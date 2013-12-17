Mad Catz, Saitek X-55 RHINO H.O.T.A.S. joystick sistemini duyurdu

Oyunculara yönelik aksesuarlar ve kendi oyun konsolu üzerinde çalışma gösteren firmalardan Mad Catz, uçuş simülasyon oyunlarını ciddiye alan kullanıcılara özel olarak hazırladığı yeni Saitek X-55 RHINO H.O.T.A.S. joystick sistemini tanıttı.

Olabilecek en gerçekçi uçuş deneyimi için ana kontrol kolu ile gaz kolu olmak üzere iki parça halinde hazırlanan Saitek X-55 RHINO H.O.T.A.S joystick sistemi, tasarımsal olarak ciddi bir çizgiyle geliyor ve Windows işletim sistemli bilgisayar modelleriyle USB üzerinden iletişim kurabiliyor. Ana kol (16-bit Hall Sensör ile üst seviye hassaslık) üzerinde uçakları döndürmek için gereken kuvvetin ayarlanması için değiştirilebilir bir (4 farklı yay geliyor) yay sistemi kullanan firma, gaz kolunu ise diğer birçok modelde de gördüğümüz gibi bağımsız şekilde hazırlamış. Bu sayede sağ ve sol motor arasındaki gaz dengesinin kolayca kontrol edilmesine imkan veren X-55, genel olarak özel bir arka aydınlatma sistemine de sahip. Üzerinde ciddi miktarda kişiselleştirilebilir tuş barındıran joystick, oyuncuların klavyeye olan bağımlılığını ciddi oranda azaltabiliyor.

Satış fiyatı henüz açıklanmayan Mad Catz Saitek X-55 RHINO H.O.T.A.S. joystick sistemi, önümüzdeki yılın başlarında satışa çıkacak. Ürün hakkında hazırlanan kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.ubergizmo.com/2013/12/mad-catz-announces-saitek-x-55-rhino-h-o-t-a-s-system/?utm_source=mainrss