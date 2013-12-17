Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mad Catz, Saitek X-55 RHINO H.O.T.A.S. joystick sistemini duyurdu

5 yıl
6,9b
1
6
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mad Catz, Saitek X-55 RHINO H.O.T.A.S. joystick sistemini duyurdu
Oyunculara yönelik aksesuarlar ve kendi oyun konsolu üzerinde çalışma gösteren firmalardan Mad Catz, uçuş simülasyon oyunlarını ciddiye alan kullanıcılara özel olarak hazırladığı yeni Saitek X-55 RHINO H.O.T.A.S. joystick sistemini tanıttı.
Olabilecek en gerçekçi uçuş deneyimi için ana kontrol kolu ile gaz kolu olmak üzere iki parça halinde hazırlanan Saitek X-55 RHINO H.O.T.A.S joystick sistemi, tasarımsal olarak ciddi bir çizgiyle geliyor ve Windows işletim sistemli bilgisayar modelleriyle USB üzerinden iletişim kurabiliyor. Ana kol (16-bit Hall Sensör ile üst seviye hassaslık) üzerinde uçakları döndürmek için gereken kuvvetin ayarlanması için değiştirilebilir bir (4 farklı yay geliyor) yay sistemi kullanan firma, gaz kolunu ise diğer birçok modelde de gördüğümüz gibi bağımsız şekilde hazırlamış. Bu sayede sağ ve sol motor arasındaki gaz dengesinin kolayca kontrol edilmesine imkan veren X-55, genel olarak özel bir arka aydınlatma sistemine de sahip. Üzerinde ciddi miktarda kişiselleştirilebilir tuş barındıran joystick, oyuncuların klavyeye olan bağımlılığını ciddi oranda azaltabiliyor.
Satış fiyatı henüz açıklanmayan Mad Catz Saitek X-55 RHINO H.O.T.A.S. joystick sistemi, önümüzdeki yılın başlarında satışa çıkacak. Ürün hakkında hazırlanan kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Mad Catz, Saitek X-55 RHINO H.O.T.A.S. joystick sistemini duyurdu

http://www.ubergizmo.com/2013/12/mad-catz-announces-saitek-x-55-rhino-h-o-t-a-s-system/?utm_source=mainrss Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
drfree1 5 yıl en beğenilen
tanıtım videosu berbat olmuş koydukları ışıklardan ve karaklıkdan hiç bişi gözükmüyor.
fakat ürün güzel e benziyor.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 5 yıl
Hey gidi günler. DijitalCenter'da çalışırken Thrustmaster Hotas Cougar getirmiş ve o zamanın parası 650 Euro + KDV den falan satmıştık.
Cihaz demir ve öyle ağırdı ki! Bir de kutusunun üzerinde U.S.A.F. yani United States Air Force (Amerikan Hava Kuvvetleri) yazıyor diye Gümrükte takılmış, kolayca geçmediği gibi bir de MİT falan gelip "Bu cihaz nedir, niye üzerinde USAF yazıyor" diye incelemeye falan almıştı. Uyuz olmuştum...
Bir de ilk USB Bluetooth'ları yine DijitalCenter'dayken getirmiştik. Tabi o zaman Bluetooth'un ne olduğu bilinmediği için, isminde Tooth yani DİŞ lafı geçiyor diye "Sizin Dişçiler Odası kaydınız yok, diş malzemesi getiremezsiniz" gibi fütursuzca saçmalamışlardı.
Gümrük ne uyuz ya...
Hey gidi günler. DijitalCenter'da çalışırken Thrustmaster Hotas Cougar getirmiş ve o zamanın parası 650 Euro + KDV den falan satmıştık.Cihaz demir ve öyle ...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
csheer 4 yıl
bu oyun daha cok ucaklı savas oyunları vs ıcın kullanılabılır bır oyun konsolu araba yarısı vs icın uygun degıl bence...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bellair 5 yıl
mad catz bu işi biliyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 5 yıl
Çok karmaşık görülüyor. Tuşları kombine etmek iki gün sürer:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 5 yıl
Hey gidi günler. DijitalCenter'da çalışırken Thrustmaster Hotas Cougar getirmiş ve o zamanın parası 650 Euro + KDV den falan satmıştık.
Cihaz demir ve öyle ağırdı ki! Bir de kutusunun üzerinde U.S.A.F. yani United States Air Force (Amerikan Hava Kuvvetleri) yazıyor diye Gümrükte takılmış, kolayca geçmediği gibi bir de MİT falan gelip "Bu cihaz nedir, niye üzerinde USAF yazıyor" diye incelemeye falan almıştı. Uyuz olmuştum...
Bir de ilk USB Bluetooth'ları yine DijitalCenter'dayken getirmiştik. Tabi o zaman Bluetooth'un ne olduğu bilinmediği için, isminde Tooth yani DİŞ lafı geçiyor diye "Sizin Dişçiler Odası kaydınız yok, diş malzemesi getiremezsiniz" gibi fütursuzca saçmalamışlardı.
Gümrük ne uyuz ya...
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drfree1 5 yıl en beğenilen
tanıtım videosu berbat olmuş koydukları ışıklardan ve karaklıkdan hiç bişi gözükmüyor.
fakat ürün güzel e benziyor.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-VesselaM- 5 yıl
Bu firmanın ürünlerini seviyorum bana görsel olarak çok hoş geliyor özellikle R.A.T 7 mause ve S.T.R.I.K.E 7 klavyesi.Türkiye'de pek satılmayan bir marka daha çok ürünle gelmesi lazım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Asus ROG G750 "Yüksek performanslı dizüstü bilgisayar" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim