Mad Catz, modüler tasarıma sahip yeni oyuncu klavyesi S.T.R.I.K.E 5'ı tanıttı

Bilgisayar oyuncularına yönelik hazırladığı fare, klavye, oyun kolu ve kulaklık gibi başarılı çevre birimleriyle yakından tanınan Mad Catz, bugün yeni klavye modeli S.T.R.I.K.E 5'ın tanıtımını gerçekleştirdi.





S.T.R.I.K.E 5, ağustos ayının ortasına doğru resmiyet kazanan ve kısa süre içinde tasarımıyla ilgi odağı haline gelen S.T.R.I.K.E 7 ile benzer şekilde modüler bir yapı sunuyor. Aktif avuç içi desteği ve bilek destekleri dahil olmak üzere 7 farklı parçadan oluşan klavyenin, oyun tercihine göre (RPG, FPS, MMO, RTS vb.) kişiselleştirilebilmesi mümkün. Üzerinde 21 adet programlanabilir tuş yerleştirilen klavyede, 3 farklı kullanıcı profili oluşturabiliyoruz.

Klavyenin lazer baskılı tuşlarının LED aydınlatma rengi değiştirilebiliyor ve tuşlar için 16 milyon renk seçim şansımız var. Tuşların aralarının da aydınlatıldığı dikkatlerden kaçmıyor. Klavyenin en üst kısmında bulunan OLED ekranlı (E.Y.E.) kontrol modülü ile tuşları programlayabiliyoruz, LED aydınlatmayı ayarlayabiliyoruz, uygulamalara giriş yapabiliyoruz veya izlediğimiz videoyu kontrol (oynatma, duraklatma vb) edebiliyoruz.



Mad Catz, S.T.R.I.K.E 5 için 199.99$'dan ön sipariş alımlarına başlamış. Klavyenin fiyatının S.T.R.I.K.E 7'dan 100$ düşük olduğunu hatırlatalım.

