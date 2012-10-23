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Mad Catz, modüler tasarıma sahip yeni oyuncu klavyesi S.T.R.I.K.E 5'ı tanıttı

6 yıl
2,4b
1
11
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Mad Catz, modüler tasarıma sahip yeni oyuncu klavyesi S.T.R.I.K.E 5'ı tanıttı
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Bilgisayar oyuncularına yönelik hazırladığı fare, klavye, oyun kolu ve kulaklık gibi başarılı çevre birimleriyle yakından tanınan Mad Catz, bugün yeni klavye modeli S.T.R.I.K.E 5'ın tanıtımını gerçekleştirdi.
S.T.R.I.K.E 5, ağustos ayının ortasına doğru resmiyet kazanan ve kısa süre içinde tasarımıyla ilgi odağı haline gelen S.T.R.I.K.E 7 ile benzer şekilde modüler bir yapı sunuyor. Aktif avuç içi  desteği ve bilek destekleri dahil olmak üzere 7 farklı parçadan oluşan klavyenin, oyun tercihine göre (RPG, FPS, MMO, RTS vb.) kişiselleştirilebilmesi mümkün. Üzerinde 21 adet programlanabilir tuş yerleştirilen klavyede, 3 farklı kullanıcı profili oluşturabiliyoruz.
Klavyenin lazer baskılı tuşlarının LED aydınlatma rengi değiştirilebiliyor ve tuşlar için 16 milyon renk seçim şansımız var. Tuşların aralarının da aydınlatıldığı dikkatlerden kaçmıyor. Klavyenin en üst kısmında bulunan OLED ekranlı (E.Y.E.) kontrol modülü ile tuşları programlayabiliyoruz, LED aydınlatmayı ayarlayabiliyoruz, uygulamalara giriş yapabiliyoruz veya izlediğimiz videoyu kontrol (oynatma, duraklatma vb) edebiliyoruz.
Mad Catz, S.T.R.I.K.E 5 için 199.99$'dan ön sipariş alımlarına başlamış. Klavyenin fiyatının S.T.R.I.K.E 7'dan 100$ düşük olduğunu hatırlatalım.
Mad Catz, modüler tasarıma sahip yeni oyuncu klavyesi S.T.R.I.K.E 5'ı tanıttı
Tam Boyutta Gör
Mad Catz, modüler tasarıma sahip yeni oyuncu klavyesi S.T.R.I.K.E 5'ı tanıttı
Tam Boyutta Gör
Mad Catz, modüler tasarıma sahip yeni oyuncu klavyesi S.T.R.I.K.E 5'ı tanıttı
Tam Boyutta Gör
Mad Catz, modüler tasarıma sahip yeni oyuncu klavyesi S.T.R.I.K.E 5'ı tanıttı
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Guest-FDC9156E7 6 yıl en beğenilen
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GoldPunch 6 yıl
Çok janjanlı olmuş.
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DH Misafiri 6 yıl
Diğer klavyelerde de olan Ctrl Alt tuşu arasındaki Windows tuşu saçmalığı bu klavyede de var!
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CoreXXX 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Diğer klavyelerde de olan Ctrl Alt tuşu arasındaki Windows tuşu saçmalığı bu klavyede de var!

tüm oyuncu kalvyelerinde o tuşu kazara basmamak için yazılımdan kiltleyebiliyorsun
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WhiteFish 6 yıl
Cok abarti bence oyle birseyi insan kullanmak istemez guzel oldugunu saniyorlar ama degil bence
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JoeyBane 6 yıl
Gideri var.
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CoreXXX 6 yıl
tuş aralıkları ne kadar geniş hoşuma gitii doğrusu
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Uzay istasyonumu yönetiyoruz?
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fatihburak95 6 yıl
Sol alttaki cisim pedal olarak kullanılabiiyor mi ki ? Öyleyse bizim ko cular salsdrısn
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osmanefeozkan 6 yıl
Bununla oyun oynamak arabanın camından ayağını sarkıtıp araba süremeye benzer heralde :D
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