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Maingear, dünyanın en ince 17-inç ekranlı oyuncu dizüstü bilgisayarını duyurdu

5 yıl
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18
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Maingear, dünyanın en ince 17-inç ekranlı oyuncu dizüstü bilgisayarını duyurdu
Hazırladığı özel bilgisayar modelleri ile tanınan Maingear, dünyanın en ince 17-inç ekrana sahip oyuncu dizüstü bilgisayarı Pulse 17'yi yaptığı duyuru ile resmi olarak lanse etti.
Genel olarak oldukça kalın gövdelerle gelen diğer modellerin aksine 21.59 mm kalınlık değeriyle dünyanın en ince 17-inç ekrana sahip oyuncu bilgisayarı olma özelliğini taşıyan ve Maingear'ın barbone sistem (Aynı kasa tasarımı sitemizde video incelemesi bulunan MSI GS70 Stealth modelinde de kullanılmakta) olarak kendi seçtiği bileşenlerle oluşturduğu Pulse 17, ağırlık tarafında ise 2.7 Kg değerine sahip. Teknik olarak 1920 x 1080 piksel LED arka aydınlatmalı panel, Intel Core i7 4700HQ işlemci, 16GB çift kanal DDR3 1600 Mhz RAM, 1TB HDD ve 2 adet 480GB SSD depolama birimleri, NVIDIA GeForce GTX 765M ekran kartı ve başarılı oyun / multimedya deneyimi için Sound Blaster Cinema destekli ses sistemi (2 hoparlör, 1 subwoofer) gibi özelliklerle hazırlanan dizüstü bilgisayar, Windows 8 işletim sistemi üzerine kurulmuş durumda. HDMI, USB 3.0, mini Display, RJ-45 gibi bağlantı portlarını taşıyan Pulse 17, gecikme sorunlarına karşı Steelseries'in hazırladığı özel bir arka aydınlatmalı klavye kullanıyor. Bluetooth ve Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojileri de detayları arasında bulunan Pulse 17, görüntülü konuşma için de bir adet 720P HD kamera barındırıyor.
Farklı gövde renkleri ile tercih edilebilen MainGear Pulse 17 dizüstü oyuncu bilgisayarı, 2,099$'dan başlayan fiyat etiketleriyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.
 
Maingear, dünyanın en ince 17-inç ekranlı oyuncu dizüstü bilgisayarını duyurdu
Maingear, dünyanın en ince 17-inç ekranlı oyuncu dizüstü bilgisayarını duyurdu
Maingear, dünyanın en ince 17-inç ekranlı oyuncu dizüstü bilgisayarını duyurdu

http://www.engadget.com/2013/11/04/maingear-pulse-17-gaming-laptop/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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burakesan 5 yıl en beğenilen
Oyun dediğin masaüstünde oynanır, ama üniversiteye git, her gün başka bir yerde, başka bir mekanda, başka birinin evinde kal da göreyim seni masaüstü oyuncusu :D
Oyun dediğin masaüstünde oynanır, ama üniversiteye git, her gün başka bir yerde, başka bir mekanda, başka birinin evinde kal da göreyim seni masaüstü oyuncusu :...
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kimi_raikonen 5 yıl
tasarım olsun donanımı olsun gerçekten 10 numara.ama gtx 765m gibi notebook için üst düzey bir ekran kartını bu incecik bilgisayarda nasıl soğutuyorlar anlamadım.şayet thermal throttling olayı yoksa pc muhteşem olmuş.
tasarım olsun donanımı olsun gerçekten 10 numara.ama gtx 765m gibi notebook için üst düzey bir ekran kartını bu incecik bilgisayarda nasıl soğutuyorlar anlamadı...
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GokhanMaths 5 yıl
Razer bu işin ustasıdır.
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diplomalıamele 5 yıl
msı dan önce alianware kullanmamışmıydı bu tasarımı
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kule_genclik 5 yıl diplomalıamele
Evet hocam tus takimi benziyor ama kasa yapisi alienware hep hayvaniydi die hatirliyorum
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bellair 5 yıl
tasarım msi ile birebir. onun haricinde güzel bir pc
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seven44 5 yıl
gerçekten 10 numara
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gageracer 5 yıl
herşey çok iyi de şu ekran kartını gtx 770m koyun 192 bit olsun az daha kalın olsun sorun değil.Birisi çıksın yapsın artık.O kadar paraya alacağız sonra elimizde patlayacak 128 bitlik cihazlar.
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burakesan 5 yıl en beğenilen
Oyun dediğin masaüstünde oynanır, ama üniversiteye git, her gün başka bir yerde, başka bir mekanda, başka birinin evinde kal da göreyim seni masaüstü oyuncusu :D
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FlyingUnderpants 5 yıl
Bir oyun fanatiği olupta küçücük tuşlara basarak veya küçücük ekrana bakarak nasıl zevk alınır hala çözemedim. Ben oyunu, dev ekrana bağlanmış konsolda severim.
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ugurcankorkmaz 5 yıl
Gamer dizüstü olmaz. :)
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haqy 5 yıl
MSI kasa ile neredeyse aynı.
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oem84 5 yıl
la gamerlar o ince klavyedeki wasd yi göçertir
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Elefue 5 yıl
Lan bunun tasatımı klavesi güç butonu felan herşeyi MSI GS70 Stealth a benziyor.
Aynı kasa kullanmış heralde nesi fsrlı da dünyanın en incesi olmuş.
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Crimson 5 yıl Elefue
Elefue

Lan bunun tasatımı klavesi güç butonu felan herşeyi MSI GS70 Stealth a benziyor.

Aynı kasa kullanmış heralde nesi fsrlı da dünyanın en incesi olmuş.

üstten az bastırmışlar
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