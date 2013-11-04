Maingear, dünyanın en ince 17-inç ekranlı oyuncu dizüstü bilgisayarını duyurdu

Hazırladığı özel bilgisayar modelleri ile tanınan Maingear, dünyanın en ince 17-inç ekrana sahip oyuncu dizüstü bilgisayarı Pulse 17'yi yaptığı duyuru ile resmi olarak lanse etti.

Genel olarak oldukça kalın gövdelerle gelen diğer modellerin aksine 21.59 mm kalınlık değeriyle dünyanın en ince 17-inç ekrana sahip oyuncu bilgisayarı olma özelliğini taşıyan ve Maingear'ın barbone sistem (Aynı kasa tasarımı sitemizde video incelemesi bulunan MSI GS70 Stealth modelinde de kullanılmakta) olarak kendi seçtiği bileşenlerle oluşturduğu Pulse 17, ağırlık tarafında ise 2.7 Kg değerine sahip. Teknik olarak 1920 x 1080 piksel LED arka aydınlatmalı panel, Intel Core i7 4700HQ işlemci, 16GB çift kanal DDR3 1600 Mhz RAM, 1TB HDD ve 2 adet 480GB SSD depolama birimleri, NVIDIA GeForce GTX 765M ekran kartı ve başarılı oyun / multimedya deneyimi için Sound Blaster Cinema destekli ses sistemi (2 hoparlör, 1 subwoofer) gibi özelliklerle hazırlanan dizüstü bilgisayar, Windows 8 işletim sistemi üzerine kurulmuş durumda. HDMI, USB 3.0, mini Display, RJ-45 gibi bağlantı portlarını taşıyan Pulse 17, gecikme sorunlarına karşı Steelseries'in hazırladığı özel bir arka aydınlatmalı klavye kullanıyor. Bluetooth ve Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojileri de detayları arasında bulunan Pulse 17, görüntülü konuşma için de bir adet 720P HD kamera barındırıyor.

Farklı gövde renkleri ile tercih edilebilen MainGear Pulse 17 dizüstü oyuncu bilgisayarı, 2,099$'dan başlayan fiyat etiketleriyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://www.engadget.com/2013/11/04/maingear-pulse-17-gaming-laptop/?ncid=rss_truncated