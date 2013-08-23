Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MakerBot, Digitizer Desktop 3D Scanner isimli üç boyutlu tarayıcı modelini duyurdu

5 yıl
1,1b
1
4
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

MakerBot, Digitizer Desktop 3D Scanner isimli üç boyutlu tarayıcı modelini duyurdu
Son zamanların popüler teknolojileri arasında yer alan üç boyutlu yazıcı modelleri konusunda çalışmalar gösteren firmalardan MakerBot, yaptığı resmi açıklama ile Digitizer Desktop 3D Scanner isimli üç boyutlu tarayıcı modelini duyurdu.
Kişilerin ellerinde bulunan gerçek objeleri üç boyutlu olarak taramaları ve ortalama olarak 12 dakika içerisinde dijital ortama (SLT dosya formatı) aktarmaları için hazırlanan Digitizer Desktop 3D Scanner, tarama işlemleri için lazer ve kamera sistemi kullanıyor. Objeleri motorlu yapısı sayesinde kendisi otomatik olarak döndürebilen ve 0.5 mm detay verebilen tarayıcı, şimdilik renkli ve parlak yüzeye sahip objelerin taramasını yapamıyor. Beraberinde gelen özel yazılım ile üst seviye program bilgisi gerektirmeden kullanılabilen Digitizer Desktop 3D Scanner, yapılan taramaların internet üzerinde paylaşılmasına da destek veriyor.
Sunduğu basit tarama işlemiyle dikkat çeken MakerBot Digitizer Desktop 3D Scanner üç boyutlu tarayıcı modeli, 1400$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
(MB)  
MakerBot, Digitizer Desktop 3D Scanner isimli üç boyutlu tarayıcı modelini duyurdu

http://www.techhive.com/article/2047241/makerbot-digitzer-turns-real-objects-to-digital-models.html#tk.rss_all Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DubSteq 5 yıl
yclycl
Yeni bi korsancilik yönteminin başlangici bunlar, bi süre sonra nutellayi internetten torrentle indirip bascaz sanirim

torrella :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guhong01 5 yıl
Yeni bi korsancilik yönteminin başlangici bunlar, bi süre sonra nutellayi internetten torrentle indirip bascaz sanirim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 5 yıl
harika bir gelismenin baslangici.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pcheveslisi 5 yıl
Bu ürün daha geliştirilirse kendi ps4 ümüzü evde yapacağız :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Nokia Lumia 925, Lumia 625 ve Asha 501 Türkiye'de; Detaylar bu videomuzda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim