MakerBot, Digitizer Desktop 3D Scanner isimli üç boyutlu tarayıcı modelini duyurdu





Son zamanların popüler teknolojileri arasında yer alan üç boyutlu yazıcı modelleri konusunda çalışmalar gösteren firmalardan MakerBot, yaptığı resmi açıklama ile Digitizer Desktop 3D Scanner isimli üç boyutlu tarayıcı modelini duyurdu.

Kişilerin ellerinde bulunan gerçek objeleri üç boyutlu olarak taramaları ve ortalama olarak 12 dakika içerisinde dijital ortama (SLT dosya formatı) aktarmaları için hazırlanan Digitizer Desktop 3D Scanner, tarama işlemleri için lazer ve kamera sistemi kullanıyor. Objeleri motorlu yapısı sayesinde kendisi otomatik olarak döndürebilen ve 0.5 mm detay verebilen tarayıcı, şimdilik renkli ve parlak yüzeye sahip objelerin taramasını yapamıyor. Beraberinde gelen özel yazılım ile üst seviye program bilgisi gerektirmeden kullanılabilen Digitizer Desktop 3D Scanner, yapılan taramaların internet üzerinde paylaşılmasına da destek veriyor.

Sunduğu basit tarama işlemiyle dikkat çeken MakerBot Digitizer Desktop 3D Scanner üç boyutlu tarayıcı modeli, 1400$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.techhive.com/article/2047241/makerbot-digitzer-turns-real-objects-to-digital-models.html#tk.rss_all