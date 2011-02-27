Masaüstü bilgisayarları korkutan notebook; Eurocom Panther 2.0

Eurocom yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarına yeni bir model daha ekliyor. Intel'in masaüstü sistemler için hazırladığı 6 çekirdekli Core i7-990X işlemcisinden güç alan Panther 2.0 isimli dizüstü bilgisayar, taşınabilir form faktörü içerisinde sunulan yüksek performanslı bilgisayar olarak ta tanımlanabilir zira konfigürasyonu bir hayli dikkat çekici.

Intel'in güncel ürün gamındaki en güçlü masaüstü işlemci olan Core i7-990X (3.46GHz) işlemci ile alınabilen sisteme, X58 çipsetli anakart yataklık ediyor. 24GB DDR3 bellek desteği sunan ve tercihe bağlı olarak geleneksel mekanik diskler (HDD) veya NAND flash tabanlı yeni nesil disklerin (SSD) dört tanesini çalıştırabilen Panther 2.0, Nvidia'nın en güçlü mobil grafik çözümü olan GeForce GTX 485M'in teki veya çift ya da AMD'nin en güçlü mobil çözümü olan Radeon HD 6970M'in teki veya çifti ile donatılabiliyor.

17.3-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip olan sistem, 88.8 Watt/saat kapasiteli pili ile 1,5 saate kadar çalışabiliyor. 5.5 Kg olarak açıklanan ağırlığı ile pratik anlamda taşınabilirlikten uzak olan dizüstü bilgisayar, dilendiği takdirde Intel'in Xeon serisi profesyonel işlemcileri ve Nvidia'nın Quadro serisi profesyonel grafik çözümleriyle de alınabiliyor. Blu-ray sürücü ve USB 3.0 gibi teknolojileri de bünyesinde barındıran Eurocom Panther 2.0'ın Core i7-950'li baz versiyonu 2631$ seviyesinden sunulurken, fiyat tercih edilecek donanıma göre değişiklik gösteriyor ve örneğin Core i7-990X'in tercih edilmesi, Core i7-950 ile kıyaslandığında ekstra 1053$ gerektiriyor.

Detaylar için; http://web.eurocom.com/EC/ec_model_config1(1,214,0)