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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Masaüstü bilgisayarları korkutan notebook; Eurocom Panther 2.0

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
23,5b
1
47
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Eurocom yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarına yeni bir model daha ekliyor. Intel'in masaüstü sistemler için hazırladığı 6 çekirdekli Core i7-990X işlemcisinden güç alan Panther 2.0 isimli dizüstü bilgisayar, taşınabilir form faktörü içerisinde sunulan yüksek performanslı bilgisayar olarak ta tanımlanabilir zira konfigürasyonu bir hayli dikkat çekici.

Intel'in güncel ürün gamındaki en güçlü masaüstü işlemci olan Core i7-990X (3.46GHz) işlemci ile alınabilen sisteme, X58 çipsetli anakart yataklık ediyor. 24GB DDR3 bellek desteği sunan ve tercihe bağlı olarak geleneksel mekanik diskler (HDD) veya NAND flash tabanlı yeni nesil disklerin (SSD) dört tanesini çalıştırabilen Panther 2.0, Nvidia'nın en güçlü mobil grafik çözümü olan GeForce GTX 485M'in teki veya çift ya da AMD'nin en güçlü mobil çözümü olan Radeon HD 6970M'in teki veya çifti ile donatılabiliyor.

17.3-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip olan sistem, 88.8 Watt/saat kapasiteli pili ile 1,5 saate kadar çalışabiliyor. 5.5 Kg olarak açıklanan ağırlığı ile pratik anlamda taşınabilirlikten uzak olan dizüstü bilgisayar, dilendiği takdirde Intel'in Xeon serisi profesyonel işlemcileri ve Nvidia'nın Quadro serisi profesyonel grafik çözümleriyle de alınabiliyor. Blu-ray sürücü ve USB 3.0 gibi teknolojileri de bünyesinde barındıran Eurocom Panther 2.0'ın Core i7-950'li baz versiyonu 2631$ seviyesinden sunulurken, fiyat tercih edilecek donanıma göre değişiklik gösteriyor ve örneğin Core i7-990X'in tercih edilmesi, Core i7-950 ile kıyaslandığında ekstra 1053$ gerektiriyor.

Detaylar için; http://web.eurocom.com/EC/ec_model_config1(1,214,0)


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DH Misafiri 5 yıl
Ben alırım. Mühendisim ve makinam HP desktop 8 çekirdek.Günlük CAE hesaplamalarında en az 6 çekirdek kullanıyorum. Kalan iki çekirdeği diğer işler için kullanıyorum. Yanlız kim satıyor onu bilemedim.
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saintroyo 5 yıl
misafir üyeliklerin faydaları..


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scorn 7 yıl
mühendislik ve patronu açısından bakın, adam eğer evde de tasarım yapıyorsa hem evine hem iş yerine bilgisayar toplamak yerine tek laptop ile hatta şantiyede bile taşıma imkanı sunmak daha mantıklı değil mi? Mühendis biraz kol kası yapsın, alsın laptopu herhangi biryere taşıyıp işlerini yapsın.
Taşınabilirliğin avantajlarını anlamak için birkaç ay laptop kullanmak gerek. Ardından masaüstünde otururken kendinizi sınırlanmış hissediyorsunuz. Buna üst düzey çalışanlar, quadroya ihtiyaç duyanlar da dahil :)
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yenerbalcı 7 yıl scorn
scorn

mühendislik ve patronu açısından bakın, adam eğer evde de tasarım yapıyorsa hem evine hem iş yerine bilgisayar toplamak yerine tek laptop ile hatta şantiyede bile taşıma imkanı sunmak daha mantıklı değil mi? Mühendis biraz kol kası yapsın, alsın laptopu herhangi biryere taşıyıp işlerini yapsın.
Taşınabilirliğin avantajlarını anlamak için birkaç ay laptop kullanmak gerek. Ardından masaüstünde otururken kendinizi sınırlanmış hissediyorsunuz. Buna üst düzey çalışanlar, quadroya ihtiyaç duyanlar da dahil :)

Dediğn mantıklı fakat o kadar parayı verdikten sonra 5 tane pc alır yanında o kg taşırsın

4140 usd neler alınır neler

web.eurocom.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
bırazda tasarıma ozen gosterılseymıs keske dısardan albenısı yuksek olurdu dıye dusunuyorum.
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DH Misafiri 8 yıl
Ağırlığına çok takmışsınız. Birçok insan evde Laptop tercih diyor artık.bir masa başına bağlı olmadan bilgisayarını evin herhangi bir yerinde kullanmak güzel birşey, bu durumda 5,5 kg ağırlık problem olmuyor. Ayrıca laptobu evden işe işten eve taşımayanlar sürekli evde veya işte kullananlar nadirende olsa bilgisayarlarına yınana alma ihtiyacı hissediyorlar. Bu durumdada 5,5kg geçici olarak katlanılabilecek bir ağırlıktır. Ama buna rağmen Fiyat tabiki sunduğu özelliklere göre verilirmi, onu ancak parayı ne kadar kolay kazandığına bağlı olarak karar versin, ben veremem.
yinede kiloya o kadar takmayın ben fiyatı makul olsaydı bu kiloda alırdım
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crazymafya 8 yıl
Singapur senin Arjantin benim şeklinde gezen oyun manyağı bir iş adamı değilseniz o paraya salonun bir köşesine harika bir masaüstü sistem koyup odanın geri kalanını yalıtıcı malzemelerle döşeyip kolonlarla süsleyip bir sinema salonu haline dönüştürebilirsiniz.
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artenis 8 yıl
Eurocomun gövde gösterisi sadece ;)
Ama ondan önce isimlerini değiştirseler daha mantıklı, yurokom ....
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bethesna 8 yıl
bunu ancak para babaları alır hava atmak amaçlı iş yapmak amaçlı değil..5.5 kg ağırlık demiş de benim masa üstünü biraz kırpsam aynı kiloya gelirler heralde :D
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XPerience 8 yıl
Taşınabilir masaüstü...
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Volkanbaba 8 yıl
Hİçbir alınabilir yönü yok.Notebook ile yakından uzaktan alaksı yok ağır kalın hantal bir cihaz.Bunu alacağına mis gibi bir masaüstü toplanır üstüne para kalır.
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Vincent Vega 8 yıl
192 bit olan gtx 460 ın bant genişliği 86,4 gb/sn 256 bit olan gtx 460 ın 115gb/sn gtx 485m in bant genişliği 96 gb/sn gtx 460 a performansı yakın diyebiliriz.
kim alır kim kullanır bu notebook u çok merak ediyorum doğrusu
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oktayuruk 8 yıl
yokuşta koy arabanın lastiğine arabayı kaydırmasın...bu özelliğinden neden bahsetmemişler ki..
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Towarscke 8 yıl
5 kilo yahu... ne kadar iyi donanimlar olsa da aslinda destop makinalar gibi calistirilamayan donanimlarin performansi, desktoplardaki hallerinin performansina yetisemiyor... sogutucu yetmiyor...
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Father Torque 8 yıl
Kusura bakmasınlar ama 2631$ gibi bir fiyata sunduğu donanımlara bakıyorum da aynı fiyat seviyesindeki bir masaüstü bilgisayarı korkutabileceğini hiç sanmıyorum.
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