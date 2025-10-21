macOS Tahoe, bazı M1 işlemcili Mac'leri kullanılamaz hale getirdi!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör macOS Tahoe, 15 Eylül 2025'te yayınlandı. Apple, çok geçmeden hataları gideren bir güncelleme yayınladı. Ancak, birçok M1 işlemcili Mac kullanıcısı, 26.0.1 sürüme güncelledikten sonra da gecikmeler, takılmalar ve kullanıcı arayüzünde çeşitli sorunlar yaşadıklarını dile getirdi.

macOS Tahoe 26 çıktı: Hangi cihazlarda kullanılıyor? 1 ay önce eklendi

M1 ve hatta M2 çipli Mac kullanıcıları, yavaş animasyonlar, kesik kesik imleç hareketleri ve öğeleri sürüklerken veya menüleri açarken yaşanan gecikmelerden bahsediyor. macOS Sequoia süper hızlı çalışırken; Tahoe, sık sık takılma vb. sorunlar yaşatıyor. Kullanıcılar, saatlerce kullanımdan sonra performansın düştüğünü belirtiyor.

Tahoe, bazı kullanıcıların küçük ızgara simgeleri nedeniyle beğenmediği yeniden tasarlanmış Uygulamalar/Başlatma Paneli deneyimi de dahil olmak üzere, uygulamaların Mac'te nasıl göründüğünü yeniden şekillendiriyor. iPhone uygulamaları Mac uygulamalarıyla birlikte göründüğünde, özellikle iPhone Yansıtma veya Spotlight'ın cihazlar arası sonuçlarını kullanıyorsanız, kafa karışıklığı daha da artar.

Tahoe yeni bir görünüm ve cihazlar arası daha derin bağlantılar sunuyor ancak M1 çipli Mac’lerde performans sorunları yaşatıyor gibi görünüyor. Neyse ki, Mac’lerde bir önceki sürüme dönmek, iPhone’lara kıyasla daha kolay ve her zaman mümkün.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

macOS Haberleri

macOS Tahoe, bazı M1 çipli Mac'leri kullanılamaz hale getirdi!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: