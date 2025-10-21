Giriş
    macOS Tahoe, bazı M1 işlemcili Mac'leri kullanılamaz hale getirdi!

    macOS Tahoe, M1 çipli Mac'lerde iyi performans göstermiyor gibi görünüyor. Kullanıcılar, 26.0.1 güncellemesinden sonra da gecikmeler, takılmalar ve kullanıcı arayüzü sorunları yaşadıklarını söylüyor.

    macOS Tahoe M1 Macbook kullanılamaz Tam Boyutta Gör
    macOS Tahoe, 15 Eylül 2025'te yayınlandı. Apple, çok geçmeden hataları gideren bir güncelleme yayınladı. Ancak, birçok M1 işlemcili Mac kullanıcısı, 26.0.1 sürüme güncelledikten sonra da gecikmeler, takılmalar ve kullanıcı arayüzünde çeşitli sorunlar yaşadıklarını dile getirdi.

    M1 ve hatta M2 çipli Mac kullanıcıları, yavaş animasyonlar, kesik kesik imleç hareketleri ve öğeleri sürüklerken veya menüleri açarken yaşanan gecikmelerden bahsediyor. macOS Sequoia süper hızlı çalışırken; Tahoe, sık sık takılma vb. sorunlar yaşatıyor. Kullanıcılar, saatlerce kullanımdan sonra performansın düştüğünü belirtiyor.

    Tahoe, bazı kullanıcıların küçük ızgara simgeleri nedeniyle beğenmediği yeniden tasarlanmış Uygulamalar/Başlatma Paneli deneyimi de dahil olmak üzere, uygulamaların Mac'te nasıl göründüğünü yeniden şekillendiriyor. iPhone uygulamaları Mac uygulamalarıyla birlikte göründüğünde, özellikle iPhone Yansıtma veya Spotlight'ın cihazlar arası sonuçlarını kullanıyorsanız, kafa karışıklığı daha da artar.

    Tahoe yeni bir görünüm ve cihazlar arası daha derin bağlantılar sunuyor ancak M1 çipli Mac’lerde performans sorunları yaşatıyor gibi görünüyor. Neyse ki, Mac’lerde bir önceki sürüme dönmek, iPhone’lara kıyasla daha kolay ve her zaman mümkün.

    Kaynakça https://www.macobserver.com/news/users-say-macos-tahoe-made-their-m1-imacs-unusable/ https://discussions.apple.com/thread/256145409?sortBy=rank
