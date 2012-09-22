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Matias Quiet Pro'dan dünyanın en sessiz mekanik klavyesi

6 yıl
2,2b
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5
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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PC ve Mac ürünlerine yönelik mekanik klavye modelleri ile dikkat çeken Kanadalı Matias Quiet Pro, mekanik tuş sesini seven kullanıcıların beğenisi kazanıyordu. Firma bu kez tuş sesini en aza indiren Quiet Pro Keyboard modelini tanıttı.

Her tuşa bir anahtar atama tekniğinden vazgeçmeyen firma, iki yılda geliştirdiği yeni bir teknolojiyle tuş sesini en aza indirmiş. Quiet Pro Keyboard, firmanın ödüllü Tactile Pro modelinin sessiz versiyonu olarak ifade ediliyor.

Klavyede 3 adet USB 2.0 girişi bulunurken, tuş yazıları lazerle işlenmiş. 

Klavye PC ve Mac için iki versiyon olarak 150$ fiyat etiketiyle ABD, İngiltere, Almanya ve İskandinav ülkelerinde satışa sunuldu. Firma ayrıca yeni tuş teknolojisini de diğer firmalara lisanslamaya hazırlanıyor.



http://matias.ca/quietpro/ Yorum Yaz
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MxFxOx 6 yıl
razer meknaik klavye kullanıyorum tuş sesleri rahatsız eder diye düşünmüştüm ama çıkardığı ses hoşuma gitti.mekanik klavyelerde yazı yazmak farklı oluyor ağır olmasa yanımda taşır dizüstü için kullanırdım.
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Batuist 6 yıl
klavye gerçekten çok şık görünüyor ama gerçekten ışıklandırmalı klavyeler artık daha moda ve tercih sebebi..
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peters 6 yıl
Günümüzde ışıklandırmalı klavye gerisi beni pek ilgilendirmiyor.
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webbeast 6 yıl
Üst sınıf bir mekanik klavye. Fakat arka ışıklandırma yok ise 100 dolar seviyesinde kalması gerekiyor. Herhangi bir tactile mekanik klavyeye 10 dolar gibi bir fiyat daha ekleyerek O-ring ler alınıp aynı sessizlik sağlanabilir.
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Recharged 6 yıl
150 $'lık etiketi ne kadar hakediyor bu ürün tartışılır.
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