Matias Quiet Pro'dan dünyanın en sessiz mekanik klavyesi

PC ve Mac ürünlerine yönelik mekanik klavye modelleri ile dikkat çeken Kanadalı Matias Quiet Pro, mekanik tuş sesini seven kullanıcıların beğenisi kazanıyordu. Firma bu kez tuş sesini en aza indiren Quiet Pro Keyboard modelini tanıttı.





Her tuşa bir anahtar atama tekniğinden vazgeçmeyen firma, iki yılda geliştirdiği yeni bir teknolojiyle tuş sesini en aza indirmiş. Quiet Pro Keyboard, firmanın ödüllü Tactile Pro modelinin sessiz versiyonu olarak ifade ediliyor.





Klavyede 3 adet USB 2.0 girişi bulunurken, tuş yazıları lazerle işlenmiş.





Klavye PC ve Mac için iki versiyon olarak 150$ fiyat etiketiyle ABD, İngiltere, Almanya ve İskandinav ülkelerinde satışa sunuldu. Firma ayrıca yeni tuş teknolojisini de diğer firmalara lisanslamaya hazırlanıyor.







