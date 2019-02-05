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Mazda'dan yeni bir SUV geliyor: İşte teaser görüntüsü

İki ay önce Kodo tasarım dili ve Skyactiv altyapısını aynı potada eriten 2019 Mazda 3'ü tanıtan Japon şirket, şimdi de özellikleri taşıyan yeni bir SUV model üretecek. İşte yeni Mazda SUV'un teaser'ı:
3 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Mazda'dan yeni bir SUV geliyor: İşte teaser görüntüsü
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Mazda, büyük beğeni toplayan Kodo tasarım dilini ve yeni nesil Skyactiv mimarisini kullanan yeni bir SUV modeli üreteceğini resmi olarak onayladı. Mazda CX-3 ve CX-5 modelleri arasında kendine yer bulması beklenen yeni SUV’nin teaser’ını yayınlayan Japon marka, tanıtım için 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nı işaret etti.

Daha önce de söylentilere konu olan yeni Mazda SUV’un geçtiğimiz aylarda tanıtılan 2019 Mazda 3’ün tasarımından izler taşıyacağı biliniyor. Fakat aracın arkadan silüetini gözler önüne seren teaser’a göre stop lambaları hatchback modelden farklı olacak. Bu da aracın yeni Mazda 3’ün yükseltilmiş bir versiyonundan ziyade kendi çizgisini ortaya koyan bir model olacağını gösteriyor.

Yeni Mazda SUV'un adı CX-4 olabilir

Japon üreticinin yeni SUV modeline hangi ismi vereceği henüz bilinmiyor. CX-4 ismi uygun görünse de Mazda bu ismi zaten Çin pazarına özel ürettiği bir coupe-SUV modelinde kullanıyor. Fakat aynı ismi iki farklı modelde kullanan üreticileri düşününce, bu fikir kulağa çok da mantıksız gelmiyor. Bunun en güncel örneklerinden biri de Skoda. Çekyalı üretici Çin’de sattığı Kamiq modelinin ismini Avrupa’da satışa sunacağı yeni bir modele de vereceğini açıklamıştı.

2019 Mazda 3 hatchback 

Tıpkı 2019 Mazda 3 hatchback gibi yeni SUV modelin de Skyactiv mimarisi üzerine inşa edileceği biliniyor. Dolayısıyla SCCI (Kıvılcım Kontrollü Sıkıştırma Ateşlemesi) özelliğine sahip 2.0 litre dört silindirli Skyactiv-X motor bu araçta da kullanılacak. Bu benzinli ünite, dizel motorlarda kullanılan sıkıştırma ateşlemesini kullanarak dizel motorların yakıt verimliliği ile benzinli motorların düşük emisyon değerlerini bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Yeni Mazda SUV’da ayrıca 1.5 litre ve 2.0 litre SkyActiv-G benzinli motorların da kullanılması muhtemel görünüyor. dizel tarafında ise yine hatchback modelinde gördüğümüz 1.8 litre SkyActiv-D motorun görev alması bekleniyor.

Yeni Mazda SUV, Mart ayında kapılarını açacak olan 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda 2019 Mazda 3 ve CX-5’in son versiyonuyla birlikte sergilenecek. Tanıtıma günler kala yeni Mazda SUV ile ilgili daha fazla görsel ve bilginin ortaya çıkmasını bekleyebiliriz. Bizi takipte kalın.

Hala incelemediyseniz 2019 Mazda 3'ün fotoğraflarına göz atabilirsiniz:

https://www.mazda-press.com/eu/news/2019/mazda-to-unveil-new-suv-at-geneva-motor-show/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
manisa_tr 3 ay
cenevre otomobil fuarı mart ayında. orada bu model sergilense bile en erken 2019 kasım-aralık gibi gelir veya seneye kalır bu iş. ya da kara tren gibi gecikir, belki de hiç gelmez ekonomik krizden dolayı.
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garfieldt 3 ay
Türkiye ye gelecek mi? Mazda nın garip bir stratejisi var.
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Proopiomelanocortin 3 ay
C sütununda o kadar metal kullanmanın ne mantığı var anlamadım. Fonksiyonel de değil göze de hitap etmiyor, hep göze batıyor. En azından ben öyle düşünüyorum.
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x2yk 3 ay
Arka farlar aynı Alfa Romeo 'nun Giulietta modeli mi nedir ona çok benziyor.
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Fotoğrafın sahibi bizden telif hakkı istemez umarım. :)
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manisa_tr 3 ay
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ben yeni mazdanın c sütun bölgesini ve kaporta çizgilerini genel hatlarıyla nedense ford focus II ye benzetiyorum.
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x2yk 3 ay manisa_tr
Dediğinize de benziyor ama ben ilk gördüğümde Tesla model s geldi aklıma.
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NaBeg 3 ay
Gösterilen araç mazda 3 yalnız, yeni cx-4 fotoğrafı değil.
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1ses1 3 ay
Arka yolcular için berbat olmuş toyotanında CHR sinin arka kapılarıda böyle ve plazada denedim resmen klostrofobik bir ortam.
Bununda şu fotoğraflarla aynı olacağı kanısındayım. Zaten olsada mühim değil araç almak iyice hayal oldu. Araç alacağına ikinci ev al daha karlı yada arsa.
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cabriyo 3 ay 1ses1
chr, spor cip sınıfında yani x4 gibi. arka koltukta corolla kadar geniş. sadece camı küçük. oda spor hava verebilmek için. arka camı küçük diye arka koltuk tarafı küçük zannediliyor hayır değil. pirius altyapısını kullanıyor chr. yani uçaktaki koltuk pencere daha küçük ama saatlerce yolculuk yapılıyor. algı ve ön yargı meselesi çok önemli.
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