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Yeni Nissan Juke 2019'un sonunda tanıtılacak

AutoExpress'in şirket içinden elde ettiği bilgilere göre yeni nesil Nissan Juke'un tanıtımı yıl bitmeden yapılacak. CMF-B platformunu kullanacak araçta hibrit ve tam elektrikli versiyonlar bulunacak.
3 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Nissan Juke 2019'un sonunda tanıtılacak
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2011 yılından bu yana Türkiye’de de satılan Nissan Juke neredeyse pazardaki 10. yılına yaklaştı ve şimdiye dek makyaj operasyonlarıyla hayata tutunmayı başardı. Fakat son yıllarda ciddi rakiplerinin ortaya çıkmasıyla birlikte şehrin haylazının da yenilenmesi elzem bir hal aldı. Gelen haberlere göre ikinci nesil Nissan Juke bu yılın sonunda resmi olarak tanıtılacak.

AutoExpress’in şirket içindeki kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre yeni nesil Nissan Juke’un altyapısında CMF-B platformu kullanılacak. Başka bir deyişle yeni Juke Renault Clio 5 ile platform ikizi olacak. Bu platformun elektrikli versiyonları desteklediği ve yeni Clio’nun hibrit versiyona sahip olacağı biliniyor. Dolayısıyla yeni nesil Nissan Juke’un da hibrit ve tam elektrikli türevlere sahip olması bekleniyor. Zira yetkililerin açıklamaları da bu yönde.

Yeni nesil Nissan Juke’un motor yelpazesinin devamında içten yanmalı motorlar mevcut. Kaputun altında 1.0 litre üç silindirli ve 1.6 litre turbo benzinli motorlar bulunurken, bunlardan ikincisi 190 beygir civarında güç üretecek. Ayrıca Nissan 1.5 litre dizel üniteden de vazgeçmeyecek. Bu motorun da güncel bir şekilde kaputun altında yer alması bekleniyor.

Yeni nesille birlikte Nissan Juke’un iç ve dış tasarımında da bir dizi değişiklik olacak. İlk tanıtıldığında kendine has tasarımıyla pek çok kişinin ilgisini çeken Juke, yeni nesilde de bu çizgisini koruyarak yoluna devam edecek. Kabin tarafında da bilgi-eğlence sisteminin güncellenmesi, malzeme kalitesinin yükseltilmesi ve yeni teknolojilerden yararlanılması bekleniyor. Ayrıca pek çok kişiselleştirme seçeneğinin sunulacağı da gelen bilgiler arasında.


https://www.autoexpress.co.uk/nissan/juke/92856/second-generation-nissan-juke-suv-to-be-revealed-in-2019 Yorum Yaz
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FlyingUnderpants 3 ay en beğenilen
İlk çıktığı yıllarda dizayn konusunda çığır açan, korkusuz ve kurallık yıkan bir tasarıma sahipti. Üstelik sadece dışı değil, iç tasarımında motosiklet gövdesini andıran bir orta konsol vardı. Yıllar içinde gözler alıştı. Umarım resimlerdeki gibi değil, daha cesur ve yenilikçi bir tasarımlar karşımıza çıkar.
İlk çıktığı yıllarda dizayn konusunda çığır açan, korkusuz ve kurallık yıkan bir tasarıma sahipti. Üstelik sadece dışı değil, iç tasarımında motosiklet gövdesin...
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evil2302 3 ay
Geldi yine tipini s....m
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DH Misafiri 3 ay
Güncel juke çok çirkin çok. Toyota CHR'dan tasarım ve kalite konusunda nissan toyota'dan birşeyler kapmalı
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JustOffer 3 ay
juke çok çirkin
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kadalt 3 ay
Bir arkadaş şuraya süreyya hanımı koyabilirmi 😂
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sorrento 3 ay
Mevcut kasası o kadar fütüristik bir tasarıma sahipti ki üzerinden 10 sene geçmiş ama hala modern tasarımı var. Sanki yeni çıkmış gibi.
Görseldeki foto da yeni kasa gibi değil de,makyajlı kasa gibi sanki. Aykırı bir değişim olmamış.
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Doğanşahinserçe 3 ay
Süreyya hanımın müthiş değişimine benzemiş
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aaguler 3 ay
Nissan Juke, amarikada Kicks adıyla satılıyor ve araç geçtiğimiz yıl yenilenerek satışa sunuldu : nissanusa.com/...

İddialı tasarım dili yok oldu denilebilir. Nissan bunu daha önce micrada da yapmıştı. Tıpkı Citroen’in c3 ve c4 tasarımlarında yaptığı gibi.
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AirSupport 3 ay
Hiç sevmedim hiç de sevemeyeceğim şu arabayı...
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ErkekAdamınNickiUzunOlur 3 ay
şu vitesin falan olduğu orta kısımdaki iğrenç renkli plastik tasarımdan vazgeçseler güzel araba hoşuma gidiyor
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Askaparta 3 ay
Juke büyümüş gibi ama iç hacim şüpheli. Demek makyajla bir yere kadar.
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