Yeni Nissan Juke 2019'un sonunda tanıtılacak

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2011 yılından bu yana Türkiye’de de satılan Nissan Juke neredeyse pazardaki 10. yılına yaklaştı ve şimdiye dek makyaj operasyonlarıyla hayata tutunmayı başardı. Fakat son yıllarda ciddi rakiplerinin ortaya çıkmasıyla birlikte şehrin haylazının da yenilenmesi elzem bir hal aldı. Gelen haberlere göre ikinci nesil Nissan Juke bu yılın sonunda resmi olarak tanıtılacak.

AutoExpress’in şirket içindeki kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre yeni nesil Nissan Juke’un altyapısında CMF-B platformu kullanılacak. Başka bir deyişle yeni Juke Renault Clio 5 ile platform ikizi olacak. Bu platformun elektrikli versiyonları desteklediği ve yeni Clio’nun hibrit versiyona sahip olacağı biliniyor. Dolayısıyla yeni nesil Nissan Juke’un da hibrit ve tam elektrikli türevlere sahip olması bekleniyor. Zira yetkililerin açıklamaları da bu yönde.

Yeni nesil Nissan Juke’un motor yelpazesinin devamında içten yanmalı motorlar mevcut. Kaputun altında 1.0 litre üç silindirli ve 1.6 litre turbo benzinli motorlar bulunurken, bunlardan ikincisi 190 beygir civarında güç üretecek. Ayrıca Nissan 1.5 litre dizel üniteden de vazgeçmeyecek. Bu motorun da güncel bir şekilde kaputun altında yer alması bekleniyor.

Yeni nesille birlikte Nissan Juke’un iç ve dış tasarımında da bir dizi değişiklik olacak. İlk tanıtıldığında kendine has tasarımıyla pek çok kişinin ilgisini çeken Juke, yeni nesilde de bu çizgisini koruyarak yoluna devam edecek. Kabin tarafında da bilgi-eğlence sisteminin güncellenmesi, malzeme kalitesinin yükseltilmesi ve yeni teknolojilerden yararlanılması bekleniyor. Ayrıca pek çok kişiselleştirme seçeneğinin sunulacağı da gelen bilgiler arasında.

https://www.autoexpress.co.uk/nissan/juke/92856/second-generation-nissan-juke-suv-to-be-revealed-in-2019