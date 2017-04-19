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MediaClick’ten yeni ödüllü siteler

MediaClick dijital pazarlama ve web tasarım ajansı, Horizon Interactive Awards’tan geçen yıl olduğu gibi yine ödülle döndü. StoneWrap web sitesi ve Museum Hotel, ödül alan çalışmalar oldu.
2 yıl
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Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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MediaClick dijital pazarlama ve web tasarım ajansı, dünyanın en prestijli web ödüllerinden biri olan ve yılda bir kez düzenlenen Horizon Interactive Awards’da geçen yıl olduğu gibi bu yılda ödülle döndü. StoneWrap web sitesi Corporate/B2B kategorisinde "Gold", Museum Hotel web sitesi ise Travel & Tourism kategorisinde "Silver" ödüllerini aldı. MediaClick, aynı yarışmada geçen yıl da Ofton İnşaat’a yaptığı web sitesi ile “Gold Winner” kazanmıştı.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Ajans başkanı Volkan İnanç şunları söyledi : “Ajans olarak her geçen yıl başarı çıtamızı ve kalitemizi yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflerimizin gerçekleştiğini görmek ve bunu ödüllerle taçlandırmak bizi ayrıca sevindiriyor. Önümüzdeki yıllarda ülkemizde en çok ödül alan bir kaç dijital ajans içinde olmak gibi bir hedefimiz var. Sanırım bu hedefimize tahminimizden daha kısa bir sürede ulaşmış olacağız.”
Horizon web ödüllerinin 2016 kazananlar listesine kaynakta yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.horizoninteractiveawards.com/2016/winners/winners_list_m Yorum Yaz yoruma kapalı
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