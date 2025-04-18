Tekel olmakla suçlanan Google, reklam teknolojisi davasını kaybetti

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Tam Boyutta Gör ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Google’a karşı açtığı ve teknoloji devinin reklam teknolojisi pazarında tekel oluşturduğu iddiasını taşıyan davada zafer kazandı. Karar, Google’ın arama motoru alanındaki antitröst davasında yaşadığı kaybın ardından geldi ve şirketin dijital reklamcılık alanındaki faaliyetlerine önemli bir darbe vurdu.

Virginia Bölge Mahkemesi Yargıcı Leonie Brinkema, karar metninde Google’ın “yayıncı reklam sunucuları” ve “açık web görüntülü reklamlar için reklam borsası” pazarlarında kasıtlı olarak rekabete aykırı eylemler yürüttüğünü vurguladı. Mahkeme, Google’ın bu iki kritik pazar segmentinde tekelini sürdürmek amacıyla ürünlerini birbirine bağladığını ve bu sayede sektördeki rekabeti ciddi biçimde zedelediğini belirtti.

DOJ, dava boyunca Google’ı reklam teknolojisi pazarında üç ayrı segmentte yasa dışı biçimde tekel kurmakla suçladı: yayıncı reklam araçları, reklam ağları ve reklam borsaları. Bu karar, Google ve DOJ’un Washington DC’de devam eden bir diğer dava için tekrar karşı karşıya geleceği bir dönemde geldi. DOJ, bu ayrı davada Google’ın Chrome tarayıcısının ayrılması ve arama sonuçlarının farklı şirketlerle paylaşılması gibi radikal çözümler öneriyor.

10 yılı aşkın süredir devam ediyor

Kararda, Google’ın yayıncı reklam sunucuları ile reklam borsası platformlarını hem teknolojik entegrasyon hem de sözleşmeler aracılığıyla birbirine bağladığı ifade edildi. Bu uygulama, Google’a pazarda baskın konum elde etme ve bu konumu uzun süre koruma avantajı sağladı. DOJ’a göre bu durum, hem yayıncıların hem de reklam verenlerin aleyhine işleyen bir tekel yapısını doğurdu.

Yargıç Brinkema, şirketin reklam teknolojisi aracı ve reklam borsası alanlarındaki uygulamaları nedeniyle Sherman Yasası'nın 1. ve 2. bölümlerini ihlal ettiğine hükmetti. Ancak, Google’ın reklam ağları pazarındaki faaliyetlerinin tekel oluşturmadığı yönündeki savunması kabul edildi.

Google: Davanın yarısını kazandık

Google tarafından yapılan açıklamada “Bu davanın yarısını kazandık ve diğer yarısını da temyize götüreceğiz. Mahkeme, reklamveren araçlarımızın ve DoubleClick gibi satın almalarımızın rekabete zarar vermediğini tespit etti. Mahkeme'nin yayıncı araçlarımızla ilgili kararına katılmıyoruz. Yayıncıların birçok seçeneği var ve reklam teknolojisi araçlarımız basit, uygun fiyatlı ve etkili olduğu için Google'ı seçiyorlar” dedi.

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