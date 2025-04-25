Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Talipleri çoğalan Google Chrome’a 50 milyar dolarlık değer biçildi

    Google’ın üzerindeki antitröst davası firmanın Chrome tarayıcısını satmasıyla sonuçlanabilir. OpenAI ve Perplexity’den sonra şimdi Chrome ile ilgilenenler arasına DuckDuckGo da katıldı.

    Talipleri çoğalan Chrome’a 50 milyar dolarlık değer biçildi Tam Boyutta Gör
    ABD'de Google’a karşı devam eden antitröst davası, teknoloji dünyasının merkezine oturmuş durumda. Davada tanık olarak açıklamalarda bulunan DuckDuckGo CEO’su Gabriel Weinberg, Google’ın popüler internet tarayıcısı Chrome’un değerinin 50 milyar dolara kadar çıkabileceğini söyledi. Weinberg’e göre, Google düzenleyici baskılar sonucu Chrome’u satmak zorunda kalırsa, bu devasa fiyat etiketi masaya gelebilir.

    Weinberg, bu rakamın "kabaca yapılmış" bir tahmin olduğunu belirtirken bu değerlemenin, DuckDuckGo’nun finansal kapasitesinin dışında olduğunu da sözlerine ekledi. Bununla birlikte, maliyetin bir engel teşkil etmemesi halinde DuckDuckGo'nun Chrome'u satın almakla ilgileneceğini de doğruladı.

    Chrome’un talipleri çoğalıyor

    Chrome’un potansiyel satışı yalnızca DuckDuckGo’nun radarında değil. Duruşmalarda, OpenAI ve Perplexity gibi teknoloji şirketlerinin yöneticileri de, tarayıcının satışa sunulması halinde ilgilenebileceklerini ifade etti.

    ABD Adalet Bakanlığı ve bazı eyaletlerin desteğiyle açılan dava, ABD Bölge Yargıcı Amit Mehta’nın daha önce Google’ın yasa dışı yollarla arama motoru tekeli oluşturduğuna hükmetmesiyle sonuçlanmıştı. Bu bağlamda, Chrome’un zorunlu olarak satılması da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlar ve çözümler masaya yatırılıyor. Şimdilik kesinleşmiş bir karar yok.

    Ancak Google, Chrome’u gönüllü olarak satmaya niyetli değil ve bu yönde alınacak olası bir karara itiraz edeceği kesin. Davanın sonucu, yalnızca internet arama motorlarının değil; dijital reklamcılığın ve internetin kendi geleceğini de önemli ölçüde etkileyebilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük otomobil taşıma gemisi ilk seferine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kafasından vurulan insan ne kadar yaşar ikea çalışan yorumları çürük raporu nasıl alınır durduk yere akü bitmesi amazon"da satış yapanların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum