Talipleri çoğalan Google Chrome’a 50 milyar dolarlık değer biçildi

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Tam Boyutta Gör ABD'de Google’a karşı devam eden antitröst davası, teknoloji dünyasının merkezine oturmuş durumda. Davada tanık olarak açıklamalarda bulunan DuckDuckGo CEO’su Gabriel Weinberg, Google’ın popüler internet tarayıcısı Chrome’un değerinin 50 milyar dolara kadar çıkabileceğini söyledi. Weinberg’e göre, Google düzenleyici baskılar sonucu Chrome’u satmak zorunda kalırsa, bu devasa fiyat etiketi masaya gelebilir.

Weinberg, bu rakamın "kabaca yapılmış" bir tahmin olduğunu belirtirken bu değerlemenin, DuckDuckGo’nun finansal kapasitesinin dışında olduğunu da sözlerine ekledi. Bununla birlikte, maliyetin bir engel teşkil etmemesi halinde DuckDuckGo'nun Chrome'u satın almakla ilgileneceğini de doğruladı.

Chrome’un talipleri çoğalıyor

Chrome’un potansiyel satışı yalnızca DuckDuckGo’nun radarında değil. Duruşmalarda, OpenAI ve Perplexity gibi teknoloji şirketlerinin yöneticileri de, tarayıcının satışa sunulması halinde ilgilenebileceklerini ifade etti.

Perplexity de Google Chrome’u satın almak istiyor 1 gün önce eklendi

ABD Adalet Bakanlığı ve bazı eyaletlerin desteğiyle açılan dava, ABD Bölge Yargıcı Amit Mehta’nın daha önce Google’ın yasa dışı yollarla arama motoru tekeli oluşturduğuna hükmetmesiyle sonuçlanmıştı. Bu bağlamda, Chrome’un zorunlu olarak satılması da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlar ve çözümler masaya yatırılıyor. Şimdilik kesinleşmiş bir karar yok.

Ancak Google, Chrome’u gönüllü olarak satmaya niyetli değil ve bu yönde alınacak olası bir karara itiraz edeceği kesin. Davanın sonucu, yalnızca internet arama motorlarının değil; dijital reklamcılığın ve internetin kendi geleceğini de önemli ölçüde etkileyebilir.

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Talipleri çoğalan Chrome’a 50 milyar dolarlık değer biçildi