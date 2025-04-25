Talipleri çoğalan Google Chrome’a 50 milyar dolarlık değer biçildi

Weinberg, bu rakamın "kabaca yapılmış" bir tahmin olduğunu belirtirken bu değerlemenin, DuckDuckGo’nun finansal kapasitesinin dışında olduğunu da sözlerine ekledi. Bununla birlikte, maliyetin bir engel teşkil etmemesi halinde DuckDuckGo'nun Chrome'u satın almakla ilgileneceğini de doğruladı.
Chrome’un talipleri çoğalıyor
Chrome’un potansiyel satışı yalnızca DuckDuckGo’nun radarında değil. Duruşmalarda, OpenAI ve Perplexity gibi teknoloji şirketlerinin yöneticileri de, tarayıcının satışa sunulması halinde ilgilenebileceklerini ifade etti.
ABD Adalet Bakanlığı ve bazı eyaletlerin desteğiyle açılan dava, ABD Bölge Yargıcı Amit Mehta’nın daha önce Google’ın yasa dışı yollarla arama motoru tekeli oluşturduğuna hükmetmesiyle sonuçlanmıştı. Bu bağlamda, Chrome’un zorunlu olarak satılması da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlar ve çözümler masaya yatırılıyor. Şimdilik kesinleşmiş bir karar yok.
Ancak Google, Chrome’u gönüllü olarak satmaya niyetli değil ve bu yönde alınacak olası bir karara itiraz edeceği kesin. Davanın sonucu, yalnızca internet arama motorlarının değil; dijital reklamcılığın ve internetin kendi geleceğini de önemli ölçüde etkileyebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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