Bakan Uraloğlu'dan Discord ve Roblox hakkında yeni açıklama!

Bakan Uraloğlu, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Discord ve Roblox ile görüşmeler devam ediyor, belirli içeriklerin çıkarılıp düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı ama nihayete varmadı, nihayete erdiğinde tekrar aynı hukuki süreçle bunların açılması söz konusu olacak. Süreci ve kamuoyunda bu anlamda gelen talepleri takip ediyoruz. Umuyorum kısa zamanda o içerikleri çıkarırlar, biz de gereken işlemi yaparız.”
Discord ve Roblox aylardır kapalı
Roblox çocuklara yönelik uygunsuz içerikler barındırması nedeniyle 7 Ağustos 2024’te, Discord ise platformdaki çocuklara cinsel istismar yapılması nedeniyle 9 Ekim 2024’te erişime engellenmişti.
Discord gibi platformlara yönelik yeni düzenleme geliyor
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan taslak düzenlemeye göre Türkiye’de internet üzerinden mesajlaşma ve sohbet hizmeti sunan WhatsApp, Discord gibi uygulamaların Türkiye’de faaliyet gösterebilmesi için ülkemizde şirket kurması ve BTK’dan yetkilendirme alması gerekecek. Yetkilendirme almadan hizmet veren şirketlere önce para cezası ardından yüzde 95'e kadar bant daraltma cezası uygulanacak. Bu düzenlemenin hayata girmesinin ardından güvenlik olayları BTK’ya raporlanacak ve Türkiye’deki kullanıcıların verilerinin nasıl işleneceği denetlenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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