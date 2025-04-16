Google, aramalarda ülkeye özel alan adlarını kaldırıyor

Örneğin, Türkiye'deki kullanıcıların tarayıcılarının adres çubuğunda artık google.com.tr gözükmeyecek. Bu ülkeye özgü alan adı uzantılarına sahip Google URL'leri artık ana google.com adresine yönlendirecek. Şirket, değişikliğin yavaş yavaş yürürlüğe gireceğini ve işlem sırasında bazı arama tercihlerinin yeniden girilmesinin istenebileceğini söylüyor.
Arama sonuçları değişmeyecek
Google, güncellemenin insanların tarayıcı adres çubuğunda gördüklerini değiştireceğini, ancak aramanın çalışma biçimini veya ulusal yasalar kapsamındaki yükümlülüklerini değiştirmeyeceğini belirtiyor.
Google, 2017'de coğrafyaya göre arama sonuçlarını otomatik olarak sağlamak için konum bilgilerini kullanıyor. Bu değişiklikle, bir sorguyu yerel bir ülke kodu URL'sine veya google.com'a girmeniz birşey değiştirmiyor ve her zaman fiziksel olarak bulunduğunuz yere özel sonuçları görüyorsunuz. Dolayısıyla ülke alan adlarına olan ihtiyaç zaten ortadan kalkmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ben gırgır şamata olsun diye yazıyorum :)
hacı sana mesaj sayım artsın diye yazıyorum yanlış anlama ama çok komiksin.
merak etme altta uçan halleri ile hürkuş ve hürjet var. https://www.youtube.com/watch?v=gumEhKv-6ak tühhh. bunların da 5-6 yıl öncesinden koreceleri varmış ya la :))))))))))))) [resim]
Video çalışmıyor.