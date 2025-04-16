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    Google, aramalarda ülkeye özel alan adlarını kaldırıyor

    Google, artık ülke kodlu alan adlarını kullanmayacağını duyurdu. Bunun yerine, tüm arama hizmetleri google.com URL'sinde gerçekleşecek ve yerel sonuçlar otomatik olarak sunulacak.
    Google, aramalarda ülkeye özel alan adlarını kaldırıyor Tam Boyutta Gör
    Google, bugün yaptığı açıklamada, arama deneyimini kolaylaştırmak için artık ülke kodlu alan adlarını (ccTLD) kullanmayacağını duyurdu. Bunun yerine, tüm arama hizmetleri google.com URL'sinde gerçekleşecek ve yerel sonuçlar otomatik olarak sunulacak.

    Örneğin, Türkiye'deki kullanıcıların tarayıcılarının adres çubuğunda artık google.com.tr gözükmeyecek. Bu ülkeye özgü alan adı uzantılarına sahip Google URL'leri artık ana google.com adresine yönlendirecek. Şirket, değişikliğin yavaş yavaş yürürlüğe gireceğini ve işlem sırasında bazı arama tercihlerinin yeniden girilmesinin istenebileceğini söylüyor.

    Arama sonuçları değişmeyecek

    Google, güncellemenin insanların tarayıcı adres çubuğunda gördüklerini değiştireceğini, ancak aramanın çalışma biçimini veya ulusal yasalar kapsamındaki yükümlülüklerini değiştirmeyeceğini belirtiyor. 

    Google, 2017'de coğrafyaya göre arama sonuçlarını otomatik olarak sağlamak için konum bilgilerini kullanıyor. Bu değişiklikle, bir sorguyu yerel bir ülke kodu URL'sine veya google.com'a girmeniz birşey değiştirmiyor ve her zaman fiziksel olarak bulunduğunuz yere özel sonuçları görüyorsunuz. Dolayısıyla ülke alan adlarına olan ihtiyaç zaten ortadan kalkmıştı.

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    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 55 dakika önce

    ben gırgır şamata olsun diye yazıyorum :)

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 2 saat önce

    hacı sana mesaj sayım artsın diye yazıyorum yanlış anlama ama çok komiksin.

    P
    pskillercheto 2 saat önce

    merak etme altta uçan halleri ile hürkuş ve hürjet var. https://www.youtube.com/watch?v=gumEhKv-6ak tühhh. bunların da 5-6 yıl öncesinden koreceleri varmış ya la :))))))))))))) [resim]

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 3 saat önce

    Video çalışmıyor.

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