Google, “Keşfet” akışını masaüstüne getiriyor

Keşfet, kullanıcıların ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş haberler, makaleler ve içerikleri gösteren bir öneri akışı sunuyor. Mobil cihazlarda yıllardır aktif olarak kullanılan bu özellik, kullanıcılara arama yapmadan da ilgilerini çekebilecek içeriklere ulaşma imkânı sağlıyor.
Masaüstüne gelecek Keşfet, özellikle haber siteleri, blog yazarları ve içerik üreticileri için yeni bir trafik kaynağı olabilir. Öte yandan Google’ın özelliği ne zaman tam anlamıyla devreye alacağı henüz netleşmiş değil. Ancak duyurunun yapılması, bu geçişin yakın bir zamanda gerçekleşeceğine işaret ediyor.
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