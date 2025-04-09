Google, “Keşfet” akışını masaüstüne getiriyor

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Tam Boyutta Gör Google, uzun süredir mobil tarafta sunduğu Google Keşfet (Discover) özelliğini masaüstü ana sayfasına taşımaya hazırlanıyor. Şirket, bu önemli duyuruyu İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen Search Central Live etkinliğinde resmen açıkladı. Gelişme, dijital yayıncılık dünyasında yeni stratejilerin kapısını aralayacak gibi görünüyor.

Google Keşfet masaüstü yolcusu

Tam Boyutta Gör Etkinlikte konuşan Google yetkilileri, Google Keşfet’in masaüstü arama sayfasına geleceğini duyurdu. Bu açıklama, katılımcılar tarafından sosyal medya platformu X üzerinden de paylaşıldı. Paylaşımlara bakılacak olursa bazı kullanıcılar için özellik aktif hale geliyor; bu muhtemelen test sürecinin parçası. Kullanıcılar, masaüstü Google anasayfasında bu özelliği aktif edip etmeyeceklerini soran bir bildirimle karşılaşıyor.

Keşfet, kullanıcıların ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş haberler, makaleler ve içerikleri gösteren bir öneri akışı sunuyor. Mobil cihazlarda yıllardır aktif olarak kullanılan bu özellik, kullanıcılara arama yapmadan da ilgilerini çekebilecek içeriklere ulaşma imkânı sağlıyor.

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Masaüstüne gelecek Keşfet, özellikle haber siteleri, blog yazarları ve içerik üreticileri için yeni bir trafik kaynağı olabilir. Öte yandan Google’ın özelliği ne zaman tam anlamıyla devreye alacağı henüz netleşmiş değil. Ancak duyurunun yapılması, bu geçişin yakın bir zamanda gerçekleşeceğine işaret ediyor.

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