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    Yandex sınırlı sayıda Trendyol Süper Lig paketi hediye ediyor, süre dolmak üzere

    Türkiye’de arama motoru etkinliğini arttırmak isteyen Yandex, önemli bir iş birliğine imza atıyor. Belirli bir süre Yandex arama motorunu kullananlar Süper Lig paketi kazanacak.  
    Yandex Tam Boyutta Gör
    Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun sonuna yaklaştığımız şu günlerde Yandex platformu dikkat çekici bir kampanya başlattı. Yandex arama motorunu kullanarak 3 aylık Süper Lig paketi kazanabilirsiniz. 

    Yandex Süper Lig paketi

    30 Nisan tarihine kadar devam eden kampanyada, kullanıcıların mobil tarayıcılarında Yandex arama motorunu varsayılan hale getirdikten sonra telefon numaralarını tanımlamaları ve 14 gün içerisinde en az 3 gün arama motorunu kullanmaları gerekiyor. 

    Kampanyada 14 gün gerçekleşme süresi olduğu için hızlı şekilde katılım sağlamakta fayda var. Kampanya bitiminde kullanıcıya TOD TV uygulamasında geçerli olan 3 aylık Süper Lig paketinin kodu gönderilecek. Bu kodun yeni bir üyelik açarak kullanılması gerekiyor. 

    Bu durumda Mayıs ayındaki iki önemli derbi maçını izleme şansınız var. Ayrıca diğer ülke liglerinin de izlenebileceği belirtilmiş. Kampanya sınırlı sayıda olacak ve karekodu taradığınız zaman kampanya sayfasına yönlendirileceksiniz. 

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 1 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 3 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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