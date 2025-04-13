Yandex sınırlı sayıda Trendyol Süper Lig paketi hediye ediyor, süre dolmak üzere

Yandex Süper Lig paketi
30 Nisan tarihine kadar devam eden kampanyada, kullanıcıların mobil tarayıcılarında Yandex arama motorunu varsayılan hale getirdikten sonra telefon numaralarını tanımlamaları ve 14 gün içerisinde en az 3 gün arama motorunu kullanmaları gerekiyor.
Kampanyada 14 gün gerçekleşme süresi olduğu için hızlı şekilde katılım sağlamakta fayda var. Kampanya bitiminde kullanıcıya TOD TV uygulamasında geçerli olan 3 aylık Süper Lig paketinin kodu gönderilecek. Bu kodun yeni bir üyelik açarak kullanılması gerekiyor.
Bu durumda Mayıs ayındaki iki önemli derbi maçını izleme şansınız var. Ayrıca diğer ülke liglerinin de izlenebileceği belirtilmiş. Kampanya sınırlı sayıda olacak ve karekodu taradığınız zaman kampanya sayfasına yönlendirileceksiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç
Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir