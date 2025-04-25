Google: AI Overviews aylık 1.5 milyar kullanıcıya ulaştı

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Tam Boyutta Gör Google, AI Overviews olarak adlandırılan yapay zeka destekli arama aracının aylık 1.5 milyar kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Alphabet’in 2025 birinci çeyrek finansal sonuçlarıyla birlikte açıklanan bu veri, Google’ın arama teknolojilerinde yapay zekaya yaptığı yatırımın meyvelerini vermeye başladığını gösteriyor.

AI Overviews büyüyor, Gemini her yere geliyor

Google’ın CEO’su Sundar Pichai, AI Overviews veya Yapay Zeka Özetleri’nin geçtiğimiz yıl Mayıs ayında geniş çapta kullanıma sunulmasından bu yana büyük bir kullanıcı kitlesi kazandığını vurguladı. İlk dönemlerde bazı tuhaf önerilerle eleştiri alsa da, şirket bu özelliği güncellemelerle daha da geliştirdi. AI Overviews artık çok daha fazla sorgu türünü kapsıyor ve içeriklerin içine resmi olarak reklamlar da entegre edildi. Bu araç aynı zamanda ChatGPT Search ve Perplexity gibi diğer yapay zeka destekli arama araçlarıyla da rekabet etmeyi amaçlıyor.

Google, yapay zeka alanındaki çalışmalarını yalnızca aramayla sınırlamıyor. 2025’in ilk çeyreğinde duyurulan yenilikler arasında Gemini 2.5 Pro adlı deneysel model, Gemini Deep Research ile yapay zeka destekli podcast üretimi ve Google Haritalar’da ekran görüntülerini tarayarak seyahat planı yapmayı mümkün kılan Gemini entegrasyonu da bulunuyor.

Mart ayında yapılan duyuruyla birlikte Google, mobil cihazlarda klasik Assistant hizmetini kademeli olarak Gemini ile değiştireceğini açıklamıştı. Pichai, bu dönüşümün yalnızca telefonlarla sınırlı kalmayacağını; tabletler, arabalar, kulaklıklar ve akıllı saatler gibi yardımcı cihazlara da yayılacağını söyledi.

Finansal olarak da güçlü bir çeyrek geçiren şirket, 2025’in ilk üç ayında 90.2 milyar dolar gelir elde etti. Bu, yıllık bazda yüzde 12’lik bir artış anlamına geliyor. Ayrıca YouTube ve Google One servislerinin etkisiyle abone sayısının 270 milyonu aştığı bilgisi de paylaşıldı.

Perplexity de Google Chrome’u satın almak istiyor 1 gün önce eklendi

Ancak Google için her şey toz pembe değil. Şirket, ABD Adalet Bakanlığı’nın açtığı antitröst davalarıyla ciddi bir baskı altında. Arama pazarındaki tekel konumuyla ilgili dava sonucunda “bölünme” olasılığı gündeme gelirken, geçtiğimiz hafta Google’ın reklam teknolojilerindeki tekel davasını da kaybettiği açıklandı.

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Google: AI Overviews aylık 1.5 milyar kullanıcıya ulaştı