MediaTek Helio P60 incelemesi l Casper VIA A3 Plus ile

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
MediaTek'in süper orta sınıf telefonlar için geliştirdiği 8 çekirdekli yeni işlemcisi Helio P60'ı, Casper VIA A3 Plus üzerinde test ettik. Bakalım bu işlemci, Snapdragon 660'a rakip olabiliyor mu?MediaTek'in donanımsal yapay zeka hızlandırma özelliğine sahip olan yeni nesil 8 çekirdekli işlemcisi Helio P60 güçlü özelliklere sahip. Peki bu işlemci, Qualcomm'un Snapdragon 660 platformuna rakip olabilir mi ? Casper'ın yeni amiral gemisi VIA A3 Plus, Helio P60 ile gelince biz de hemen bir test örneği edindik ve detaylı incelemesini yaptık, üstelik Snapdragon 660 ve Snapdragon 636 ile kıyasladık.
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Televizyondan telefona akıllı hoparlörden modemlere ve eğlence cihazlarına (en basitinden koltuk arkası televizyonlar Rockchip ve Mediatek ikisinden alıyor gücünü) oldukça geniş bir yelpazede fabless (fabrikasız) bir şekilde çalışıyorlar.
İşleri kesinlikle kolay değil. Helio X serisini askıya aldılar rekabet edemedikleri için ama P serisinde de durum Mediatek lehine. P60'ın rakipleri S626 ile S636 değil. 636 özelleştirilmiş A53 lerden 626 da normal Cortex A53 lerden oluşuyor. Onlar P22 ile P25 in rakipleri. P60 öte yandan A72 (x4) + A53 (x4). Tanıdık gelmiştir diye düşünüyorum S65xx serisinden dolayı.
Çin'de Oppo (Realme / f7) ile Nokia (x5) stokları dakikasında erittiler bu işlemciye sahip cihazları.
Umarım biz de görürüz bu cihazları. Casper de ciddi anlamda biraz daha fiyat düşürmesi umuduyla mükemmel bir cihaz sunmuş diyebiliriz.
Direkt S660 ile S710 rakibi P60.