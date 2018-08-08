MediaTek Helio P60 incelemesi l Casper VIA A3 Plus ile

MediaTek'in süper orta sınıf telefonlar için geliştirdiği 8 çekirdekli yeni işlemcisi Helio P60'ı, Casper VIA A3 Plus üzerinde test ettik. Bakalım bu işlemci, Snapdragon 660'a rakip olabiliyor mu?

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MediaTek'in donanımsal yapay zeka hızlandırma özelliğine sahip olan yeni nesil 8 çekirdekli işlemcisi Helio P60 güçlü özelliklere sahip. Peki bu işlemci, Qualcomm'un Snapdragon 660 platformuna rakip olabilir mi ? Casper'ın yeni amiral gemisi VIA A3 Plus, Helio P60 ile gelince biz de hemen bir test örneği edindik ve detaylı incelemesini yaptık, üstelik Snapdragon 660 ve Snapdragon 636 ile kıyasladık.