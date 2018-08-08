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MediaTek Helio P60 incelemesi l Casper VIA A3 Plus ile

9 ay
13,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MediaTek'in süper orta sınıf telefonlar için geliştirdiği 8 çekirdekli yeni işlemcisi Helio P60'ı, Casper VIA A3 Plus üzerinde test ettik. Bakalım bu işlemci, Snapdragon 660'a rakip olabiliyor mu?
MediaTek'in donanımsal yapay zeka hızlandırma özelliğine sahip olan yeni nesil 8 çekirdekli işlemcisi Helio P60 güçlü özelliklere sahip. Peki bu işlemci, Qualcomm'un Snapdragon 660 platformuna rakip olabilir mi ? Casper'ın yeni amiral gemisi VIA A3 Plus, Helio P60 ile gelince biz de hemen bir test örneği edindik ve detaylı incelemesini yaptık, üstelik Snapdragon 660 ve Snapdragon 636 ile kıyasladık.

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bjkyener 9 ay en beğenilen
casper kasasına altın koysanız altının değeri düşer olay bu kadar basit
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High Sierra 9 ay
Mediatek çöp diyen arkadaşların özellikle görmesini istediğim bir konu.
Televizyondan telefona akıllı hoparlörden modemlere ve eğlence cihazlarına (en basitinden koltuk arkası televizyonlar Rockchip ve Mediatek ikisinden alıyor gücünü) oldukça geniş bir yelpazede fabless (fabrikasız) bir şekilde çalışıyorlar.
İşleri kesinlikle kolay değil. Helio X serisini askıya aldılar rekabet edemedikleri için ama P serisinde de durum Mediatek lehine. P60'ın rakipleri S626 ile S636 değil. 636 özelleştirilmiş A53 lerden 626 da normal Cortex A53 lerden oluşuyor. Onlar P22 ile P25 in rakipleri. P60 öte yandan A72 (x4) + A53 (x4). Tanıdık gelmiştir diye düşünüyorum S65xx serisinden dolayı.
Çin'de Oppo (Realme / f7) ile Nokia (x5) stokları dakikasında erittiler bu işlemciye sahip cihazları.
Umarım biz de görürüz bu cihazları. Casper de ciddi anlamda biraz daha fiyat düşürmesi umuduyla mükemmel bir cihaz sunmuş diyebiliriz.
Direkt S660 ile S710 rakibi P60.
Mediatek çöp diyen arkadaşların özellikle görmesini istediğim bir konu.Televizyondan telefona akıllı hoparlörden modemlere ve eğlence cihazlarına (en basiti...
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intel7mix 9 ay
İnternet'ten fiyatına bakayım dedim fiyatı acayip bir şekilde uçuk. Nokia 8 alın yola devam edin daha iyi. En azından 10nm ile üretilen 835 kullanırsınız paşa paşa.
İnternet'ten fiyatına bakayım dedim fiyatı acayip bir şekilde uçuk. Nokia 8 alın yola devam edin daha iyi. En azından 10nm ile üretilen 835 kullanırsınız paşa p...
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burakizmr 5 ay
3 aydır kullanıyoruz, çok memnunum. Yüz tanıma mükemmel çalışıyor. Donma takılma yok. 6 GB ram daha ne olsun.
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Guest-D5DA72FA0 6 ay
Çöp + leş
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nightsoldier 7 ay
Dün telfonu inceleme fırsatı buldum. Çinko alaşımlı metalin hissiyatı gayet güzel. Tasarım olarak da beğendim telefonu. Ekranı da canlı, videoda falan işini iyi yapıyor. Gelgelelim kamera berbat. Bariz beyaz dengesi ve netleme sorunu vardı. Belki teşhirdekinde sorun vardı bilemiyorum....
Fiyatına ise hiç değinmeyeceğim. Bu fiyat caspera verilmez. Para sokaktan toplanmıyor. Güncelleme almaz, teknik servis adamı dinden imandan çıkartır.
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shaq t 8 ay
Telefon oem üretim, dolar olarak üreticiden çok daha ucuza alıyorlar, Blu firmasının da satış karı var, amerikadaki eyaletlerde de farklı vergi oranları var onlar da vergisiz almıyor. Bir ürünün ucuzu pahalısı yoktur ederi vardır; aynı paraya sd845li 64 gblık mi8'i alabiliyorken bu cihaz donanımı itibarı ile o para etmiyor. Elin yabancısı 1500tlye sattı mı, sattı; senin 2699tl fiyatın nedir Allah aşkına.
Edit: An itibarı ile 3139tl
Oha be, o paraya 128gb mi8, hatta samsung s8 alınıyor; şaşırmış bu firma. Yakında Oppo Find X parası isterler
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alper-tgn 8 ay shaq t
Yeni zamlarla öyle o eski fiyatlar yok yalnız dikkatini çekerim.Bırak pahalıyı bu telefon bu fiyatlara ucuz bile kalıyor.
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EknCn 8 ay
Telefonu dün satın aldım Teknosa'dan uygun fiyata denk geldi, şu an için iPhone 7 Plus kullanıyorum X alacaktım fakat bana göre yetersiz olduğu için 12 Eylül de duyurulacak yeni çerçevesiz modellerden birisini alacağım.
Telefonu almak isteyip faydalı yorum bulamayanlar için bir kaç bilgi vereyim, cihaz güzel kullanımı olsun ekran kalitesi olsun kamerası olsun fiyatına göre yeterli bence. Cihaz da hoşuma gitmeyen bir özellik yok şu an da sadece bu portre modu karanlıkta bi' iphone gibi çalışmıyor ama bunu da fiyatına verdim diyebiliriz. Yüz tanıması çok hızlı çalışıyor, parmak izi keza öyle özellikle ekrana iki kere dokununca ekranı açma özelliğini ekstra olarak ekleyebiliyor olmamız da iyi bir avantaj.
Yerli olması ayrı bir avantaj güncel dolar kuruyla fiyatı oynanmamış bir ürün var karşınızda yüklemedim ama PUBG gibi ağır mobil oyunları da kasmadan oynatabildiğini inceleme videolarında görmüştüm.
Tavsiyem telefonu teknoloji marketine gidin inceleyin satış yapan arkadaşı bir dinleyin özelliklerini anlatsın size, dinlerken şunu da bilin daha saymadığı size bir çok özelliği var detay olarak geçen.
Ben beğendim Android'e olan soğukluğumu bir nebze giderdi ama şunu zaman gösterecek; iphone kadar uzun süreli götürür mü bu telefon?
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Guest-CBD9CC12F 8 ay
İyi geceler size cevap olarak değilde fikrimi söyleyeceğim sadece ürünün fiyatı yüksek bir kere ben yok şurda şu kadar üstüne dolar kuru imiş filan bilmem pahalı dedim ve hala aynı düşüncedeyim siz bunu anlamadınız.
İkinci mevzuda genelde savunan onlar oluyor o konuda özür

Yineliyorum 2200 civarı nokia 8 ve xz1 gibi cihazlar varken bu alınmaz demek istediğim bu yanlış anlaşıldı bana isterse amerikada ki fiyat dan versin almam.
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cumhurfatih 8 ay
Bu telin hakki 1000tl..ustu haram...
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Twenty.One.Pilots 8 ay cumhurfatih
Aynen hocam. Magazaya gittim bu telefonun hakki 1000 tl dedim, vayyy sonunda bi akilli cikti dediler hemen o fiyata sattilar.
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Zimmerit 8 ay
Mediatek kötü işlemci değil performans olarak sd ile yarışır sadece biraz pil kullanımı özürlü onun dışında mtk işlemcili cihazlar güncelleme almıyor diye bir kaide yok iş üretici firmada bitiyor eşimde mtk işlemcili gm6 var daha yeni ağustos güncellemesi aldı yakında 9'u da alacak.
mtk işlemcilerin imei işlemleri ek özellikleri açıp kapama daha açık bir platform olması da avantajı.
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seckinsahin 8 ay
Bu telefon gerçekten başarılı görünüyor. Ama hakettiği ilgiyi görmüyor. Daha yeni Huawei p20 pro aldım. Severek aldım çokta memnunum Allah utandırmasın. Ama bilsem via a3 plus alırdım. Memnun eder diye düşünüyorum
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burakizmr 9 ay
Casper Via A3 plus. Ben de bayramda eşime aldım, çok hoş ve yeterli bir telefon
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