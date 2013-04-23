



Fotoğraf makineleri için hazırladığı birçok farklı aksesuar ürünü ile piyasada yer alan Hong Kong merkezli MeiKe, ufak boyutlara sahip yeni tepe flaş modelini duyurdu.

Nikon uyumlu olarak geliştirilen ve MK-300 ismine sahip olan tepe flaş modeli, Nikon'un SB-400 tepe flaşının karşısına konumlandırılmış durumda. Ufak boyutlarına rağmen üzerinde LCD ekran ve birçok kontrol butonu yer alan Meike MK-300, i-TTL desteği ile otomatik flaş özelliklerini de destekleyebiliyor. Teknik olarak 32 kılavuz (Iso 100, 105mm) numarasına, 2 adet AA pil ile çalışabilme desteğine, ortalama 6 saniye geri dolum süresine ve 5600K renk ısısına sahip olan flaş, 80x66x62mm boyutlara ve 145gram gibi düşük bir ağırlığa sahip.

Fotoğraf makinelerine standart HotShoe bağlantısı üzerinden bağlanan MeiKe MK-300 tepe flaş modeli, amatör ya da profesyonel fotoğrafçılara her zaman yanlarında taşıyabilecekleri güzel bir çözüm oluşturuyor. 60$ fiyat etiketiyle yurt dışından satın alınabilen ürünün, ülkemize gelip gelmeyeceği henüz kesinlik kazanmış değil.





http://www.linkdelight.com/016877-MEIKE-MK-300-Flash-Light-i-TTL-Speedlite-for-Nikon.html