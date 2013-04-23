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MeiKe, ufak boyutlara sahip yeni tepe flaş modelini duyurdu

6 yıl
584
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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MeiKe, ufak boyutlara sahip yeni tepe flaş modelini duyurdu

Fotoğraf makineleri için hazırladığı birçok farklı aksesuar ürünü ile piyasada yer alan Hong Kong merkezli MeiKe, ufak boyutlara sahip yeni tepe flaş modelini duyurdu.
Nikon uyumlu olarak geliştirilen ve MK-300 ismine sahip olan tepe flaş modeli, Nikon'un SB-400 tepe flaşının karşısına konumlandırılmış durumda. Ufak boyutlarına rağmen üzerinde LCD ekran ve birçok kontrol butonu yer alan Meike MK-300, i-TTL desteği ile otomatik flaş özelliklerini de destekleyebiliyor. Teknik olarak 32 kılavuz (Iso 100, 105mm) numarasına, 2 adet AA pil ile çalışabilme desteğine, ortalama 6 saniye geri dolum süresine ve 5600K renk ısısına sahip olan flaş, 80x66x62mm boyutlara ve 145gram gibi düşük bir ağırlığa sahip.
Fotoğraf makinelerine standart HotShoe bağlantısı üzerinden bağlanan MeiKe MK-300 tepe flaş modeli, amatör ya da profesyonel fotoğrafçılara her zaman yanlarında taşıyabilecekleri güzel bir çözüm oluşturuyor. 60$ fiyat etiketiyle yurt dışından satın alınabilen ürünün, ülkemize gelip gelmeyeceği henüz kesinlik kazanmış değil.

 
MeiKe, ufak boyutlara sahip yeni tepe flaş modelini duyurdu
MeiKe, ufak boyutlara sahip yeni tepe flaş modelini duyurdu

http://www.linkdelight.com/016877-MEIKE-MK-300-Flash-Light-i-TTL-Speedlite-for-Nikon.html Yorum Yaz
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