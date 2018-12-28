Meizu A20 ne kadar iyi ?| BİM'de 100TL'ye satılan kablosuz hoparlör

Akıllı telefon dünyasının yıldızı parlayan üreticilerinden Meizu, ülkemizde BİM ile işbirliğine giderek kablosuz hoparlör modeli A20'yi 100 TL olan fiyat üzerinden satışa sundu. Peki A20 ne kadar iyi?

Akıllı telefon dünyasının yükselen isimlerinden Meizu, BİM ile işbirliğine giderek kablosuz hoparlör modeli A20'yi 100 TL'lik iddialı bir fiyatla piyasa sundu. Peki bu hoparlör ne kadar iyi, gelin yakından bakalım.