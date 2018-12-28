Meizu A20 ne kadar iyi ?| BİM'de 100TL'ye satılan kablosuz hoparlör

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Akıllı telefon dünyasının yıldızı parlayan üreticilerinden Meizu, ülkemizde BİM ile işbirliğine giderek kablosuz hoparlör modeli A20'yi 100 TL olan fiyat üzerinden satışa sundu. Peki A20 ne kadar iyi?
Akıllı telefon dünyasının yükselen isimlerinden Meizu, BİM ile işbirliğine giderek kablosuz hoparlör modeli A20'yi 100 TL'lik iddialı bir fiyatla piyasa sundu. Peki bu hoparlör ne kadar iyi, gelin yakından bakalım.
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Not:Bilen varsa, aydınlatırsa sevinirim Meizu dizüstü (ya da gelecek planı) var mı diye?
Video açısından; sitede keşke DH-Game diye bir bölüm olsa da oyun videolarında da Erdi Özüağ'ın elinden incelemeler izlesek. Dh'nin görece gamer üyelerinden olarak bu platformda oturup da baştan sona bir oyun videosu izlemişliğim yok. 2'si 1 'e dahi teknoloji kısmı için bakıyorum.
Üstadın, en komplike oyun ve simülatörlerde dahi değme bir çok oyun editöründen sağlam iş çıkaracağına hiç şüphem yok. Zaman bulamazsa, hatta inceleme yapmasın adam şurada Super Mario gameplay'i çeksin yine 1 saat oturur izlerim, sırf muhabbeti için.