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Meizu A20 ne kadar iyi ?| BİM'de 100TL'ye satılan kablosuz hoparlör

4 ay
20,5b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon dünyasının yıldızı parlayan üreticilerinden Meizu, ülkemizde BİM ile işbirliğine giderek kablosuz hoparlör modeli A20'yi 100 TL olan fiyat üzerinden satışa sundu. Peki A20 ne kadar iyi?
Akıllı telefon dünyasının  yükselen isimlerinden Meizu, BİM ile işbirliğine giderek kablosuz hoparlör modeli A20'yi 100 TL'lik iddialı bir fiyatla piyasa sundu. Peki bu hoparlör ne kadar iyi, gelin yakından bakalım. 

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tobepeople 4 ay
Bence gayet güzel bir video olmuş böyle şeylerin videolarını daha çok görmek isteriz özellikle Erdi Özüağ'dan gelmesi daha bir iyi oluyor, açıkçası.
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ulashoca41 4 ay en beğenilen
konnektör ?? bağlantı demek zor olsa gerek
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rasit019 4 ay
Ürün çok başarılı tasarım olsun, malzeme kalitesi ve ses olsun gayet iyi fiyatına göre sadece son seste biraz boğuyor sesleri.
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mcaylak 4 ay
Üründen bugün aldım. Boyutu küçük olmasına rağmen görünüşü şık ve performansı çok iyi. Ne olduğu belli olmayan markalara 50tl vermektense 100tl Meizu A20 için gayet makul. Böyle bir ürün arayanlar için tavsiye ederim. Basları ve tizleri başarılı.
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altinokta 4 ay
selam arkadaşlar bu hoparlörden bir tane daha kalmış satılabilir O yüzden stereo olarak iki tanesi beraber kullanılabiliyor mu eğer kullanılabiliyor acil cevap istiyorum satılmadan olmak istiyorum kullanılamıyorsa boşu boşuna almak istemiyorum şimdiden teşekkürler
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drkengin 4 ay
Müthiş bir ürün basslari tizleri dehset
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gecmisten gelen muallim 4 ay
Almışken düzgün birşey alin aceleniz yoksa Çin'den özellikle mifa a10 öneririm ayrıca Xiaomi ve anker var kendini ispatlamış ürünler.
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Seyrim 4 ay
Güzel ürüne benziyor..
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Theologist 4 ay
Şimdi gidip aldım, hafifliği ve küçüklüğüne göre performansı harika. Fiyatını da düşündükçe tam bir Fiyat Performans ürünü,bisiklette yolculuk ve kamp için aldım. Bas konusunda bu kadar ufak cihazdan beklenmeyecek kalitede.
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Greylights 4 ay
Meizu ses konusunda çinliler içinde en iyi deneyimi sunan firmadır bence. Müzik dinlemeyi çok severim. Ses konusunda tatmin olmak için hep Meizu'nun tepe modellerini kullandım. En sonunda Samsung'un da s9 serisinde sese iyi çalıştıkları için s9+ ı aldım. Fakat kulaklık olarak hala Meizu Flow kullanıyorum. Müthiş ergonomik ve kaliteli.
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Yılan Serdar 4 ay
120 tlye anker soundcore sport almıştım. 2 si kıyas bile edilemez bence. ama fiyatı suan 220 olmuş xd
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al-ozaria 4 ay
Şahsen Meizu'yu notebook piyasasında da görmek isteriz.Ya da Oppo'yu. Varsa da en azıdan Türkiye'de yok.
Not:Bilen varsa, aydınlatırsa sevinirim Meizu dizüstü (ya da gelecek planı) var mı diye?
Video açısından; sitede keşke DH-Game diye bir bölüm olsa da oyun videolarında da Erdi Özüağ'ın elinden incelemeler izlesek. Dh'nin görece gamer üyelerinden olarak bu platformda oturup da baştan sona bir oyun videosu izlemişliğim yok. 2'si 1 'e dahi teknoloji kısmı için bakıyorum.
Üstadın, en komplike oyun ve simülatörlerde dahi değme bir çok oyun editöründen sağlam iş çıkaracağına hiç şüphem yok. Zaman bulamazsa, hatta inceleme yapmasın adam şurada Super Mario gameplay'i çeksin yine 1 saat oturur izlerim, sırf muhabbeti için.
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