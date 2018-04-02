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Meizu Pro 7 Plus kutudan çıkıyor

1 yıl
5,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Meizu'nun amiral gemi akıllı telefon modeli Pro 7 Plus kutudan çıkıyor. Yüksek malzeme kalitesi ile dikkat çeken telefonda iki ekran, üç kamera ve 10 çekirdekli işlemci bulunuyor. Detaylar videoda.


Meizu'nun amiral gemi akıllı telefon modeli Pro 7 Plus kutudan çıkıyor. 2 ekrana, üç kameraya ve 10 çekirdekli işlemciye sahip olan telefon özel ses işlemcisi gibi gelişmiş özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Türkiye'ye resmi olarak gelen ve son kullanıcılara satışı başlayan telefon kutuda çıkarıyor ve ayrıca Meizu'nun EP52 kulaklığına yakından bakıyoruz. 

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gokayozyer 4 ay
dostlar ses kalitesi sebebi ile zte axon 7 kullanıyorum. telefonun herşeyinden memnumum, ses kalitesi gerçekten iyi.. fakat aracımın bt si ile sorun yaşıyor ,sadece bu telefonda başıma geldi. bende başka marka telefonları ararştırrken pro7plus dikatimi çekti. ses konusunda kullandığım telefonla kıyaslama yapabilecek kimse varmı acaba. bide telefonun kronik sorunları ,2.el garantili almaya çalışacağım fakat olduki 64 lük pasapport kayıtlıda alabilirim. kronik sorunları ve kulaklık ses kalitesi hakkında , mesela htc karşında veya lgv serisi karşısında kullanıp yorum yapabilecek kimse varmı ?.
saygılar sevgiler dostlar.
ha bu arada axon 7 ile takas düşünen varsa göreşebiliriz.
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The Exile 2 ay gokayozyer
hocam geç oldu sanki biraz :D ama şöyle diyeyim size bu telefonun en iyi kısmı Cirrus Logic ses çipi olabilir. Telefon müzik dinlenilsin diye üretilmiş sanki. Ses ef sa ne :)
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eko44 1 yıl
mevzu derin
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mcebi001 1 yıl
Monster ın hdmi kablosu var bende bahsettiğin kulaklık bi zamanlar forumda çok popülerdi birebir replikası olmasın sendeki..gerçi olmayada bilir birşey diyemem denemedim çünkü...
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YediGüzelAdam 1 yıl mcebi001
mcebi001
Monster ın hdmi kablosu var bende bahsettiğin kulaklık bi zamanlar forumda çok popülerdi birebir replikası olmasın sendeki..gerçi olmayada bilir birşey diyemem denemedim çünkü...

Hocam bu noktada beklentiler, müzik kulağına sahip olmak ve ne istediğini bilmek önemli, 150dolar verip(Cihazın çıkış fiyatı 100dolar) 100dolarlık ürünle 300-500 dolarlık üründen alınacak performansı beklemek, müzik kulağına sahip olmamak, kendine uygun müzikleri veya kendine uygun kulaklığı bilmemek, bass mı mid mi tiz mi daha önemli ayırt etmemek ve en önemlisi en başta belirttiğim beklentiyi yüksek tutup o fiyata beklenilenin çok üstünde performans beklemek hayal kırıklığı oluşturur. Bir heves edip almış çok para verdim diye canı sıkılmış olan durum bu. Çünkü kulaklığı beğenen belirli bir kesim hi-fi grubu da var. Bugün orta üst denilebilecek beatsı yere göre sığdıramayıp japon firmalarından bir haber olan nice insan var. Sırf beatsin reklamı çok döndü ve amerika da Peri Masalından çıkmış gibi lanse edildiği için herkes harika olarak adlandırıyor. Audiofiller için geçerli değil bu durum o fiyatlara çok daha harika ürünler bulunuyor.
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x X x 1 yıl mcebi001
mcebi001
Monster ın hdmi kablosu var bende bahsettiğin kulaklık bi zamanlar forumda çok popülerdi birebir replikası olmasın sendeki..gerçi olmayada bilir birşey diyemem denemedim çünkü...

Monster'ın sitesinden alınmıştı, TR'den değil.
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x X x 1 yıl
Zamanında Monster Turbine almıştık iyi paraya, onun da kutusu aynen böyle cafcaflıydı fakat kendi kalitesi öyle değildi. Bunlar hep düşük kalitedeki bir malı kutusu ile satmaya çalışma durumu. Göz boyamaktan ve alım sonrası pişman etmekten başka bir işe yaramaz.
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mcebi001 1 yıl x X x
x X x
Zamanında Monster Turbine almıştık iyi paraya, onun da kutusu aynen böyle cafcaflıydı fakat kendi kalitesi öyle değildi. Bunlar hep düşük kalitedeki bir malı kutusu ile satmaya çalışma durumu. Göz boyamaktan ve alım sonrası pişman etmekten başka bir işe yaramaz.

Huawei,Xiaomi,Meizu,Oppo,Vivo,Zte...bunlar Çin'in kralları bakış açınız yanlış bence..
1 Yanıt Yanıtla +1
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mcebi001 1 yıl
Meizu nun ilk telefonunu kullanmıştım m8 mini one dı onun da kutusu harikaydı ayrıca o adi çin malı algısını o telefonum yıkmıştı...aradan geçen zamanda tabi arz a çıkmışlar..
Erdi bey tedarik edebilirseniz pro 7 incellemesi de bekleriz o daha ufak model sanırım.
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izmirliyim_89 1 yıl
Yeni Mediatek işlemci ..
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