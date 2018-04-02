Meizu Pro 7 Plus kutudan çıkıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Meizu'nun amiral gemi akıllı telefon modeli Pro 7 Plus kutudan çıkıyor. Yüksek malzeme kalitesi ile dikkat çeken telefonda iki ekran, üç kamera ve 10 çekirdekli işlemci bulunuyor. Detaylar videoda.
Meizu'nun amiral gemi akıllı telefon modeli Pro 7 Plus kutudan çıkıyor. 2 ekrana, üç kameraya ve 10 çekirdekli işlemciye sahip olan telefon özel ses işlemcisi gibi gelişmiş özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Türkiye'ye resmi olarak gelen ve son kullanıcılara satışı başlayan telefon kutuda çıkarıyor ve ayrıca Meizu'nun EP52 kulaklığına yakından bakıyoruz.
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saygılar sevgiler dostlar.
ha bu arada axon 7 ile takas düşünen varsa göreşebiliriz.
Hocam bu noktada beklentiler, müzik kulağına sahip olmak ve ne istediğini bilmek önemli, 150dolar verip(Cihazın çıkış fiyatı 100dolar) 100dolarlık ürünle 300-500 dolarlık üründen alınacak performansı beklemek, müzik kulağına sahip olmamak, kendine uygun müzikleri veya kendine uygun kulaklığı bilmemek, bass mı mid mi tiz mi daha önemli ayırt etmemek ve en önemlisi en başta belirttiğim beklentiyi yüksek tutup o fiyata beklenilenin çok üstünde performans beklemek hayal kırıklığı oluşturur. Bir heves edip almış çok para verdim diye canı sıkılmış olan durum bu. Çünkü kulaklığı beğenen belirli bir kesim hi-fi grubu da var. Bugün orta üst denilebilecek beatsı yere göre sığdıramayıp japon firmalarından bir haber olan nice insan var. Sırf beatsin reklamı çok döndü ve amerika da Peri Masalından çıkmış gibi lanse edildiği için herkes harika olarak adlandırıyor. Audiofiller için geçerli değil bu durum o fiyatlara çok daha harika ürünler bulunuyor.
Monster'ın sitesinden alınmıştı, TR'den değil.
Huawei,Xiaomi,Meizu,Oppo,Vivo,Zte...bunlar Çin'in kralları bakış açınız yanlış bence..
Erdi bey tedarik edebilirseniz pro 7 incellemesi de bekleriz o daha ufak model sanırım.