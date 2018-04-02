Meizu Pro 7 Plus kutudan çıkıyor

Meizu'nun amiral gemi akıllı telefon modeli Pro 7 Plus kutudan çıkıyor. Yüksek malzeme kalitesi ile dikkat çeken telefonda iki ekran, üç kamera ve 10 çekirdekli işlemci bulunuyor. Detaylar videoda.

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Meizu'nun amiral gemi akıllı telefon modeli Pro 7 Plus kutudan çıkıyor. 2 ekrana, üç kameraya ve 10 çekirdekli işlemciye sahip olan telefon özel ses işlemcisi gibi gelişmiş özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Türkiye'ye resmi olarak gelen ve son kullanıcılara satışı başlayan telefon kutuda çıkarıyor ve ayrıca Meizu'nun EP52 kulaklığına yakından bakıyoruz.