MemoRight FTM+ Champion 240GB SSD video inceleme

DH Misafiri bence usb flash bellek gibi dışarıdan takıp çıkarılabilen birşey yapsalar, kasanın üst kısmında bunlar için bir yuva bulunsa daha iyi olur. Çalınmaya karşı da kilitlenebilir olsa tadından yenmez.
aspirin_00 bellekleri işlemci gibi takıp çıkarmalı yapılsa daha güzel olmaz mı 120 önlü arkalı 8 slotluk hr bir slot 32 gb olsa sadece slot satın alıp kapasitesni arttırmış olunur yapsalar yaparlarda satış stratejisi olsa gerek
demek istediğin şey harici ssd. ufaktan çıkmaya başladılar. SSDler hep 2.5" olduğu için de hiç ekstra adaptör de gerekmeyecek. sadece usb 3ün sınırı var, thunderbolt yaygınlaşırsa o da çözülür.
Oldu olacak ekran kartı belleklerini de öyle yapsınlar. :) o kadar ufak parçaların takıp çıkarılacak yapıda olabileceğini sanmıyorum. Olursa da ne kadar sağlıklı olur kim bilir.