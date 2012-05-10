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MemoRight FTM+ Champion 240GB SSD video inceleme

7 yıl
20,3b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda MemoRight'ın 240 GB kapasiteli FTM+ serisinin SF-2281 kontrolcüsüne ve senkron NAND belleklere sahip katı halli sürücüsünü inceliyoruz.
 

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DreamSs 7 yıl en beğenilen
para olsada ssd alsak :)
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DemirAtlı 7 yıl
İnceleme için teşekkürler. Anlatımınız gayet akıcı ve anlaşılır. Fakat öncedende ssd testinde söylediğim gibi birde şunların windows açılış ve sıralı program başlatma hızlarını karşılaştırmalı görseydik daha iyi olacaktı.
İnceleme için teşekkürler. Anlatımınız gayet akıcı ve anlaşılır. Fakat öncedende ssd testinde söylediğim gibi birde şunların windows açılış ve sıralı program ba...
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briarlyxusa 7 yıl
O kadar aceleye getirilmiş ki inceleme. Fiyatını uygun bulanlar alsın diyorsun sonunda videonun ama fiyatından bahsetmiyorsun.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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oski32 7 yıl
para olsa kaçmaz müthiş bir cihaz
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capucino 7 yıl
Bu markanın 120GB A-Senkron FTM+ modelini kullanıyorum alırken markayı yeni duyduğumdan tereddüt etmiştim ancak fiyatı cazip olduğundan almıştım. 3 aydan fazladır kullanıyorum ve herkese tavsiye ederim. Birkaç testte geride kalmış diğer markalara nazaran, ancak fark %1-2 seviyesinde kesinlikle kullanımı etkilemez. Bu fiyatlarını korur ise kesinlikle satışlarını arttıracağına inanıyorum. Süper bir fiyat / performans ürünü
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Prequel 7 yıl
DH Misafiri

bence usb flash bellek gibi dışarıdan takıp çıkarılabilen birşey yapsalar, kasanın üst kısmında bunlar için bir yuva bulunsa daha iyi olur. Çalınmaya karşı da kilitlenebilir olsa tadından yenmez.


demek istediğin şey harici ssd.
ufaktan çıkmaya başladılar. SSDler hep 2.5" olduğu için de hiç ekstra adaptör de gerekmeyecek. sadece usb 3ün sınırı var, thunderbolt yaygınlaşırsa o da çözülür.
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DH Misafiri 7 yıl
bence usb flash bellek gibi dışarıdan takıp çıkarılabilen birşey yapsalar, kasanın üst kısmında bunlar için bir yuva bulunsa daha iyi olur. Çalınmaya karşı da kilitlenebilir olsa tadından yenmez.
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DH Misafiri 7 yıl
fiyatlar biraz daha iyileştiğinde harddiskler tarih olacak gibi
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E_Aydin35 7 yıl
Rakipleri ile aynı düzeyde performans göstermesine rağmen bazı benchmark sonuçlarında birincilik öncülüğü etmiş :) Seçenek olması güzel hangisi ucuzsa bizim seçimimiz o olur :)
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djpisagor 7 yıl
saydım, video boyunca tam 127 kere "görüyoruz" dedi :)
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Prequel 7 yıl
aspirin_00
bellekleri işlemci gibi takıp çıkarmalı yapılsa daha güzel olmaz mı 120 önlü arkalı 8 slotluk hr bir slot 32 gb olsa sadece slot satın alıp kapasitesni arttırmış olunur yapsalar yaparlarda satış stratejisi olsa gerek

Oldu olacak ekran kartı belleklerini de öyle yapsınlar. :) o kadar ufak parçaların takıp çıkarılacak yapıda olabileceğini sanmıyorum. Olursa da ne kadar sağlıklı olur kim bilir.
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turanci 7 yıl
Bu nasıl bir incelemedir arkadaş ! İzlerken sanki her an studyoyu basacaklarmış hissi belirdi. O kadar aceleye getirilmiş ki inceleme. Fiyatını uygun bulanlar alsın diyorsun sonunda videonun ama fiyatından bahsetmiyorsun.
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aspirin_00 7 yıl
bellekleri işlemci gibi takıp çıkarmalı yapılsa daha güzel olmaz mı 120 önlü arkalı 8 slotluk hr bir slot 32 gb olsa sadece slot satın alıp kapasitesni arttırmış olunur yapsalar yaparlarda satış stratejisi olsa gerek
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DemirAtlı 7 yıl
İnceleme için teşekkürler. Anlatımınız gayet akıcı ve anlaşılır. Fakat öncedende ssd testinde söylediğim gibi birde şunların windows açılış ve sıralı program başlatma hızlarını karşılaştırmalı görseydik daha iyi olacaktı.
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