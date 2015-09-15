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Mercedes-AMG GT S spor otomobil analizi "Hızlı, Hırçın ve Lüks"

4 yıl
23,2b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni nesil teknolojileri değerlendirmek üzere katıldığımız IFA 2015 Fuarı'nda, Mercedes'in şov alanı da dikkatimizden kaçmadı. Firmanın süper spor yol otomobili olan AMG GT S'i görmüşken detaylarını yakından görme ve fark yaratan özelliklerini öğrenme şansı yakaladık. Bu videomuzda Mercedes-AMG GT S'in teknik değerlendirmesini yapıyoruz.
 

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312 . 4 yıl en beğenilen
oa3355
lamborghini huracan lp-610-4 veya ferrari 458 italia almak varken şu arabayı alanlara acıyorum.

hangi aracı kullanıyosun da bu aracı alanlara acıyosun mübarek
oa3355lamborghini huracan lp-610-4 veya ferrari 458 italia almak varken şu arabayı alanlara acıyorum.hangi aracı kullanıyosun da bu a...
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Speed-Step 4 yıl cem903_34
cem903_34

Gerçekten donanım haber i anlamıyorum. Öncelikle emeğinize sağlık e63 videosuna göre çok daha kaliteli ve verimli olmuş. Ama ben de diyorum ki manavda et satılmasın... Donanım Haber in işi değil araba incelemek,detaylara girmek.. Bu haberleri almak isteyen insanlar zaten çok kaliteli bilgili insanlardan alıyor. Buraya yeni nesil işlemci var mı varsa farkları ne bunu görmeye giriyoruz.. Bende otomobil hayranıyım. Be Türkçe veya yabancı bir sürü site takip ediyorum. Ellerinize sağlık güzel olmuş yalan yok ama bence amacınızdan kopmayın..

Merhaba,

Öncelikle değerli görüş ve önerileriniz için teşekkür ederim. Yazdıklarınızla ilgili bir kaç notum olacak.

Teknoloji haberleri yanında otomobil haberleri de yapıyoruz ki bu videoların çeşitliliği oldukça farklı. Kimi zaman otomobil içindeki bir teknolojiyi kimi zaman da aktiviteyi anlatıyoruz. Bu içerikleri de ücretsiz sunuyoruz yani ister değerli vaktinizi ayırıp izlersiniz ister vakit ayırmaya değmez der izlemezsiniz.

İzlemediğiniz taktirde de ne size kırılırız ne de üyeliğinizi sınırlandırırız aynı şekilde servislerden yararlanmaya ve değerli birikimlerinizi diğer üyelerimize aktarmaya devam edebilirsiniz.

İşte bu yüzden çalışan adama çalışma, yeni bir şey yapana yapma demeniz çok garip geliyor bana :) Bu davranış içinde olanları anlayamıyorum ne yazık ki.

Vakit buldukça teknoloji içerikleri yanında otomobil içerikleri de üretmeye devam edeceğiz. En iyisi biz olacağız diye bir iddiamız da yok :) izlemek isteyenler için eğlenceli içerikler yer alacak.

Umarım bu durumu anlayışla karşılarsınız.

Sevgiler,
Mesut Çevik
cem903_34Gerçekten donanım haber i anlamıyorum. Öncelikle emeğinize sağlık e63 videosuna göre çok daha kaliteli ve verimli olmuş. Ama be...
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Lazeran 4 yıl
Nordschleife denen bu tarz seri üretim spor arabların denendiği bir pist var o pistin en hızlı ilk 3 spor arabası sırasıyla:
1-Porsche 918 Spyder 6:57.00 $ 845,000
2-Aventador LP750-4 SV 6:59.73 $530,000
3- Nissan GT-R Nismo (R35) 7:08.68 $ 149,990
.
.
.
30-Mercedes-Benz SLS AMG GT 7:30.00 $ 129,900
Bu nedenle aklımdaki 1 numaralı spor araba her zaman GTR olacaktır aynen reklamını yaptıkları gibi at ve bufalo katili
Nordschleife denen bu tarz seri üretim spor arabların denendiği bir pist var o pistin en hızlı ilk 3 spor arabası sırasıyla:1-Porsche 918 Spyder 6:57.00 ...
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1 Avatar
seker1adam 2 yıl
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Fistful of Dollars 3 yıl
Guzel bir inceleme olmus elinize saglik.
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lordoftimee 3 yıl
Ya arkadaşlar kafam birşeye takıldı.Bir resimde amg gts vardı,normal fotolarda arabanın yanında v8 biturbo yazıyor ama resimdeki araçta sadece 6.3 yazıyor.Bildiğim kadarıyla amg gts in avrupa modelleri 4 litre biturbo motor,yani 6.3 litre değil.O zaman bu 6.3 ne anlama geliyor? Bilen varsa bilgilendirirse sevinirim
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FTuberk 4 yıl
Bence sitenin en güzel incelemelerini yapan Erdi Bey'e teşekkür ediyorum farklı bir incelemeyle karşımıza çıkmasından dolayı. Fakat bu donanimhaberin içerik farklılığından dolayı oluşan tartışmalar devam ediyor görüldüğü üzere. Öncelikle videoyunuz için eleştiri istemişsiniz bir kaç konuya değinmek isterim. Araba incelemesi için biraz tek düze olmuş sanki bir kağıttan okunuyor hissine kapılıyor insan bunu aşmak için kağıtta yazılanları biraz daha örneklerle aktarılması hem insanlar açısından daha anlaşılır olacaktır hem de akıcılığı arttıracağını düşünüyorum. Videonun başında mercedes'in yeni arabasında kullanılan teknolojik konulara değineceğinizi düşünmüştüm fakat teknik bilgilere girdiniz ki bu da sitece polemik yaratan noktaya getiriyor bizi. Sitenin diğer üyelerinden de okuduğum kadarıyla üyelerin genel endişesi var olan iyi hizmetin bozulmasından korkmaları. Açıkcası düzeyli eleştiri yapan bütün arkadaşlar elinden geldiğince sizleri bu endişelerinden haberdar etmeye çalışmışlar. Uzun senelerdir üye olan insanlar bundan sonraki üye olacak insanlara site hakkında verecekleri vizyondan endişe duyuluyor ki son dönemin içerik geçmişine bakıldığın da bu durum biraz da böyle. Fakat bu arkadaşlar ki ben de kendimi dahil edebilirim, sizin içerik üretmenizden rahatsız olduğumuzdan değil donanım içeriklerinin az olmasından endişeliyiz. Yoksa günümüz şartları düşünüldüğünde daha çok ve çeşitli Türkçe içeriye ihyacımız olduğu aşikar. Bunların yanında siteniz tarafından cevap olarak verilen ötekileştirme tavrı olan "istemezseniz izlemezsiniz" cevabı günümüz medyası içinde geçerli bir kavram olup çok yanlıştır. Herkesce bilenen bir gerçek olup yapılanları iyileştirmek ve/veya geliştirmek, çeşitlendirmek için uğraşmak yerine böyle bir sözün arkasına sığınmak, yüzdeliği hizmet ağırlıklı olan medya sektörü için tıkayıcı bir sözdür. Bunu kullanmak yerine sadece nedenlerini belirtmek bile daha etkili ve yumuşak bir anlatım olacaktır. Bir sözcü olarak konuşmak istemedim sadece okuduklarımdan anladığım kadarıyla kendi yorumumla siz site çalışanlarının beyanı doğrultusunda düşüncelerimi belirtmek istedim teşekkürler.
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DemirAtlı 4 yıl
Otomobil haberlerine ve incelemelerine biraz daha ağırlık verilmesini rica ve talep ediyorum. Bu video daki anlatım şekliyle günlük hayatta gördüğümüz kullandığımız daha mütevazi araçların da incelemesinin yapılmasını isterim doğrusu.
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DemirAtlı 4 yıl
Sözde hayatı ve işi otomobil olan blablaseyir deki kel kafalı açsında izlesin burayı. İnceleme nasıl olur nasıl cümle kurulur nasıl anlatılır açsın izlesin buraları. Adamlar hem donanım hem cep telefonu hemde baya baya otomobile dalmışlar üstelikte hiç pot kırmadan sanki yılların otomobil sitesi gibi. Vallahi Erdi'yi tebrik ettim doğrusu adamın 10 parmağında 10 marifet.
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EnverPasha 4 yıl
böyle araba tanıtımı mı olur la adam bi nefeste kataloğu okudu geçti :D şaka gibisiniz abi bu erdi'de herşeyi bi nefeste okuyor san ki işi hemen bitirip tabakaneye.. :D abi sakin yav bu ne böyle hem araba da böyle tanıtılmaz zaten herkes bunu biliyor amatör şekilde araba tanıtmayın.. binin bi arabaya iç ve dış kesimden araba hareket halinde tanıtım yapın araba sesi gibi iç oturuş pozisyonu nasıl vs vs vs gibi bir çok detayından bahsedin.
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aycibin 4 yıl
video'da ilk eksik aracın içine oturarak başlayan video'nuzda marşa basarak ilk çalışma sesini vermeliydiniz.ya da en azından aracın sesini hazır alıp kullansaydınız.mercedes web sitesinde (http://www.mercedes-amg.com/gts.php?lang=eng#vehicle_overview_section) gts'i açınca ilk olarak motor sesi geliyor mesela.bu sesi direk alıp sizin videonun başına motajlasanız bile olurdu.içine otururken sıradan bir müzik sesi duymak hoş olmamış.bence teknolojik açıdan güzel anlatım olmuş.sonuçta fuarda sürüş incelemesi imkanı yok.

sls amg'den daha ufak bir araba ama 100kg daha ağır.bence onca teknolojiye rağmen bu olmamış.araç sls'e göre hem gidişte hem virajda hantal hisse sahip olacak.heralde mercedes fiyatı indirmekle tüm özellikleri de indirmeyi seçmiş.

ayrıca gts'in fiyatı 130000 euro.75000 euro'ya corvette stingray varken amg gts tercih edilecek bir araç gibi görünmedi.aradaki 40bg isteyince kolay kapatılır.
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kasaprap 4 yıl
Valla onca yıllık üyeyim şuraya zamanında ne ekran kartları ne işlemci soğutucuları denerlerdi bizde bir şeyler öğrenip OC yapardık falan.
Sonra günler yıllar geçti derken mobil cihazlara doğru yönelim oldu ekran kartı testleri işlemci testleri tarih olmaya başladı hadi dedik tamam sektör şuan o yönde ciddi bir pazara ulaştı vs vs vs.
Fakat, aşağıda bir yorum vardı kesinlikle katılıyorum. Manavda et satamazsın. bilgisayar haricinde araba manyağı, motor modifiyesi vs işleri ile yakından ve aşırı ilgili aynı zamanda kendi aracıma da uygulayan biri olarak milyonlarca kez araç tanıtımı tarzı videolar izledim doğal olarak. Fakat burdaki gördüğüm broşür okumanın az daha hallicesi olmuş. Araç tanıtımı veya anlatımı yapılacaksa binersin o aracın içine iligine kadar kullanırsın aracı virajda kafadan kopma mı arkadan kopma mı yapıyor, esp tamamen kapanıp kontrolü sana mı devrediyor yoksa sınırlı kayma verip ufak dokunuşlar mı yapıyor yoksa sadece çekiş kontrol mü kapanıyor efendime söyleyim aracın limitleri ne kadar zorlanabiliyor, aracın nasıl bir sesi var homurtulu mu yoksa atmosferik v8 ferro gibi hafif tiz mi gibi bilgileri verirsin, sürüş pozisyonu yeterli mi değil mi gibi bilgiler olur. 0-100 ü kendin denersin. Bu işi Türkiyede yapan yok demeyin gayette var isim vermem pek etik olmaz sanırım. Bu aracı bilen insanlar zaten kaç bg olduğunu şuyunu buyunu merak edip bakmıştır en basiti.
Neyse demek istediğim o ki, tamam haber güzel eyvallah bi emek var ama burası bir donanım sitesi, yani eskiden öyleydi, şimdi de öyle kalmalıdır diye düşünüyorum. Mobil cihazlar, PC bileşenleri, oyunlar vs ile daha mutluyduk. En azından ben ve arkadaşlarım bu görüşteyiz. Araç tanıtmak sanki biraz sitenin haber gücünü veya çeşitselliğini genişletelim derken yavan bir tatta kalmış.
Saygılar, iyi çalışmalar...
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Stand Alone 4 yıl
İyi hoş güzel ama bu işin devamını Otomobil Genel bölümünden yürütün bari. Forumdaki üyeler kendi kafasındaki değer yargılarına göre otomobil test ediyor, açıkçası bu konu forumun başı boş kalan birkaç alanından biri olarak kaldı.
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CamelotKing 4 yıl
ben cok begendım araba haberlerıne devam... nette hergun girdiğim bi bolum sonu canavarı bıde dh dır dh da hayatta en cok sevdıgım sey arabaları gormek cok guzel bırsey ve erdi özüağ da cok basarılı bı sekilde tanıtmıs bıde hoparlor sıstemı tanıtılssa muthiş olur.otomobil haberleri daha cok gelsin lütfen...
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