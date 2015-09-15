Mercedes-AMG GT S spor otomobil analizi "Hızlı, Hırçın ve Lüks"

Yeni nesil teknolojileri değerlendirmek üzere katıldığımız IFA 2015 Fuarı'nda, Mercedes'in şov alanı da dikkatimizden kaçmadı. Firmanın süper spor yol otomobili olan AMG GT S'i görmüşken detaylarını yakından görme ve fark yaratan özelliklerini öğrenme şansı yakaladık. Bu videomuzda Mercedes-AMG GT S'in teknik değerlendirmesini yapıyoruz.

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