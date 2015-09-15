Mercedes-AMG GT S spor otomobil analizi "Hızlı, Hırçın ve Lüks"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yeni nesil teknolojileri değerlendirmek üzere katıldığımız IFA 2015 Fuarı'nda, Mercedes'in şov alanı da dikkatimizden kaçmadı. Firmanın süper spor yol otomobili olan AMG GT S'i görmüşken detaylarını yakından görme ve fark yaratan özelliklerini öğrenme şansı yakaladık. Bu videomuzda Mercedes-AMG GT S'in teknik değerlendirmesini yapıyoruz.
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hangi aracı kullanıyosun da bu aracı alanlara acıyosun mübarek
Merhaba,
Öncelikle değerli görüş ve önerileriniz için teşekkür ederim. Yazdıklarınızla ilgili bir kaç notum olacak.
Teknoloji haberleri yanında otomobil haberleri de yapıyoruz ki bu videoların çeşitliliği oldukça farklı. Kimi zaman otomobil içindeki bir teknolojiyi kimi zaman da aktiviteyi anlatıyoruz. Bu içerikleri de ücretsiz sunuyoruz yani ister değerli vaktinizi ayırıp izlersiniz ister vakit ayırmaya değmez der izlemezsiniz.
İzlemediğiniz taktirde de ne size kırılırız ne de üyeliğinizi sınırlandırırız aynı şekilde servislerden yararlanmaya ve değerli birikimlerinizi diğer üyelerimize aktarmaya devam edebilirsiniz.
İşte bu yüzden çalışan adama çalışma, yeni bir şey yapana yapma demeniz çok garip geliyor bana :) Bu davranış içinde olanları anlayamıyorum ne yazık ki.
Vakit buldukça teknoloji içerikleri yanında otomobil içerikleri de üretmeye devam edeceğiz. En iyisi biz olacağız diye bir iddiamız da yok :) izlemek isteyenler için eğlenceli içerikler yer alacak.
Umarım bu durumu anlayışla karşılarsınız.
Sevgiler,
Mesut Çevik
1-Porsche 918 Spyder 6:57.00 $ 845,000
2-Aventador LP750-4 SV 6:59.73 $530,000
3- Nissan GT-R Nismo (R35) 7:08.68 $ 149,990
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30-Mercedes-Benz SLS AMG GT 7:30.00 $ 129,900
Bu nedenle aklımdaki 1 numaralı spor araba her zaman GTR olacaktır aynen reklamını yaptıkları gibi at ve bufalo katili