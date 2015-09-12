Mercedes-Benz E63 AMG ile pistin tozunu attık

Mercedes-Benz'in İstanbul Park'ta düzenlediği AMG etkinliğinde hem firmanın AMG serisinde yer alan bütün otomobilleri görme şansına eriştik hem de en güçlü üyelerinden biriyle İstanbul Park'ın tozunu

Mercedes-Benz'in İstanbul Park'ta düzenlediği AMG etkinliğinde hem firmanın AMG serisinde yer alan bütün otomobilleri görme şansına eriştik hem de en güçlü üyelerinden biriyle İstanbul Park'ın tozunu attık. Çok özel anlar videomuzda.

Jason Tahincioğlu Kimdir (Wikipedia)

https://tr.wikipedia.org/wiki/Jason_Tahincioglu

Jason Tahincioğlu , ya da Jason Tahinci (d. 29 Ekim1983Bristol , İngiltere ) otomobil yarışlarıyla ilgili bir aileden gelen Türk otomobil yarışcısıdır. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Mümtaz Tahincioğlu 'nin oğlu olan Jason Tahincioğlu,İngiltere Formula Renault UK,Formula 3,Le Mans,GP2,GP2 Asya ve Superlıg Formula yarışlarına katılmıştır.2005 yılında Toyota'nın Jordan F1 takımına ait aracıyla test yaparak ilk Türk F1 test pilotu olmuştur.Türkiye Karting Şampiyonası'nda Cadet,Junior ve Formula A kategorilerinde 1991-2000 yılları arasında yarışan Tahincioğlu tam 8 şampiyonluğa imza attı.1991-94 ŞampiyonFormula Renault 2004,Formula 3 Şampiyonası 2004,Le Mans Şampiyonası 2005,Jordan-TOYOTA F1 TEAM Test Pilotu 2005,GP2 serisi 2006-2007,GP2 ASYA serisi 2008,Süperlig Formula Test Pilotu.Formula Renault(JLR TEAM),Formula 3(High Tech Team),Le Mans (Team Jota),GP2(Petrol Ofisi FMS İternational),GP2 ASYA(BCN Competicion),Supelig Formula(Galatasaray S.F.) Takımlarıyla yarışmıştır.Ayrıca Tahincioğlu 2004'de Formula 3'te girdiği 6 yarışın 4'ünü kazanmış diğerlerinide 2.likle bitirmiştir. Jason Tahinci