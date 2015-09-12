Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Mercedes-Benz E63 AMG ile pistin tozunu attık

3 yıl
38,2b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mercedes-Benz'in İstanbul Park'ta düzenlediği AMG etkinliğinde hem firmanın AMG serisinde yer alan bütün otomobilleri görme şansına eriştik hem de en güçlü üyelerinden biriyle İstanbul Park'ın tozunu
Mercedes-Benz'in İstanbul Park'ta düzenlediği AMG etkinliğinde hem firmanın AMG serisinde yer alan bütün otomobilleri görme şansına eriştik hem de en güçlü üyelerinden biriyle İstanbul Park'ın tozunu attık. Çok özel anlar videomuzda.
Jason Tahincioğlu Kimdir (Wikipedia)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Jason_Tahincioglu
Jason Tahincioğlu, ya da Jason Tahinci (d. 29 Ekim1983Bristolİngiltere) otomobil yarışlarıyla ilgili bir aileden gelen Türk otomobil yarışcısıdır. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Mümtaz Tahincioğlu'nin oğlu olan Jason Tahincioğlu,İngiltere Formula Renault UK,Formula 3,Le Mans,GP2,GP2 Asya ve Superlıg Formula yarışlarına katılmıştır.2005 yılında Toyota'nın Jordan F1 takımına ait aracıyla test yaparak ilk Türk F1 test pilotu olmuştur.Türkiye Karting Şampiyonası'nda Cadet,Junior ve Formula A kategorilerinde 1991-2000 yılları arasında yarışan Tahincioğlu tam 8 şampiyonluğa imza attı.1991-94 ŞampiyonFormula Renault 2004,Formula 3 Şampiyonası 2004,Le Mans Şampiyonası 2005,Jordan-TOYOTA F1 TEAM Test Pilotu 2005,GP2 serisi 2006-2007,GP2 ASYA serisi 2008,Süperlig Formula Test Pilotu.Formula Renault(JLR TEAM),Formula 3(High Tech Team),Le Mans (Team Jota),GP2(Petrol Ofisi FMS İternational),GP2 ASYA(BCN Competicion),Supelig Formula(Galatasaray S.F.) Takımlarıyla yarışmıştır.Ayrıca Tahincioğlu 2004'de Formula 3'te girdiği 6 yarışın 4'ünü kazanmış diğerlerinide 2.likle bitirmiştir. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Marmaratic 3 yıl en beğenilen
Kendi işinizi yapmanız daha iyi olur. Otomobiller farklı bir dünyadır.
Yanıtla +58
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Otomobilgini 3 yıl
Egsoz sesi deyip duruyon Mesut abi o motor sesi
1 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
REDSTONE 3 yıl
Videonun yazısını bile görünce çok şaşırdım. İçimden Mercedes araçların iç dizaynında kullanılan yeni bir teknolojiyi tanıtacağınız geçti. Böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. İlginç bir video olmuş.


Ama sonuçta forumumuzda (ne kadar teknoloji ağırlıklı bir forum olsada) araba bölümümüzde var. Çokta abes karşılanmamalı bu tarz videolar. Tabii ki araba dünyası apayrı bir dünyadır. Sizinki eğlence amaçlı bir video olmuş aslında.
Videonun yazısını bile görünce çok şaşırdım. İçimden Mercedes araçların iç dizaynında kullanılan yeni bir teknolojiyi tanıtacağınız geçti. Böyle bir şey bek...
Devamını Gör
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pabliato 3 yıl
Güzel bir aninizi bizle paylasmissiniz. Bir inceleme göremedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PlayerX 3 yıl
Otomobil bölümü forumun en düzgün yerlerinden biri, konusunda uzman bir editörle araba incelemeleri ve testleri forum için yararlı olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr xXx 3 yıl
Teslayı gördükten sonra bunlar hava civa...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
:::LOSTPLANET::: 3 yıl
Saatte 90km'yi geçince güvenlik sadece el kitapçığında kalır.

Ben değil bunu euro ncap testleri ve uzmanlar söylüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
macan otogaz 3 yıl
HEM EĞLENCE YAPMIŞ HEMDE HABER YAPAYIM DEMİŞ
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dexter61 3 yıl
Çok amatör bir video olmuş :) ama ilk olmasına veriyorum kendinizi bu konuda daha çok geliştirmelisiniz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 3 yıl
Egzoz sesi


Bu video galiba ileri seviye surus tekniklerine adres gostermek icin cekilmis, yoksa aracla teknolojiyle vs bir ilgisi yok..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratkaya 3 yıl
Küçük çocukların yazdıklarına bakmayın, onca telefon, kamera, işlemci haberinin arasında güzel bir farklılık olmuş. Teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmenim 3 yıl
Canı sıkılan donanımhaberciler böyle saçmasapan işlerle de uğraşır!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cem903_34 3 yıl
Yemek tarifide yayınlansın o zaman artık Donanım Haber sitesinde. Bende otomobil delisiyim ama herkes işini yapmalı. Şimdi Vedat Milor gelip notebook incelemesi yapsa ne dersiniz.... Komik olur tıpkı bu video gibi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zeytinbey 3 yıl Speed-Step
Profesyonel anlamda araba inceleme işine de el atacak mısınız? Bunun için arabadan anlayan bir editör olması lazım... En azından araç kaç beygir, tork ne kadar, motor hacmi ne kadar gibi bilgiler de verilseydi daha düzgün bir iş çıkarmış sayılabilirdiniz, "performansı iliklerine kadar hissetmek" tabiri araç incelemelerinde artık pek rağbet görmeyen bir tanımlama... İstanbul parkta amatör olarak kayıt yapıp net ortamına koyan yüzlerce videodan sonra sizinki oldukça sıradan (Otomobil genel bölümünde sık kullanıldığı tabiriyle "çöp") bir video olmuş... Umarım DH imajını toparlayacak başka araba inceleme videoları çekersiniz de bu facia çabuk unutulur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alphekka 3 yıl
"tesla yı gördükten sonra" insanın kalkıpta böyle bir araca, üstelik 5,5lt motor :O 700-800 bin vermek herkesten özür dileyerek- aptallık gibi...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakaniko 3 yıl
13-14 Hazirandaki etkinlikten birkaç kare paylaşayım o zaman. Bu seferkine ben gidemedim :) E63 AMG içinden pistin 1 tur videosu da vardı ancak bulamadım

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9b izlenme · 2 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,9b izlenme · 4 gün
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
08:33
2018 model Mercedes A serisi sedan ne zaman Türkiye'ye geliyor? [Video]
21,4b izlenme · 10 ay
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2b izlenme · 1 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,5b izlenme · 2 gün
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,6b izlenme · 3 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
15,7b izlenme · 2 gün
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
317 izlenme · 3 sa. yeni video
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
631 izlenme · 3 sa. yeni video
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,3b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim