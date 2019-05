Mercedes-Benz Türk 2016 yılını yeni yatırım kararlarıyla kapattı

Sektörde 50. yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk A.Ş., 2016 yılında 616 adet otobüs, 8.581 adet kamyon, 8.069 adet hafif ticari araç ve 32.666 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Şirketin ikinci el satışları ise toplamda 4.907 adede ulaştı. Mercedes-Benz Türk, 2016 yılında yüksek performansıyla ulaştığı toplam 49.932 adet araç satışı ile zorlu şartlarda seneyi yine başarıyla kapattı.

2016 yılında 90 Milyon Avro’dan fazla yatırım yapan şirketin, 1967’de kurulduğu günden bu güne toplam yatırım tutarı 1 Milyar Avro’yu aştı.

“2016 yılında yakaladığımız başarıyı 2017’de artırmayı hedefliyoruz.”

Mercedes-Benz Otomobil Grubu Pazarlama ve Satış Türkiye Direktörü Şükrü Bekdikhan:

Mercedes-Benz Türk, zorlu rekabet ortamında otobüs ürün grubunda 2016 yılında toplam 616 adetlik satış rakamına ulaştı. Şirket, otobüs ihracat rakamını 2015 yılına oranla %8,4 artırarak başta Batı Avrupa ülkelerine olmak üzere 3.576 adetlik otobüs ihracatı gerçekleştirdi. Şirketin otobüs ihracat hacmi ise ilk ihracatın yapıldığı 1970 yılından bu yana toplam 39.874 adede ulaştı.

2016 yılı itibarıyla Euro 6 dünyasına yepyeni ürünler ile katılan Mercedes-Benz kamyon ve çekiciler; uzun yol ve nakliye araçları için Actros, inşaat araçları için Arocs, şehir içi dağıtım araçları için ise Atego çatısı altında toplandı. Kamyon ürün grubunda 2016 yılında 8.581 adetlik satış gerçekleştiren şirket, toplamda 4.690 adetlik kamyon ihracatı gerçekleştirdi. Şirket, kuruluşundan bu yana toplam 37.144 adet kamyon ihraç etmiş oldu. Aksaray Kamyon Fabrikası, yeni yatırımları ile ihracatını daha da artırmayı hedefliyor.

Mercedes-Benz Türk 2016 yılında gerçekleştirdiği Ar-Ge ve ürün yenilikleriyle birlikte 2017 yılına yine sağlam ve hazır bir şekilde giriyor. Şirketin 2017 yılı hedefleri arasında üretimdeki mevcut varlığını artırarak sürdürmek, müşteri talepleri ile pazarın gereklilikleri doğrultusunda uygun araçları geliştirmek ve satışa sunmak, istihdam sağlamak, Ar-Ge ve bilişim teknolojileri alanlarındaki çalışmalarını ivmelendirmek ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle topluma yaptığı katkıyı devam ettirmek bulunuyor.

Üretime başladığı 1968 yılından bu yana toplam 80.481 otobüs ve 232.448 kamyon üreten Mercedes-Benz Türk, 2016 yılında 3.576 adet otobüs ve 4.690 adet kamyon ihraç ederek üretim tesislerinde tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Şirket, Hafif Ticari Araç Grubunda ise en yüksek satış rakamına ulaşan ilk 3 marka arasında yerini aldı. Mercedes-Benz Otomobil Grubu, 32.666 satış adediyle rakiplerini geride bırakarak tarihi bir rekora imza attı.“Zor bir dönemden geçtiğimiz 2016 yılında Mercedes-Benz Türk olarak sektörümüz için elimizden gelenin en iyisini yaptık, yeni ürünlerimizi piyasaya sunduk ve gelenekselleşen liderliğimizi sürdürdük.”Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk’ün 50. kuruluş yıldönümünü kutladıkları 2017 yılının şirket için çok önemli bir kilometre taşı olacağını belirterek şunları söyledi:“2016 yılı otomotiv sektörü için zorlu bir yıl oldu; ticari araç sektörü için ise çok daha zorlu geçti. Yıl boyunca ülkemizde yaşanan üzücü gelişmeler, bunların turizme ve dış ticarete etkileri ile kurdaki dalgalanmalar pazarda büyük bir daralmaya neden oldu. Buna rağmen hem şehirlerarası otobüs hem kamyon pazarında geleneksel hale gelen liderliğimizi sürdürmeyi başardık. Hoşdere Otobüs ve Aksaray Kamyon Fabrikamız yurt içi talebin azalmasına bağlı olarak ihracata hız vererek üretimlerini planlanan seviyelerde devam ettirdi. Otobüs ihracatımız geçen yıla oranla %8 artarken, kamyon ihracatımız %400 oranında yükseldi.Mercedes-Benz Türk olarak Türkiye’nin geleceğine güveniyoruz ve bu doğrultuda 50 yıldır yaptığımız gibi yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu güvenin bir göstergesi olarak 2016’nın Şubat ayında Aksaray Kamyon Fabrikamız için 113 milyon Avro’luk yatırım planımızı açıkladık. Böylece 2016 yılı sonu itibarıyla toplam yatırımımız 1 milyar Avro’yu aştı. Bu yeni yatırımla Aksaray Kamyon Fabrikamızda oluşturacağımız yeni tesisler ve üretime dâhil edeceğimiz yeni makina ve ekipmanlar sayesinde üretim kapasitemizi ikiye katlayacağız ve ihracatımız ciddi bir ivme kazanacak. Yeni yatırımlarımızla üretimde kendi rekorlarımızı kırmayı hedefliyoruz.Yarım asırdır Türkiye’de gururla var oluşumuzun en önemli sebeplerinden olan olan şirketimize güvenini her zaman koruyan paydaşlarımız, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve halkımıza teşekkür ederiz. Bizler çalışanlarımıza, eğitime, üretim tesislerimize, araştırma-geliştirme çalışmalarına yeni yılda da hız kesmeden yatırım yapmaya devam edeceğiz.”Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve Satış Direktörü Tufan Akdeniz:Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araç Pazarlama & Satış Direktörü Tufan Akdeniz ise “Hafif Ticari Araçlar Grubu olarak 2016 yılında 8.069 adetlik hafif ticari araç satışı gerçekleştirdik. Karşılaştırmalı hafif ticari araç pazarında yerimizi bir basamak yukarı çıkararak en yüksek satış adedine ulaşan ilk 3 marka arasında yerimizi aldık. Öğrenci ve personel taşımacılığının yanı sıra turizm ve şehir içi yolcu taşımacılığında da önemli bir role sahip olan Sprinter aracımızın Türkiye’de 60.000’inci satışını gerçekleştirdik. Bu başarı çizgimizi 2017 yılında artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz.” dedi.Türkiye hafif ticari araç pazarı, 2015’e kıyasla %6 oranında küçülme kaydetti ve seneyi 83.500 adet ile kapattı. Karşılaştırmalı hafif ticari araç pazarı ise %10 oranında daralma yaşadı. Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Grubu buna rağmen toplam pazar payını %0,8 artırarak %9,7 seviyesine ulaştı. Mercedes-Benz, pazardaki daralmaya karşın 5.084 adet Sprinter, 2.985 adet Vito olmak üzere toplam 8.069 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek başarısını sürdürmeye devam etti.“Otomobil satışlarımızla premium segmentinin 1 numaralı markasıyız.”Mercedes-Benz Otomobil Grubu Pazarlama ve Satış Türkiye Direktörü Şükrü Bekdikhan 2016 için “Müşteri memnuniyeti ve büyümeye odaklı, motivasyonu her zaman en üst seviyede olan bayilerimiz, pazarlama ve satış organizasyonumuzla birlikte başarılı bir yıl geçirdik.” diyerek sözlerine şöyle devam etti:“2016 yılında Türkiye’de otomobil pazarı bir önceki yıla göre % 4,3 büyüyerek 756.938 adede ulaştı. Mercedes-Benz olarak ise yılı 32.666 adetlik otomobil satış rakamıyla kapatarak satışlarımızı bir önceki yıla göre % 7,6 oranında artırdık, yeni bir satış rekoruna imza attık ve Premium Segment’in 1 numaralı markası olduk. Müşteri memnuniyeti araştırmalarında da (NCBS) Satış Sonrası Hizmetler alanının 1 numaralı premium markası olarak yerimizi aldık. Bu başarıda bayi ağımızın büyüyen hacimle birlikte gerek yeni lokasyonlara, gerek dijitalleşmeye gerek insan kaynaklarına son 1,5 yılda yapmış olduğu 40 Milyon Avro’nun üzerindeki yatırımlar büyük rol oynadı.Hedefimiz mükemmel müşteri deneyimini her alanda gerçekleştirmek oldu ve bu yolda yürümeye devam ediyoruz. 2017 yılında da lider konumumuzu korumayı hedefliyoruz.”Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, ülkede yaşanan zor şartlara rağmen üretimine kesintisiz devam etti ve 4.228 adet otobüs üretti. Hoşdere Otobüs Fabrikasında üretilen Travego ve Conecto araçlar, Euro 6 standartlarına göre tamamen yenilendi.Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 30. kuruluş yılını kutladıMercedes-Benz Türk, 2016 yılında 30. kuruluş yılını kutlayan Aksaray Kamyon Fabrikası’nı yeni yatırımla güçlendireceğini açıkladı. 2017 yılında temeli atılacak yeni Ar-Ge Merkezi’yle birlikte Mercedes-Benz Aksaray Kamyon Fabrikası Ar-Ge hiztmelerini tüm dünyaya taşıyacak.Mercedes-Benz Finansal Hizmetler yine başarılara imza attı2016 yılında Türkiye’de satılan Mercedes-Benz marka araçların % 49’dan fazlası Mercedes-Benz Finansal Hizmetler tarafından kredilendirildi. Şirket, ihtiyaç kredisinin yanı sıra sigorta hizmetleri de sundu. Mercedes-Benz Türk tarafından 2016 yılında satılan otobüs, kamyon, hafif ticari araç ve otomobillerin % 40’ı Mercedes-Benz Finansal Hizmetler tarafından sigortalandı.Şirket, 2016 yılında Türkiye ekonomisine verdiği katkının yanı sıra topluma değer katan kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını da sürdürdü. 2013 yılından beri TEGV ile işbirliği içinde yürütülen MobileKids Trafik Eğitim Programı ile 11 il ziyaret edildi, 28 okulda 12.500 çocuğa eğitim verildi. Meredes-Benz Türk Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğiyle 12 yıldır “Her Kızımız Bir Yıldız” isimli sosyal sorumluluk projesini başarıyla yürütüyor. Bugüne kadar 56 ilde 3.950 kız öğrencinin desteklendiği projede, 2016 yılında 200’ü üniversite olmak üzere toplam 1.200 öğrenci burs aldı. Eğitimini tamamlayan 22 kız öğrenciye Mercedes-Benz Türk bünyesinde iş imkânı sağlandı. 2014 yılında başlayan EML’miz Geleceğin Yıldızı Projesi kapsamında bugüne kadar Türkiye’nin çeşitli illerinde 20 okulda laboratuvar yenilendi. Mercedes-Benz Laboratuvarlarında toplam 882 öğrenci eğitim aldı; 308 öğrenci Mercedes-Benz Türk yetkili bayilerinde staj yaptı, 174 öğrenci mezun oldu ve bunların arasından 25 öğrenci Mercedes-Benz Türk bayilerinde işbaşı yaptı. 2015 yılında Aksaray’da açılan Eğitim Evi’nde ilkokul çağındaki öğrencilerin çeşitli eğitimler alması sağlandı.