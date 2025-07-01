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    Dacia Duster'ın elektrikli versiyonu yolda

    Dacia, popüler SUV modeli Duster'ı elektrikli çağla buluşturuyor. CMF-BEV platformuyla üretilecek Duster EV, uygun fiyat politikası ve 4x4 seçeneğiyle dikkat çekecek.

    Dacia, yalnızca Spring modeliyle sınırlı olan mevcut elektrikli araç yelpazesini önümüzdeki yıllarda kademeli olarak genişletmeye hazırlanıyor. Şirket, popüler SUV modeli Duster da dahil olmak üzere ürün gamının tamamına elektrikli motor seçenekleri eklemeyi planlıyor.

    Tamamen elektrikli Duster’ın içten yanmalı ve hibrit kardeşlerinin sahip olduğu sağlam karakteri koruyacağı ve Dacia’nın uygun fiyatlı otomobiller sunma misyonunu sürdüreceği belirtiliyor.

    Elektrikli Duster ne zaman geliyor?

    Dacia Duster'ın elektrikli versiyonu yolda Tam Boyutta Gör
    Autocar tarafından paylaşılan bilgilere göre, Dacia CEO’su Denis Le Vot, elektrikli bir Duster modelinin piyasaya sürüleceğini doğruladı ancak kesin bir lansman tarihi vermedi. Markanın elektrikli geleceğiyle ilgili daha fazla detayın, kasım ayında düzenlenecek özel bir etkinlikte paylaşılması bekleniyor.

    CMF-BEV platformunu kullanacak

    Yeni nesil elektrikli Duster’ın, Renault ve Nissan tarafından geliştirilen CMF-BEV (AmpR Small) platformu üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Aynı altyapı, Renault 5, Renault 4 ve gelecekteki Nissan Micra ile Juke gibi modellerde de kullanılıyor. Platform, hem önden çekişli hem de dört tekerlekten çekişli yapılandırmaları destekleyebildiği için Duster’ın maceracı kimliğiyle uyumlu olacak.

    Söz konusu platform, Dacia, şu anda Sandero, Jogger, Duster ve Bigster gibi Dacia modellerinde kullanılan CMF-B platformunun farklı bir versiyonu. Şirket, gelecekteki tüm elektrikli modellerinde bu platformu standart hale getirmeyi hedefliyor. Platformlar arası bileşen ortaklığı sayesinde Dacia, içten yanmalı ve elektrikli araçlarını aynı üretim hatlarında üreterek maliyetleri düşürebilecek.

    Tasarımda büyük değişim beklenmiyor

    Yeni elektrikli Duster'ın mevcut içten yanmalı versiyonundan tasarım olarak ne kadar farklılaşacağı henüz net değil. Ancak Dacia’nın maliyet odaklı stratejisi göz önünde bulundurulduğunda, radikal tasarım değişikliklerinin olması beklenmiyor. Üçüncü nesil Duster, 2023 sonunda tanıtıldığından hala taze ve modern bir görünüme sahip.

    Elektrikli versiyonun piyasaya çıkmasıyla birlikte Duster, Renault 4 E-Tech, Fiat Grande Panda 4×4, Jeep Avenger, Suzuki e-Vitara ve Toyota Urban Cruiser EV gibi kompakt elektrikli SUV modelleriyle doğrudan rekabet edecek.

    Elektrikli Sandero ve yeni şehir otomobili de yolda

    Duster'dan önce Dacia’nın popüler modeli Sandero’nun tamamen elektrikli versiyonu 2027 yılında tanıtılacak. Buna ek olarak, markanın Avrupa pazarına yönelik 18.000 euro altı fiyatla sunulması planlanan yeni bir şehir otomobili de Spring’in yerini alacak şekilde geliştiriliyor.

    Ayrıca Dacia, Bigster ile aynı segmentte yer alacak iki yeni kompakt modeli de ürün gamına katmaya hazırlanıyor. Bu modellerin ilk aşamada yalnızca benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle sunulması ve 2027’ye kadar satışa çıkması bekleniyor.

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    dexday 50 mg yorumlar kapının arkasında anahtar varken kapı açılır mi uyumlu sevgili nickleri usb aygıtı tanınmadı bu bilgisayara bağladığınız en son usb aygıtı arızalı olduğundan total excellium

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