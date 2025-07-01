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Tam Boyutta Gör Volkswagen, elektrikli ticari araç yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Markanın en çok tercih edilen modellerinden Transporter Shuttle ve Transporter Kombi, tamamen elektrikli versiyonlarıyla satışa sunuldu.

Yeni elektrikli Shuttle ve Kombi, 65 kWsa kapasiteli lityum iyon batarya ile donatılmış durumda. Bu batarya sayesinde Kombi modeli 315 kilometreye, Shuttle ise 312 kilometreye kadar WLTP standartlarına göre menzil sunuyor. Her iki modelde de gücünü ön tekerleklere ileten 134 beygir gücünde tek bir elektrik motoru bulunuyor.

Müşteri ihtiyaçlarına göre kısa veya uzun aks mesafesi seçenekleriyle tercih edilebilen bu iki model, sundukları oturma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Transporter Shuttle, uzun şasi seçeneğiyle dokuz kişiye kadar yolcu taşıyabilirken, Kombi modeli altı kişilik oturma düzeni ve 896 kilogramlık taşıma kapasitesiyle daha çok iş odaklı kullanımlar için ideal bir çözüm sunuyor.

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Donanım açısından da oldukça zengin olan her iki modelde ısıtmalı ön koltuklar, ısı pompası, dört mevsim lastikler ve dijital klima gibi konfor özellikleri standart olarak yer alıyor. Pro donanım seviyesinde ise deri kaplı ve ısıtmalı direksiyon simidi gibi premium özellikler de eklenmiş durumda.

Yeni elektrikli Transporter Shuttle ve Kombi, daha önce piyasaya sunulan e-Transporter panel van modeline katılarak Volkswagen’in ticari elektrikli araç ailesini daha da genişletmiş oluyor.

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Volkswagen, elektrikli Transporter Shuttle ve Kombi'yi tanıttı

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