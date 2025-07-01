Xiaomi'den frenleri alev alan YU7 Max için "tehlike yok" açıklaması

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Tam Boyutta Gör Xiaomi için şu sıralar işler epey yolunda gidiyor. SU7 satışları, SU7 Ultra'nın pist rekorları ve YU7'nin bir saatte 300 bin sipariş alması, Çinli markayı ilgi odağı haline getirmiş durumda. Ancak son günlerde Xiaomi'yi manşetlere taşıyan bir olay daha var. Markanın yeni SUV modeli YU7, performanslı pist sürüşünde ön fren kaliperlerinin alev almasıyla gündemde.

Kısa süre önce sosyal medyada yayılan bir video, pist testine çıkarılan YU7 Max modelinin pit alanında ön fren kaliperlerinden alevler çıktığını gösterdi. Xiaomi’nin “süper SUV” olarak lanse ettiği bu yüksek performanslı araç, çift motorlu yapısıyla 682 beygir güç ve 866 Nm tork üretiyor. Haliyle böylesi güçlü bir aracın etkili bir fren sistemine de sahip olması bekleniyor.

Videoda, teknik ekibin fren kaliperinden çıkan açık alevin yalnızca birkaç santim ötesinde sıcaklık ölçtüğü görülüyor. Ölçüm cihazına göre fren balataları 619°C’ye ulaşmış durumda. Bu sıcaklık, alüminyumun erime noktasına yalnızca 40°C uzaklıkta.

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İlk etapta kulağa korkutucu gelse de Xiaomi'ye göre bu durum normal. Şirket, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kullanılan düşük metal içerikli organik balataların 600°C üzerindeki sıcaklıklarda kısa süreli alev almasının olağan olduğunu ve bu olayda fren performansında herhangi bir kayıp yaşanmadığını belirtti.

Tam Boyutta Gör Test sırasındaki bazı teknik noktalara da dikkat çeken Çinli firma, araçta fren yükünü hafifleten "Master Mode" adlı rejeneratif frenleme sisteminin kullanılmadığını da açıkladı. Bu mod aktifken, sistem 0.2G’ye kadar rejeneratif frenleme sağlayarak mekanik frenlere düşen yükü azaltıyor. Ancak testte yalnızca mekanik frenlere güvenilmişti. 2.3 tonluk ağırlığı da göz önüne alındığında, frenlerin sınırları zorlaması kaçınılmaz oldu.

YU7 Max her ne kadar 682 beygir gibi yüksek bir güce sahip olsa da Xiaomi, Xiaomi, otomobilin stok haliyle pist sürüşleri için tasarlanmadığını açıkça belirtiyor. Uzmanlar, pistte sürüş yapmayı düşünen kullanıcılara balata, disk ve soğutma sistemleri gibi fren bileşenlerini yükseltmelerini ve aracın limitlerini iyi öğrenmelerini öneriyor.

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Xiaomi YU7 Max'in frenleri pistte alev aldı

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