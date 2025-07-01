Xiaomi YU7 SUV satış rekoru kırıyor: Teslimatlar 2027'ye kaldı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin elektrikli SUV modeli YU7, satışa sunulur sunulmaz Çin genelinde büyük bir hareketliliğe yol açtı. Lansmanın ardından ülke genelindeki 351 mağazadan gelen verilere göre sadece üç gün içinde satışlar 315.900 adede ulaştı. Bu yoğunlukla birlikte üretim hattı tamamen doldu ve teslimatlar 2027’nin ilk çeyreğine kadar sarkmış durumda.

Xiaomi YU7 SUV satış rekoru kırıyor

Xiaomi YU7, satışa sunulduğu ilk 72 saat içinde beklentileri aşmayı başardı. Modelin kilitli sipariş sayısı 280.800 ile 315.900 arasında değişirken, bunların 240.000'i iade edilemez depozito gönderilerden oluşuyor. Buna göre mevcut üretim kapasitesi bu taleple tamamen dolarken, bazı alıcıların yeni araçlarını teslim alması 56 haftayı bulacak.

Bu arada, YU7'yi satın alanların %55'inin 22–35 yaş arası erkeklerden oluştuğu belirtiliyor. Alıcıların %60 ila %70’lik kısmı mevcut araçlarını takas ederek satın alım yaparken, %5 ila %7'lik bir kesim SU7 rezervasyonlarını iptal edip tercihini YU7'den yana kullandı. Ayrıca siparişlerin %55'ini 96.3 kWh bataryalı YU7 baz model, %20'sini ise YU7 Max oluşturuyor.

Xiaomi'nin üretim kapasitesi şu an Pekin'deki F1 ve F2 tesisleriyle yılda 300.000 araca ulaşıyor. Ancak talep o kadar yüksek ki şirketin kısa vadede üretimi artırmadan siparişleri karşılaması mümkün görünmüyor. Xiaomi, bu ani talep patlamasını karşılayabilecek mi yoksa yoğunluk kalite sorunlarına mı yol açacak, bunu önümüzdeki süreç belirleyecek.

Xiaomi YU7 neler sunuyor?

YU7, Xiaomi'nin SU7 sonrası ikinci elektrikli modeli ve markanın SUV segmentindeki ilk ciddi adımı. CLTC standartlarına göre 835 km menzil sunabilen 96.3 kWh bataryalı baz versiyon, 253.500 yuan (yaklaşık 29.900 €) başlangıç fiyatıyla pazara sunuldu. İki motorlu AWD sistemine sahip Pro versiyon 279.900 yuan (32.900 €) fiyatla 770 km menzil sunarken, üst seviye Max versiyon 508 kW güç ve 760 km menzille 329.900 yuan (38.800 €) fiyat etiketine sahip.

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YU7'nin agresif fiyatlandırması yalnızca Tesla Model Y'yi değil, BYD Sealion 07, Zeekr 7X, Onvo L60 ve Xpeng G7 gibi Çinli rakiplerini de baskı altına almış durumda. Modelin tasarımı ise bazı çevrelerce Ferrari Purosangue'ye benzetiliyor. İç mekânda 16.1 inçlik büyük ekran ve Xiaomi'nin "Human x Car x Home" ekosistemi bulunuyor.

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Xiaomi YU7 SUV satış rekoru kırıyor: Teslimatlar 2027'ye kaldı

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