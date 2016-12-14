Mercedes-Benz Türk - Hoşdere Teknik Eğitim Merkezi'nden özel sektöre eğitim ve gelişim programları

1967 yılında Otomarsan adıyla kurulan Mercedes-Benz Türk nitelikli eleman gücünü artırmak hedefiyle Hoşdere ve Aksaray Teknik Eğitim Merkezleri’ni kurdu. Her iki lokasyonda da 30 yıldır çalışanlarına yüksek kalitede eğitim veren Mercedes-Benz Türk, İstanbul’daki Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda yer alan sektörel gereklere uygun 13 adet eğitim atölyesi, laboratuvarları ve uzman eğitim kadrosu ile eğitim merkezini özel sektöre de açtı. Verilen eğitimlerde doğrudan ihtiyaç noktaları hedef alınarak etkin bir öğretim gerçekleştiriliyor.

2016 yılının ortasında Mercedes-Benz Türk’ün yeni iş modelinin ilk duyuruları yapıldı ve büyük başarı ve ilgiyle ilk eğitimler gerçekleşti. İlk olarak Teknik Eğitimlerebaşlandı ardındansektörün yoğun talebi üzerine Süreç Eğitimleri de Mercedes-Benz Türk Eğitim ve Gelişim Programlarına dahil edildi. Bu hizmetle Mercedes-Benz Türk katılımcı firmalara nitelikli ve bilgilerini uygulamaya dönüştürme becerisine sahip çalışanların geliştirilmesinedestek oluyor.

Şu an 2016 yılına baktığımızda, Mercedes-Benz Türk 6 ay içerisinde farklı firma ve sektörden gelen tam 130 kişiye 220 saatin üzerinde eğitim vermiş olacak. Mercedes-Ben Türk 2017 yılının Eğitim Takvimi şimdiden paylaştı ve 2017 yılında daha fazla sayıda sınıf ile katılımcılarına eğitim vermeyi planlıyor.

Mercedes-Benz Türk İnsan Kaynakları Müdürü Betül Çorbacıoğlu: "Mercedes-Benz Türk olarak hiçbir zaman olanla yetinmedik, her zaman daha fazlasını ve en iyisini istedik. Bu yüzden de teknik eğitim atölyelerimizde çalışanlarımızı sürekli geliştiriyoruz, çalışanlarımız en son seviyedeki bilgilere sahip oluyorlar ve üretimde bu bilgileri kolaylıkla uygulamaya dönüştürme becerisi kazanıyorlar. Hoşdere Teknik Eğitim Merkezi’ndeki eğitim ve gelişim fırsatlarımızı özel sektöre de aktarmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Mercedes-Benz Türk Teknik Eğitim Merkezi Yöneticisi Bahadır Soydan, eğitim merkezlerinde dijital teknolojileri yakından takip ettiklerine dikkat çekiyor: "Teknik eğitim alanındaki dijital teknoloji gelişmelerine önem veriyoruz. Mercedes-Benz Türk’deki teknik eğitim kalitesinin sürdürülebilir olması için, atölyelerimize ciddi yatırımlar yapıp, atölyelerimizi yeni teknolojik cihazlarla donatıyoruz. Bu konuda 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz 2 önemli yatırıma değinmek istiyorum; oto boya atölyemizde sanal boya cihazını, kaynak atölyemizde ise sanal kaynak cihazını devreye aldık. Bu teknolojik yenilikler sayesinde, oto boya ve kaynak alanlarındaki eğitimin kalitesini daha da ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz." dedi.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Eğitim Merkezi’nde verilen eğitim modülleri:

Teknik Resim Eğitimi

Ölçme Tekniği Eğitimi

Birleştirme Tekniği ve Torkmetreler Eğitimi

Tolerans ve Tolerans Sembolleri Eğitimi

Kaynak Sembolleri Eğitimi

Koruyucu Gaz Kaynak Teori & Uygulamalı Eğitim

Boya Bilgisi ve Uygulamaları Eğitimi

Toz Boya Eğitimi

Yapıştırma Tekniği ve Prosesleri Eğitimi

Temel Mekatronik Eğitimi

Temel Pnömatik Eğitimi

Temel Hidronik Eğitimi Süreç eğitimleri: Yalın Üretim Yönetimi

TPM ve Problem Çözme Prosesi

5s ve 7 Kayıp

Kanban Daimler AG bünyesinde mesleki eğitim ve gelişim konusunda bir ölçüt haline gelmiş olan ve kısa süre önce bu alanda GAN (Global Apprenticeship Network – Küresel Çıraklık Ağı) Türkiye birincilik ödülüne de layık görülen Mercedes-Benz Türk Hoşdere Eğitim Merkezi, özel sektörün ihtiyaçlarına göre teknik bilgilerin yoğun uygulama ile pekiştirilmesini sağlıyor.

Mercedes-Benz Türk, hem bireysel olarak başvuranlara hem de farklı şirketlerden çalışanlara yönelik Hoşdere Teknik Eğitim Merkezi’nde genel katılıma açık, eğitim yeri ve tarihi belli olan eğitimler ve "On-Site Trainer" adını verdiği şirketlerin talep ettiği yer ve tarihte gerçekleştirilmesi planlanan, maksimum katılımcı sayısı değişkenlik gösteren, eğitimlerin içerikleri talebe ve ihtiyaca göre şekillendirilebilen ve ücretsiz olarak Eğitim İhtiyaç Analizi (TNA) çalışması ile belirlenen eğitimler veriyor. Katılımcılar, eğitim sonrasında, sınava girip başarılı oldukları takdirde “Mercedes-Benz Türk Katılım Belgesi"ne sahip oluyorlar.

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