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    Çinli Onvo L90'ın iç mekanı üst düzey konfor vadediyor

    Nio’nun yeni gözdesi Onvo L90, lüks detaylarla dolu iç mekanı ve değiştirilebilir batarya sistemiyle elektrikli SUV pazarında kartları yeniden dağıtmaya hazırlanıyor.

    Çinli Onvo L90'ın iç mekanı üst düzey konfor vadediyor Tam Boyutta Gör
    Çinli üretici Nio’nun alt markası Onvo, merakla beklenen yeni modeli L90’ın iç mekân görüntülerini Çin’de ilk kez resmi olarak paylaştı. Tam boy elektrikli SUV segmentine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Onvo L90, 10 Temmuz’da ön siparişe açılıyor.

    Onvo’nun ilk modeli olan L60’ın beklenen satış başarısını yakalayamamasının ardından devreye alınan L90, daha büyük, daha güçlü ve çok daha lüks görünüyor. 590 beygire kadar çıkabilen çift motorlu dört tekerlekten çekişli versiyonuyla dikkat çeken bu model, ayrıca 900V yüksek voltajlı sistemi ve 605 kilometreye kadar menzil sunan batarya teknolojisiyle öne çıkıyor. 85 kWsa’lik batarya paketi, Nio’nun Çin genelindeki yaklaşık 2.000 batarya değişim istasyonunda birkaç dakika içinde yenilenebiliyor.

    L90’ın iç mekânı ise epey konforlu bir izlenim veriyor. 2+2+2 düzenindeki altı koltuklu üç sıralı kabin, markanın ifadesiyle “altı VIP koltuk” sunuyor. Tüm koltuklar elektrikli olarak ayarlanabiliyor. Ön koltuklar tamamen yatırılarak yatak hâline getirilebiliyor. Orta sırada bir dokunmatik ekran, buzdolabı ve katlanabilir masa gibi özellikler bulunurken, tavana entegre bir ekran da arka yolcuları hedef alıyor.

    Çinli Onvo L90'ın iç mekanı üst düzey konfor vadediyor Tam Boyutta Gör
    Kabin tasarımında kullanılan ahşap detaylar, krom kaplamalar, ambiyans aydınlatmaları ve tuşlu kapı açma sistemi, L90’ı segmentinde farklılaştıran unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca ön kaputun altındaki 240 litrelik ön bagaj da kullanışlılık açısından önemli bir unsur.

    5145 mm uzunluğa ve 3110 mm aks mesafesine sahip olan Onvo L90, Çin’de yaklaşık 30.700 – 34.900 dolar fiyat aralığında satışa sunulacak. Aracın satışa sunulmasıyla birlikte, Tesla Model X ve BYD Tang gibi modeller için ciddi bir rakip ortaya çıkmış olacak.

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