Sigortada yeni dönem başladı: Araçları perte çıkarmak artık zorlaştı

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1 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni sigorta yönetmeliğiyle, araçların perte çıkarılması çok daha sıkı kurallara bağlandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) aldığı kararla, artık hasarın büyüklüğü net bir şekilde tanımlanmadıkça hiçbir araç kolayca perte ayrılamayacak.

Sigorta Aracıları ve Acenteleri Derneği (SAAD) Genel Başkanı Halil İbrahim Ece, düzenlemenin detaylarını paylaştı. Ece, bundan böyle bir aracın perte çıkarılması için onarım maliyetinin, aracın güncel piyasa değerinin en az %60’ını geçmesi gerektiğini vurguladı. Örneğin piyasa değeri 1 milyon TL olan bir araç, ancak 600 bin TL ve üzeri onarım masrafı durumunda perte ayrılabilecek. Bu oranın altındaki hasarlar artık pert kapsamına alınmayacak.

Anlaşmalı pert dönemi sona erdi

Tam Boyutta Gör Geçmişte sıkça görülen, sigortalı ile sigorta şirketinin anlaşarak perte çıkarma uygulaması da bu düzenlemeyle sona erdi. Yeni sistemde pert kararı, yalnızca bağımsız eksper raporlarına dayanarak verilebilecek. Bu değişiklik ile perte çıkarma konusunda alınan keyfi kararların engellenmesi hedefleniyor.

Bazı durumlarda %60 şartı aranmayacak

Yeni kurallar her durumda %60 sınırını uygulamıyor. Halil İbrahim Ece, bazı teknik durumlarda daha düşük hasar oranlarına rağmen aracın perte çıkarılabileceğini açıkladı. Bu istisnalar şunlar:

Şaside kayma meydana gelmesi,

Tavanın ağır hasar alması,

Hava yastıklarının açılması,

Elektronik güvenlik bileşenlerinin zarar görmesi.

Bu tür durumlar, aracın güvenliğini doğrudan etkilediğinden "ağır hasar" sayılarak pert süreci başlatılabilecek.

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Yeni düzenleme ayrıca ödeme koşullarında da değişiklik getiriyor. Perte ayrılan bir araç için hurda tescil belgesi ya da trafikten çekilme belgesi olmadan, sigorta şirketleri ödeme yapamayacak. Belgeler teslim edilmeden tazminat süreci işlemeyecek.

Araçların perte çıkarılması süreci sıkılaştırılsa da bu araçların satışına dair herhangi bir kısıtlama getirilmedi. Sigorta şirketleri, perte çıkan araçları ihale yöntemiyle satışa sunmaya devam edecek. Satın alan kişiler, bu araçları onarıp tekrar trafiğe çıkarabilecek.

Uzmanlar, yeni düzenlemenin en büyük amacının suistimalleri önlemek olduğunu belirtiyor. Sürücülerin ya da şirketlerin, araçlarını daha düşük hasarlarla perte çıkarması artık mümkün olmayacak. Şeffaf, kontrollü ve belgeli bir sistemin oluşturulması, sigorta sektöründeki istismarın önüne geçmeyi hedefliyor.

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Sigortada yeni dönem: Araçları perte çıkarmak artık zorlaştı

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