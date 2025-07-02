Satılan her 4 araçtan 1’i elektrikli oldu

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Tam Boyutta Gör Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Haziran 2025 dönemine ait otomotiv raporunu yayınladı. Buna göre Türkiye’de Ocak-Haziran döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 oranında artarak 607.379 adet (otomobil, 488.003 adet; hafif ticari 119.376 adet) olarak gerçekleşti. Haziran’daki toplam satış ise 118.013 adede ulaştı. Paylaşılan bilgilere göre ise bu satışlardaki elektrikli araç payı ise yeni bir rekor kırdı.

Elektrikli araçların payı yüzde 27’yi geçti

Tam Boyutta Gör Haziran 2025 verileri pazarda büyük değişimlerin olduğunu gösteriyor. Toplam 93.676 adet otomobil satışının gerçekleştiği bu dönemde, her dört araçtan biri elektrikli oldu. Elektrikli otomobiller, 25.828 adet satışla toplam pazarın yüzde 27,6'sını oluşturarak ilk kez hibritleri geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi.

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Hibrit otomobiller ise 22.506 adetle yüzde 24,0 pay alarak üçüncü sırada yer aldı. Pazarın lideri olmaya devam eden benzinli otomobillerin payı ise düşüş göstererek 39.391 adetle yüzde 42,1'e geriledi. Dizel otomobil satışları 5.174 adetle yüzde 5,5 payda kalırken, otogazlı otomobiller 777 adetle yüzde 0,8'lik küçük bir dilimde yer aldı.

Haziran ayında elektrikli araç satışlarında öne çıkan iki markanın bu başarıdaki payı büyük. Tesla Model Y, 7.235 adet satışla yüzde 28,2’lik pay alarak zirvedeyken Togg T10X ise 3.098 araç satışı ve yüzde 12,1 pay ile ikinci sırada yer aldı. Bu iki model, toplam elektrikli otomobil satışlarının yaklaşık yüzde 40’ını oluşturarak pazarın önemli bir bölümünü oluşturdu.

Ocak-Haziran otomobil pazarında motor tipine göre satışlar ve oranlar şu şekilde gerçekleşti: Benzinli otomobiller 229.128 adetle yüzde 47 pay alırken, hibrit otomobiller 131.686 adetle yüzde 27 paya sahip oldu. Elektrikli otomobil satışları 85.894 adetle yüzde 17,6, dizel otomobiller ise 38.073 adetle yüzde 7,8 pay aldı. Otogazlı otomobiller ise 3.222 adetle yüzde 0,7 payda kaldı.

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Satılan her 4 araçtan 1’i elektrikli oldu

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