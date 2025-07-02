Tesla'nın ABD'deki LFP pil fabrikası tamamlanmak üzere

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Tam Boyutta Gör Tesla, ABD'nin Nevada eyaletindeki yeni lityum demir fosfat (LFP) pil hücresi fabrikasını tanıttı ve üretim için neredeyse hazır olduğunu duyurdu.

LFP hücrelerini kullanan birçok otomobil üreticisi gibi Tesla da batarya hücresi tedarikinde büyük ölçüde Çinli üreticilere bağımlı durumda. Şirketin en uygun fiyatlı elektrikli araçlarının tamamı LFP hücrelerini kullanıyor. Ayrıca, Megapack ve Powerwall gibi enerji depolama ürünlerinin tamamında da bu daha uygun maliyetli hücre kimyası kullanılıyor ve bunlar Çinli üreticilerden temin ediliyor.

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Ancak Çin’e olan bu bağımlılık, özellikle ABD’li otomobil ve batarya üreticileri için, Çin’le süren ticaret savaşları nedeniyle sıkıntı yaratıyor. Geçtiğimiz yıl itibarıyla Çin’den gelen pil hücrelerine yüzde 25’lik bir gümrük vergisi uygulanıyordu. Trump döneminde bu oran yüzde 80’in üzerine çıktı, ancak daha sonra bazı vergiler askıya alındı. Ticaret savaşının nasıl sonuçlanacağı henüz belli değil, fakat çoğu kişi vergi oranlarının daha da artmasını bekliyor.

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Trump göreve gelmeden önce Tesla, bu tarifelerden kaçınmak için ABD’de küçük ölçekli bir LFP pil fabrikası kurmayı zaten planlamıştı. Şirket, Çinli tedarikçisi CATL’den daha önce kullanılmış üretim ekipmanları temin etti ve bunları ABD’de küçük çaplı üretim için kullanmayı hedefledi.

10 GWh kapasiteye sahip olacak

Tesla şimdi, Nevada’daki fabrikanın içinden bazı fotoğraflar paylaştı ve tesisin tamamlanmaya çok yakın olduğunu açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre, Tesla bu tesiste yılda yaklaşık 10 GWh kapasiteli LFP hücresi üretmeyi hedefliyor. Üretilen bu hücrelerin ABD’de üretilen Megapack enerji depolama ünitelerinde kullanılacağı öngörülüyor. Tesla’nın halihazırda Kaliforniya’daki fabrikasında yıllık 40 GWh Megapack üretim kapasitesi bulunuyor. Ayrıca Texas’ta yeni bir Megapack fabrikası daha inşa ediliyor.

Öte yandan Ford da Michigan’da kendi LFP pil hücresi fabrikasını kurmak üzere çalışmalarını yürütüyor. Ancak bu tesis Tesla’nınkinden çok daha büyük ve yılda 35 GWh üretim kapasitesine sahip olacak şekilde planlandı.

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Tesla'nın ABD'deki LFP pil fabrikası tamamlanmak üzere

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