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    Tesla, Avrupa’da ağlarken Türkiye’de gülüyor

    Tesla, Avrupa pazarında yılın başından bu yana satışlarını artırmakta zorlanıyor. Öte yandan Tesla, Türkiye pazarında ise Haziran ayında en çok satan model olarak büyük bir başarı gösteriyor.

    Tesla, Avrupa’da ağlarken Türkiye’de gülüyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, yenilenmiş Model Y ile Norveç ve İspanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde Haziran ayında satış artışı yaşarken, Fransa, İsveç, Danimarka ve İtalya gibi önemli pazarlarda düşüş trendini kırmakta zorlanıyor. Türkiye pazarında ise Tesla, yıl başından bu yana güçlü bir performans gösteriyor. Tesla, Model Y ile Haziran ayında Türkiye’de en çok satan otomobil olmayı da başardı.

    Tesla, Avrupa’da zorlanıyor

    Haziran ayına ait otomobil kayıt verileri, Norveç'te yıllık bazda yüzde 54’lük bir artışla 5.004 adet Model Y satışına işaret ediyor. Model Y satışları ülke genelinde yüzde 115,3 gibi dikkat çekici bir sıçrama yaptı.

    İspanya da Model Y etkisinden nasibini aldı. Haziran ayında Tesla satışları %60,7 artarken, yalnızca Model Y satışları yüzde 127,2 yükselerek 2,632 adede ulaştı. Portekiz’de ise Tesla satışları daha sınırlı bir ivmeyle yüzde 7,3 oranında artarak 1.315 adede yükseldi.

    Ancak aynı başarı hikayesi tüm Avrupa için geçerli değil. Tesla’nın İsveç’teki (976 adet) satışları yüzde 64,4, Danimarka’da (1.155 adet)yüzde 61,6, Fransa’da (3.646 adet)yüzde 10 ve İtalya’da (1.697 adet)yüzde 66 oranında düşüş gösterdi. Özellikle Danimarka’da yeni Model Y satışları bile geçen yıla göre yüzde 31,2 azalarak beklentileri karşılayamadı.

    Tesla, anavatanında da zorlanıyor. Haziran ayında ABD’de yaklaşık 46 bin Tesla satışı tahmin ediliyor. Ancak satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azalmış durumda. Yılbaşından bu yana ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %12’lik bir düşüş gözlemleniyor.

    Türkiye’de durum farklı

    Tesla, birkaç pazar dışında dünya genelinde sert düşüşler yaşarken Türkiye pazarında ise durumlar farklı. Tesla, Türkiye’de sadece Model Y aracıyla boy gösterirken Haziran ayındaki satışları 7 bin 235 adet olarak gerçekleşti. Bu, Model Y aracını Haziran ayında en çok satan otomobil yaptı.

    Tesla, 2024’ün aynı döneminde ise sadece 2 bin 670 araç satmıştı. Yani yıllık artış yüzde 170. Aylık artış ise yüzde 368 oldu. İkinci çeyrek (Nisan-Haziran) satışları ise yaklaşık 9 bin adet oldu. Yılın ilk altı ayındaki satışlar ise 12 bin 320 adet oldu.

    Tesla, Haziran 2025 Avrupa satışları

    • Türkiye: 7.235
    • İspanya: 2.632
    • Hollanda: 2.002
    • Fransa: 3.646
    • İtalya: 1.697
    • İrlanda: 542
    • Hırvatistan: 312
    • Çekya: 241
    • Norveç: 5.646
    • Finlandiya: 291
    • Avusturya: 1.256
    • İsveç: 976
    • Portekiz: 1.315

    İkinci çeyrekte Tesla'da düşüş bekleniyor

    Tesla’nın kısa bir zaman içinde ikinci çeyrekte de teslimatlarında düşüş bildirmesi bekleniyor. CEO Elon Musk’ın siyasi görüşleri ve artan rekabetin bunda etkili olması bekleniyor.

    Tesla, Avrupa’da ağlarken Türkiye’de gülüyor Tam Boyutta Gör
    Küresel elektrikli araç pazarı, önceki yıllara göre daha yavaş bir hızda da olsa büyüyor, ancak Tesla'nın eskiyen ürün gamının yıllık satışları 2024'te ilk kez düştü. Musk, satışların 2025'te büyümeye döneceğini söylese de - daha önceki %20-30 büyüme vaadinden geri adım atmış oldu - analistler bu yıl %8'lik bir satış düşüşü bekliyor.

    Haziran ayında sona eren ikinci çeyrek için Tesla’nın yaklaşık 390.000 araç teslim etmesi bekleniyor. Bu tahmin, Visible Alpha tarafından anket yapılan 23 analistin öngörüsüne ve Bloomberg tarafından derlenen analist tahminlerine dayanıyor. Bu rakam, yıllık bazda yüzde 11’in üzerinde bir düşüş anlamına geliyor ve şirketin önceki çeyrekte açıkladığı yüzde 13’lük düşüşün ardından geliyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-sales-drop-over-60-sweden-denmark-2025-07-01/ https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-quarterly-deliveries-seen-falling-again-2025-07-01/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-01/musk-will-oversee-tesla-s-europe-us-sales-after-afshar-exit https://x.com/piloly
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