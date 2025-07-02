Tesla, Avrupa’da ağlarken Türkiye’de gülüyor

Tesla, Avrupa’da zorlanıyor
Haziran ayına ait otomobil kayıt verileri, Norveç'te yıllık bazda yüzde 54’lük bir artışla 5.004 adet Model Y satışına işaret ediyor. Model Y satışları ülke genelinde yüzde 115,3 gibi dikkat çekici bir sıçrama yaptı.
İspanya da Model Y etkisinden nasibini aldı. Haziran ayında Tesla satışları %60,7 artarken, yalnızca Model Y satışları yüzde 127,2 yükselerek 2,632 adede ulaştı. Portekiz’de ise Tesla satışları daha sınırlı bir ivmeyle yüzde 7,3 oranında artarak 1.315 adede yükseldi.
Ancak aynı başarı hikayesi tüm Avrupa için geçerli değil. Tesla’nın İsveç’teki (976 adet) satışları yüzde 64,4, Danimarka’da (1.155 adet)yüzde 61,6, Fransa’da (3.646 adet)yüzde 10 ve İtalya’da (1.697 adet)yüzde 66 oranında düşüş gösterdi. Özellikle Danimarka’da yeni Model Y satışları bile geçen yıla göre yüzde 31,2 azalarak beklentileri karşılayamadı.
Tesla, anavatanında da zorlanıyor. Haziran ayında ABD’de yaklaşık 46 bin Tesla satışı tahmin ediliyor. Ancak satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azalmış durumda. Yılbaşından bu yana ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %12’lik bir düşüş gözlemleniyor.
Türkiye’de durum farklı
Tesla, birkaç pazar dışında dünya genelinde sert düşüşler yaşarken Türkiye pazarında ise durumlar farklı. Tesla, Türkiye’de sadece Model Y aracıyla boy gösterirken Haziran ayındaki satışları 7 bin 235 adet olarak gerçekleşti. Bu, Model Y aracını Haziran ayında en çok satan otomobil yaptı.
Tesla, 2024’ün aynı döneminde ise sadece 2 bin 670 araç satmıştı. Yani yıllık artış yüzde 170. Aylık artış ise yüzde 368 oldu. İkinci çeyrek (Nisan-Haziran) satışları ise yaklaşık 9 bin adet oldu. Yılın ilk altı ayındaki satışlar ise 12 bin 320 adet oldu.
Tesla, Haziran 2025 Avrupa satışları
- Türkiye: 7.235
- İspanya: 2.632
- Hollanda: 2.002
- Fransa: 3.646
- İtalya: 1.697
- İrlanda: 542
- Hırvatistan: 312
- Çekya: 241
- Norveç: 5.646
- Finlandiya: 291
- Avusturya: 1.256
- İsveç: 976
- Portekiz: 1.315
İkinci çeyrekte Tesla'da düşüş bekleniyor
Tesla’nın kısa bir zaman içinde ikinci çeyrekte de teslimatlarında düşüş bildirmesi bekleniyor. CEO Elon Musk’ın siyasi görüşleri ve artan rekabetin bunda etkili olması bekleniyor.
Haziran ayında sona eren ikinci çeyrek için Tesla’nın yaklaşık 390.000 araç teslim etmesi bekleniyor. Bu tahmin, Visible Alpha tarafından anket yapılan 23 analistin öngörüsüne ve Bloomberg tarafından derlenen analist tahminlerine dayanıyor. Bu rakam, yıllık bazda yüzde 11’in üzerinde bir düşüş anlamına geliyor ve şirketin önceki çeyrekte açıkladığı yüzde 13’lük düşüşün ardından geliyor.Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-sales-drop-over-60-sweden-denmark-2025-07-01/ https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-quarterly-deliveries-seen-falling-again-2025-07-01/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-01/musk-will-oversee-tesla-s-europe-us-sales-after-afshar-exit https://x.com/piloly Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: