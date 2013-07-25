Mesut Çevik ile Canlı "Editör olmak için gerekli şartlar nelerdir?" YAYIN TEKRARI

Yaklaşık 10 hafta önce Sosyal Medya üzerinde takipçilerim ile buluşmak için başladığım Mesut Çevik ile Canlı serisi bu haftadan itibaren Donanimhaber.com'da da yer alacak.

Her hafta belirlediğimiz bir konu başlığı üzerine konuştuğumuz ve sizlerden gelen sorulara cevaplar verdiğim Mesut Çevik ile Canlı serisinin bu haftaki konusu "Teknoloji basınında yer almak için gerekli şartlar."