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Mesut Çevik ile Canlı "Editör olmak için gerekli şartlar nelerdir?" YAYIN TEKRARI

6 yıl
25,2b
1
Mobil Teknolojiler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yaklaşık 10 hafta önce Sosyal Medya üzerinde takipçilerim ile buluşmak için başladığım Mesut Çevik ile Canlı serisi bu haftadan itibaren Donanimhaber.com'da da yer alacak.
Her hafta belirlediğimiz bir konu başlığı üzerine konuştuğumuz ve sizlerden gelen sorulara cevaplar verdiğim Mesut Çevik ile Canlı serisinin bu haftaki konusu "Teknoloji basınında yer almak için gerekli şartlar."

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Riobolt 6 yıl en beğenilen
Abi yayin baslayinca benim icin 2-3 kez "Merhaba, ben Mesut Cevik" diyebilir misin?
3 Yanıt Yanıtla +122
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Man Down 6 yıl
hocam şöyle bi program formatı nasıl olur,
belirli aralıklarla bir üyenin teknolojk sorununu çözseniz? örn. garantisi bitmiş, ısınma sorunu olan bi laptop var. veya harddisk arızalı, yeni harddisk takılabilir. hatta kasası çok çiziktir, eskidir; kasa değiştirilebilri veya kaplama yapılabilir. ürünü size gönderse, siz bu sorunun nasıl giderildiğini de uygulamalı olarak anlatarak video çekerek sorunu giderseniz vs. (tabi ilgili firmaların sponsorluğunda)

zamanında pimp my ride vardı, külüstür arabaları alıp modifikasyon yapıp şaha kaldırıyorlardı. bunun teknolojik versiyonu olsa tadından yenmez
hocam şöyle bi program formatı nasıl olur,belirli aralıklarla bir üyenin teknolojk sorununu çözseniz? örn. garantisi bitmiş, ısınma sorunu olan bi laptop ...
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Soul741 6 yıl
Bekliyorlar.
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al-ozaria 6 yıl
Dh gelişiyor, değişiyor; kitlesi ve yorumları da seviye olarak biraz daha gelişip değişse ürünü yapanı da daha bir teşvik eder.
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Nerevarine 6 yıl
Telefon bağlantısı var mıdır Mesut abeğğğğ
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Rizeli55 6 yıl
ziper_gazi_
drahmet06mesut çevik doktorların çok para kazandığını zannediyor!!
audi den aşşağı binmez bizim buradakiler..

Çok da zengin olunmuyor..Arabanız eviniz olur ama yatınız katınız olmaz...O da belli bir yaştan sonra ayrıca...Bir de tıp okuyanların bir kısmının ailesi de zengin...İllaki kendi kazanmış olmuyor...İnsanlar genel olarak "sıfırdan nerelere çıktı" diye görüyor...
İş olanaklarının rahat olması nedeniyle tıp okuyanlar genel olarak ya fakirlikten geliyordur ki iş garantisi olsun diye yazar ya da ailesi zengindir akademisyen olmak yurtdışına açılmak vs veya idealist maksatlarla yazıyordur...
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kirpi 6 yıl
Tanıdık varsa kolayca olursun..gerisi yalan...öyle nasıl olunur flan yollarını takip ederek bi numara olaman
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Puzzles 6 yıl
Samimi bir video olmuş. Umarım arkadaşlar bu videoyu izlerde canlı yayınlarda zırt pırt bu soruyu sormaktan vazgeçerler . Fenalık getirdi artık.
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DH Misafiri 6 yıl
Ben zaten www.phazla.com diye teknoloji sitesi açtım. İşimi iyi yaptığımı düşünüyorum. Ama elime geçiremediğim cihazlar hakkında gerçekten problem yaşıyorum. Çünkü sadece kısıtlı bazı cihazları inceleyebiliyorum. :)
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Moofy 6 yıl
Mesut Çevik Editörümü Ateşle
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onur01651 6 yıl
Bekleyenler arasında "5" inci sayfadasınız.
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yasarbasaran 6 yıl
2 si 1 nerde kaldı bu gün cuma degilmi
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GoldPunch 6 yıl yasarbasaran
yasarbasaran

2 si 1 nerde kaldı bu gün cuma degilmi

Cuma akşam 8 den sonra yayınlanıyor genelde.
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huntersen 6 yıl
Abicim çok teşekkürler sağol inan senin için bu foruma giriyoruö biilgiler iin çok sağol...
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IDiamond 6 yıl
Kalbinin Güzelliği Yüzüne Vurmuş diye bir tabir vardır ya, Mesut Çevik'e bakınca onu görüyorum.Ne güzel bir insan
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