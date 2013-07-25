Mesut Çevik ile Canlı "Editör olmak için gerekli şartlar nelerdir?" YAYIN TEKRARI

Genel Yayın Yönetmeni
Yaklaşık 10 hafta önce Sosyal Medya üzerinde takipçilerim ile buluşmak için başladığım Mesut Çevik ile Canlı serisi bu haftadan itibaren Donanimhaber.com'da da yer alacak.
Her hafta belirlediğimiz bir konu başlığı üzerine konuştuğumuz ve sizlerden gelen sorulara cevaplar verdiğim Mesut Çevik ile Canlı serisinin bu haftaki konusu "Teknoloji basınında yer almak için gerekli şartlar."
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belirli aralıklarla bir üyenin teknolojk sorununu çözseniz? örn. garantisi bitmiş, ısınma sorunu olan bi laptop var. veya harddisk arızalı, yeni harddisk takılabilir. hatta kasası çok çiziktir, eskidir; kasa değiştirilebilri veya kaplama yapılabilir. ürünü size gönderse, siz bu sorunun nasıl giderildiğini de uygulamalı olarak anlatarak video çekerek sorunu giderseniz vs. (tabi ilgili firmaların sponsorluğunda)
zamanında pimp my ride vardı, külüstür arabaları alıp modifikasyon yapıp şaha kaldırıyorlardı. bunun teknolojik versiyonu olsa tadından yenmez