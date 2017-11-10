Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Murat Şen

Mesut Çevik ile Canlı'nın konuğu kendin yap ustalarından Murat Şen. Atölyesinde hurdalardan teknoloji harikaları oluşturan Murat Şen ile hayatı ve çalışmaları üzerine konuşacağız.

Mesut Çevik ile Canlı'da Youtube'da bilinmesi gereken Türk yayıncıları ağırlamaya devam ediyoruz. Hurda parçaları teknoloji harikalarına çeviren Murat Şen ile birlikte Türkiye'deki eğitim, kendin yap atölyeleri ve gençlerin kendilerini geliştirmek için yapması gerekenleri konuşacağız.

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