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Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Murat Şen

1 yıl
4,6b
1
Mesut Çevik ile Canlı
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mesut Çevik ile Canlı'nın konuğu kendin yap ustalarından Murat Şen. Atölyesinde hurdalardan teknoloji harikaları oluşturan Murat Şen ile hayatı ve çalışmaları üzerine konuşacağız.
Mesut Çevik ile Canlı'da Youtube'da bilinmesi gereken Türk yayıncıları ağırlamaya devam ediyoruz. Hurda parçaları teknoloji harikalarına çeviren Murat Şen ile birlikte Türkiye'deki eğitim, kendin yap atölyeleri ve gençlerin kendilerini geliştirmek için yapması gerekenleri konuşacağız.
Yayın tekrarı:

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man utd 1 yıl
Murat şenin mandıra filozofu tripleri acayip irrite etti, ilk kez bi Mesut çevik videosunu yarıda kapattım
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artenis 1 yıl
+5 bin abone kazandırdı bu video 40K şu anda :)
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Physicist_Emre 1 yıl
Bugün izleme fırsatı yakaladım çok keyifli bir programdı özellikle yıldırımları gösteren site ilgi çekiciydi.
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T1ME 1 yıl
Güzel bir programdı, bravo ...
Murat Şen gibi insanlara daha çok ihtiyaç var bu ülkede.
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Ömürcan 1 yıl
Bu programda konsol oyunuda görmek isteriz :)
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ONY86 1 yıl
eve atölye kurmamı gazlayan kişidir kendisi.
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strathmorea 1 yıl
Kendisini bu yayın sayesinde tanıdım ve takibe başlıyorum. Faydalı bir video oldu. Teşekkürler mesut çevik.
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Megalıcı 1 yıl
ali koçu cagır sayın mesut çevik.
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mailtayfun 1 yıl
abone sayısı 27 bin değil an itibariyle 39 bindir geçen haftadan bu yana 4 bin artış olmuştur.
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Cnytkyz 1 yıl
YouTube da güzel işler yapan ama abonesi maalesef az olan birisi. Umarım yayından sonra artış olur.
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