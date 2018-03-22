Mesut Çevik ile Canlı: Oyun basını nereye gidiyor? | Konuk : Murat Oktay

Genel Yayın Yönetmeni
|adam misafir gelmiş sevmezsen sevme zorla da kanalını takip ettirmiyor cebinden parada çıkmıyor neyi takip etmek istersen iste de misafir e sarmanın manası ne.
|Merlinin Kazanı yazılı oyun medyasında çok önemli bir yere sahip. Ama oyun medya dünyası yavaş yavaş artık video sunum ve anlatıma geçiyor. Merlinin Kazanı bu anlamda çok geri kaldı, site yenilemek ve yazılı haber yapmak önemli ise de artık video sunum ve anlatım daha revaçta. Özellikle anlatım yapacak kişinin renkli, kapsayıcı ve bol video yapması çok önemli. Ama Merlinin Kazanında bu çok az. İlgi çekici video yok, sunum yapan kişi sayısı az ve güzel sunum da zor çıkıyor. Merlin bunu dikkata almalı, yeni elemanlarla takviye yapmalı.
|Merlinin kazani her yil daha kotu. Tarafsiz degiller. Orjinal degiller.. ozenli degiller. Surekli ana akik neyse onun pesindeler.
|Beş para etmez demek biraz ağır bir üslup olsa da, bende eski oyunculardan biri olarak görüş itibari ile, tanımadığım Tutankhamun66 arkadaşın bu sözlerinin altına imza atacak kadar katılıyorum. Çünkü doğrular.
Bu program için demiyorum. Geçmiş mevzulardır: Bir dönem bile olsa Aralla beraber yürüyenin oyun dünyasında oyuncu dostu olmaz. Aral'ı pohpohlayanı oyuncu unutmaz.
|Hiç sevmem bu Murat Oktay’ı çok yanlı haber yapıyorlar objektif değiller. Merlinin Kazanı da beş para etmez bir site zaten. BSC varken takip edene yazık diyorum.
|sevmiyorsan takip etme. internette merln kazanı takip eden bsc yi takip edemez diye bir kural da yok. adamlar para ile de satmıyor.konuk adamın videosunun altına atılacak yorum değil bu.
|Vay be yıllar yıllar yıllar önce oyunların tıkandığımız yerlerinde tam çözümlerine bakardık. Tabi youtube falan yok yazılı anlatımlarıyla öğrenip geçerdik. Hey gidi günler. Keşke Enis bey'i de çağırsaydınız.
|Tüylerim diken diken oldu tam çözüm filan dedin de. Vaaay be...
Bu program için demiyorum. Geçmiş mevzulardır: Bir dönem bile olsa Aralla beraber yürüyenin oyun dünyasında oyuncu dostu olmaz. Aral'ı pohpohlayanı oyuncu unutmaz.