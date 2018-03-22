Mesut Çevik ile Canlı: Oyun basını nereye gidiyor? | Konuk : Murat Oktay

Oyun basını dendiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Merlininkazani.com'un kurucusu Murat Oktay ile hem iş hayatını hem de sektörü konuşacağız. Canlı yayınımıza yorum ve önerilerinizi bekliyoruz