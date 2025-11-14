Giriş
    Ubisoft'ta yaprak dökümü: Hisseler resmen çakıldı

    Ubisoft’un finansal raporunu aniden ertelemesi ve hisse işlemlerini durdurması, şirketin zaten kırılgan olan durumunu yeniden tartışmaya açtı. Tencent'e satış iddiaları da güç kazanıyor.

    Ubisoft'ta yaprak dökümü: Hisseler resmen çakıldı Tam Boyutta Gör
    Ubisoft, yarıyıl finansal sonuçlarını son dakika erteleyerek hem hisse hem de tahvil işlemlerini geçici olarak durdurdu. Bu adım, yıl boyunca yüzde 47 değer kaybeden şirketin mevcut durumuna yönelik endişeleri artırmaya devam ediyor. Firma, raporun birkaç gün içinde yayımlanacağını belirtse de, gözler Tencent'e çevrildi.

    Hisse değeri yarı yarıya düştü

    Kaçıranlar için Ubisoft'un finansal çizgisi son yıllarda belirgin şekilde aşağı yönlü ilerliyor. Pandemi sonrası dönemde beklenen ticari performansın sağlanamaması, 2022-2023 arasında iptal edilen yedi proje ve etkisiz kalan NFT girişimi, şirketi daha kırılgan hale getirdi. Hisseler son beş yılda yüzde 90’dan fazla değer kaybederken, son bir yıldaki düşüş de yüzde 50 seviyesinde.

    Insider Gaming'in aktardığı iç yazışmada ise Ubisoft CFO Frédérick Duguet, sonuçların tamamlanması için ek zamana ihtiyaç duyulduğunu çalışanlarla paylaştı. Ayrıca ani fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek amacıyla işlemlerin askıya alındığını açıkladı. 

    Tüm bu sürecin arka planında Tencent’in büyüyen etkisi bulunuyor. Ubisoft, ekim ayında Far Cry, Assassin’s Creed ve Rainbow Six serilerini Vantage Studios çatısına taşımış ve Tencent'ten 1.25 milyar dolarlık fon sağlamıştı. Bu yapılandırma, grubun operasyonel yükünü hafifletmeyi ve karar alma süreçlerini daha hızlı hale getirmeyi hedefliyordu.

    Tencent'in yıllardır süren yatırım hamleleri ise, olası bir satın alma ihtimalinin yeniden masaya getiriyor. Mali raporun ertelenmesi, şirket içinde çok büyük bir dönüşümün hazırlığı olmayabilir ancak mevcut tablo değerlendirildiğinde Ubisoft'un önümüzdeki dönem için kritik bir eşiğe geldiği aşikar.

