Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları ScourgeBringer, Songs of Silence ve Zeho Hour geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. ScourgeBringer, akıcı kontroller ve hareket özgürlüğüne sahip bir roguelike platform oyunu. Songs of Silence ise, sıra tabanlı 4X strateji unsurlarını deste oluşturma ve otomatik savaş mekaniklerine sahip. Son olarak Zeho Hour, kurgusal mekânlarda oynanan, çevrim içi takım tabanlı taktiksel bir FPS oyunu.

ScourgeBringer, Songs of Silence ve Zeho Hour 13 Kasım'dan 20 Kasım'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

