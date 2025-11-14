Giriş
    Rockstar Games duyurdu: Red Dead Redemption, PlayStation Plus'a geliyor

    PlayStation Plus aboneleri, Aralık 2025'e Rockstar'ın en beğenilen oyunlarından biriyle başlayacak. Rockstar Games, Red Dead Redemption'ın PS Plus'a geleceğini duyurdu.

    Red Dead Redemption PS Plus Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games, Red Dead Redemption'ın Undead Nightmare DLC’siyle birlikte 2 Aralık'ta PS Plus Oyun Kataloğu'na ekleneceğini onayladı. Bu, Kasım ayında GTA 5’in ardından Aralık 2025 PS Plus kataloğu için resmi olarak duyurulan ilk oyun oldu.

    Red Dead Redemption, Netflix, PS5, Xbox Series ve Nintendo Switch 2'ye geliyor

    Rockstar, duyuruyu genişletilmiş platform duyurusuyla birlikte yayınladı. Red Dead Redemption, PS5, Xbox Series X ve S, Nintendo Switch 2 ve hatta Netflix oyun servisi üzerinden iOS ve Android mobil cihazlarda oynanabilecek. Rockstar yaptığı açıklamada 2 Aralık'ta Red Dead Redemption DLC’si Undead Nightmare ile birlikte en yeni mobil cihazlarda ve mevcut nesil konsollarda ücretsiz yükseltmeler, oyun ilerlemesini aktarma olanağı ve çeşitli geliştirmelerle birlikte sunulacağını söyledi.

    Mevcut konsollar için geliştirmeler

    Rockstar, modern donanımlar için yaptığı geliştirmelere dikkat çekerek, PS5 ve Xbox Series platformlarının 4K çözünürlük, HDR, daha yüksek görüntü netliği ve 60 FPS’i destekleyeceğini belirtti. Switch 2 sürümü, HDR, DLSS desteği ve saniyede 60 kare hızda oyun deneyimi sunarak sistemin güncellenmiş özelliklerinden yararlanacak. Oyunu dijital olarak satın almış önceki nesil kullanıcılar da ücretsiz olarak yükseltme yapabilecek.

    2 Aralık'ta PlayStation Plus kataloğuna eklenecek

    Double Eleven ve Cast Iron Games ile birlikte geliştirilen yeni konsol sürümleri, 2 Aralık'ta hem GTA+ Oyun Kütüphanesi'ne hem de PlayStation Plus Oyun Kataloğu'na eklenecek.

