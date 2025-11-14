Rockstar Games duyurdu: Red Dead Redemption, PlayStation Plus'a geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Rockstar Games, Red Dead Redemption'ın Undead Nightmare DLC’siyle birlikte 2 Aralık'ta PS Plus Oyun Kataloğu'na ekleneceğini onayladı. Bu, Kasım ayında GTA 5’in ardından Aralık 2025 PS Plus kataloğu için resmi olarak duyurulan ilk oyun oldu.

Red Dead Redemption, mobile geliyor 15 sa. önce eklendi

Red Dead Redemption, Netflix, PS5, Xbox Series ve Nintendo Switch 2'ye geliyor

Rockstar, duyuruyu genişletilmiş platform duyurusuyla birlikte yayınladı. Red Dead Redemption, PS5, Xbox Series X ve S, Nintendo Switch 2 ve hatta Netflix oyun servisi üzerinden iOS ve Android mobil cihazlarda oynanabilecek. Rockstar yaptığı açıklamada 2 Aralık'ta Red Dead Redemption DLC’si Undead Nightmare ile birlikte en yeni mobil cihazlarda ve mevcut nesil konsollarda ücretsiz yükseltmeler, oyun ilerlemesini aktarma olanağı ve çeşitli geliştirmelerle birlikte sunulacağını söyledi.

Mevcut konsollar için geliştirmeler

Rockstar, modern donanımlar için yaptığı geliştirmelere dikkat çekerek, PS5 ve Xbox Series platformlarının 4K çözünürlük, HDR, daha yüksek görüntü netliği ve 60 FPS’i destekleyeceğini belirtti. Switch 2 sürümü, HDR, DLSS desteği ve saniyede 60 kare hızda oyun deneyimi sunarak sistemin güncellenmiş özelliklerinden yararlanacak. Oyunu dijital olarak satın almış önceki nesil kullanıcılar da ücretsiz olarak yükseltme yapabilecek.

2 Aralık'ta PlayStation Plus kataloğuna eklenecek

Double Eleven ve Cast Iron Games ile birlikte geliştirilen yeni konsol sürümleri, 2 Aralık'ta hem GTA+ Oyun Kütüphanesi'ne hem de PlayStation Plus Oyun Kataloğu'na eklenecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Red Dead Redemption, Aralık'ta PS Plus'a geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: