Call of Duty: Black Ops 7, çıkış gününde Battlefield 6'nın çok gerisinde kaldı

Tam Boyutta Gör Call of Duty: Black Ops 7 açık betası, Battlefield 6'nın katılım seviyelerine ulaşamadı. Henüz erken olsa da, bu eğilim Activision'ın nişancı oyununun çıkışıyla devam ediyor. Black Ops 7, çıkışından yaklaşık 12 saat sonra Steam’de 77.000 oyuncu sayısına ulaştı. Oyunun Battlefield 6’nın 747.440 oyuncu barajını aşması için büyük bir artışa ihtiyacı olacak.

Steam'de serinin en kötü çıkış yapan oyunu oldu

Steam En Çok Oynananlar ilk 10 listesine göre, CoD Black Ops 7, Arc Raiders ve Battlefield 6 gibi yakın zamanda çıkan oyunların oldukça gerisinde yer alıyor. Oyunun Xbox Game Pass'te bulunması, beklenenden düşük performans göstermesinde bir rol oynamış olabilir ancak Call of Duty: Black Ops'un geçen yıl Steam’de çok daha yüksek sayılara ulaştığını belirtmekte fayda var. Black Ops 6, Game Pass'te yayınlanmış olmasına rağmen, çıkışından kısa bir süre sonra 300.000 oyuncuyu aşmıştı. O zamanlar bu hizmetin fiyatının bugün olduğundan çok daha uygun olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Black Ops 7 hikayesi artık 1-4 savaşçının takım kurmasına izin veriyor ancak oyunu tek başına oynayan oyuncular bazı dezavantajlarla karşı karşıya. Steam incelemelerinde öne çıkan sorunlardan biri; hikaye modunda oyunun durdurulamaması. Black Ops 7’nin hikaye modu yalnızca online olarak oynanabiliyor. Oyundan çıktığınızda aksiyon durmuyor, ölebilir ve tüm ilerlemeniz gidebilir. Ayrıca aniden bir güncellemeyle oyununuz yarıda kesilebilir ki bu durumla karşılaşan oyuncular var.

Black Ops 7 çıkış gününde Steam'deki Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı zirvesi 86.652 olarak kaydedildi. Bu sayının hafta sonu daha da artması bekleniyor. Buna karşılık, Black Ops 6, ilk gününde 306.460 eş zamanlı oyuncuyla çok daha yüksek bir zirveye ulaşmayı başarmıştı.

