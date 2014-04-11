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Mesut Çevik ile "İnternet Yayıncılığı" üzerine

5 yıl
64,9b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Doğuş Üniversitesi'nde gerçekleştirdiğimiz ve İnternet Yayıncılığı üzerine deneyimlerimizi aktardığımız sunum tekrarında Donanım Haber'in dünü, bugünü ve yarınını bulabilirsiniz. Aynı zamanda Mesut
Doğuş Üniversitesi'nde gerçekleştirdiğimiz ve İnternet Yayıncılığı üzerine deneyimlerimizi aktardığımız sunum tekrarında Donanım Haber'in dünü, bugünü ve yarınını bulabilirsiniz.

Aynı zamanda Mesut Çevik'in Donanım Haber'e katılışı, yaşanan zorluklar ve gelecek planlarımız da yine bu videoda.

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matmuhendisi 5 yıl en beğenilen
Birde forumca toplansak bi konusma sunum sohbet gibi birsey yapsak Mesut abi olmaz mı ?
1 Yanıt Yanıtla +70
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hunter1400 5 yıl
Yalnız gerek DH yönetimini gerek kendisini sağlım eleştriyor.Gerçekten de günümüzün haber yayın organlarının acınası durumunu düşününce gerçekten şapka
çıkarılcak bir iş ahlakı anlayışı.
Yalnız gerek DH yönetimini gerek kendisini sağlım eleştriyor.Gerçekten de günümüzün haber yayın organlarının acınası durumunu düşününce gerçekten şapkaçık...
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Yanıtla +39
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Speed-Step 5 yıl
Arkadaşlar Merhaba,

Ses sorunu düzeltilerek video tekrar yayına alındı. İyi seyirler :)

Sevgiler,
Mesut Çevik
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DH Misafiri 5 yıl
Mesut Çevik'in ilk defa bel altı tarafını da görmüş olduk. :D
Pantolon tarzı buymuş demek ki. :)
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musa_unsal2005 5 yıl
Güzel söyleşi olmuş. içtenlikle cevap verdidiniz. Sadece GMD Elite konusunda size katılmıyorum daha yüksek bir donanım 1200 tl iken daha düşük bir donanım 1300 tl oldu. Tabi önsipariş vs olmadan bunları açıklamaları konusunda haklısınız.
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isa_001453 5 yıl
mesut bey siz telpayı övmeye devam edin artık nasıl besliyorlarsa sizi binlerce kişi GENERAL MOBİLE DİSCOVERY in şarj giriş yerınden madur bunun vebalinin bir kısmıda size dir bilginize 50 tl ücret isteyip insanları garantili ürünü kronik bir hatayı kullanıcı hatası yaptılarya helal olsun omlarada size de ordaki bölmeyi nasıl olduda kırmadan içindeki baglantı yollarını koparttıysa artık binlerce kişi ayıpdır yazıkdır günahdır. madem bu bi kronik hata muzaffer bey de kabul etti niye tamir edip yollanmıyoda servisden gelen telefonu tüketici hakem heyetine yollamak zorunda kalıyoruz anlam veremiyorum.
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DENIZCISERKAN 5 yıl Speed-Step
Üstadım gayet güzel konuşmuşsun, keyifle dinledim.

Fakat dinleyici kitlesi biraz fazla durgun ve heyecansız geldi bana :-)

Böyle söyleşilerin artması dileğiyle...
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mementopolis 5 yıl


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kizilsultan 5 yıl
Bende N82 sayesinde foruma denk gelip üye olmuştum :)Daha önce ziyaretçi olarak takip ediyodum ama üyeliği ilk o telefon hakkında soru sormak için açmıştım :D
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Guest-1A72C1774 5 yıl
20 kişi mi yazık yahu
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akare+bkare=ckare 5 yıl
Antalya'ya da bekleriz.
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mertce 5 yıl
Gerek liselerde gerek ünivlerde yüzbinlerce bilgisayar öğrencisi eğitim görüyor. Yazıkkı asp gibi sql gibi basit dilleri kavramış web programcısı yetişmiyor. Bu ne hazin bir durumdur.
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profecco 5 yıl
Dandik Doğuş Üniversitesi'nde Mesut Bey'i sadece 20 kişi izlemiş demek, buradaki videoyu 12 bin küsür kişi izlemiş boşuna gitmeyin dandik ünilere alın size internet yayıncılığı :)
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Vogue 5 yıl
Güzel olmuş
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HectorBarbossa 5 yıl
Güzel olmuş güzel :)
Yalnız General Mobile şirketi dikkatimi çekti. En çok sevilen firmalardan birisiydi (Discovery ile) ama şimdi (Elite) en çok sinir bozan bir firmalardan oldu. Demek ki yanlış bir strateji izlediler. ;)
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