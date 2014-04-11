Mesut Çevik ile "İnternet Yayıncılığı" üzerine

Doğuş Üniversitesi'nde gerçekleştirdiğimiz ve İnternet Yayıncılığı üzerine deneyimlerimizi aktardığımız sunum tekrarında Donanım Haber'in dünü, bugünü ve yarınını bulabilirsiniz. Aynı zamanda Mesut

Aynı zamanda Mesut Çevik'in Donanım Haber'e katılışı, yaşanan zorluklar ve gelecek planlarımız da yine bu videoda.

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Doğuş Üniversitesi'nde gerçekleştirdiğimiz ve İnternet Yayıncılığı üzerine deneyimlerimizi aktardığımız sunum tekrarında Donanım Haber'in dünü, bugünü ve yarınını bulabilirsiniz.