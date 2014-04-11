Mesut Çevik ile "İnternet Yayıncılığı" üzerine

Genel Yayın Yönetmeni
Doğuş Üniversitesi'nde gerçekleştirdiğimiz ve İnternet Yayıncılığı üzerine deneyimlerimizi aktardığımız sunum tekrarında Donanım Haber'in dünü, bugünü ve yarınını bulabilirsiniz. Aynı zamanda MesutDoğuş Üniversitesi'nde gerçekleştirdiğimiz ve İnternet Yayıncılığı üzerine deneyimlerimizi aktardığımız sunum tekrarında Donanım Haber'in dünü, bugünü ve yarınını bulabilirsiniz.
Aynı zamanda Mesut Çevik'in Donanım Haber'e katılışı, yaşanan zorluklar ve gelecek planlarımız da yine bu videoda.
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çıkarılcak bir iş ahlakı anlayışı.
Ses sorunu düzeltilerek video tekrar yayına alındı. İyi seyirler :)
Sevgiler,
Mesut Çevik