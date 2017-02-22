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Metan gazından hidrojen üreten motor

Bilim insanlarının geliştirdiği metan gazından hidrojen üreten motor hem ortamdaki karbondioksiti toplaması hem de eski yöntemlere göre daha ekonomik olmasıyla hidrojenli arabaların geleceği olabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,1b
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8
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Metan gazından hidrojen üreten motor
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Günümüzde benzinli ve dizel araçlar yerlerini karbon salınımı daha düşük olan elektrikli araçlara bırakırken gelecekte yollarda yoğun bir şekilde kullanılması beklenen bir diğer araba türünü de hidrojenle çalıştıran modeller oluşturuyor ancak hidrojenle çalışan araçlardaki su kullanımı ve ortaya çıkan yüksek sıcaklıktan kaynaklı bazı problemler bu arabaların önündeki en büyük engel. Georgia Teknoloji Enstitüsü’ndeki araştırmacılar hem problemleri ortadan kaldıracak hem de hidrojenle çalışan arabaların daha ekonomik olmasını sağlayacak yeni bir motor geliştirdiler.

CO2/H2 Aktif Membran Piston (CHAMP) olarak adlandırılan motor metan gazından hidrojen üretirken aynı zamanda ortamdaki karbondioksiti de topluyor. Dört zamanlı motora sahip cihazın çalışma prensibi ise şu şekilde: İlk olarak pistonun aşağı inmesiyle beraber metan ve buhar silindirin içine çekiliyor ardından piston yukarı çıkıyor ve karışım yaklaşık 400°C’ye ulaşıp sıkıştırılıyor. Bu durum hidrojen gazını ve karbondioksiti içeren bir katalitik tepkimeye neden oluyor.

Metan gazından hidrojen üreten motor
 

Tepkimenin sonucunda oluşan hidrojen bir membran(molekülleri özelliklerine göre hücre içine alan veya dışarı bırakan katman)  tarafından absorbe edilerek reaksiyon odasından çıkartılırken karbondioksit gazı geri çekiliyor ve daha kolay yakalanıp depolanabilmesi için konsantre biçimde dışarı atılıyor.

Eski Yöntemlere Kıyasla Çok Daha Gelişmiş 

Tüm bu işlemlerin gerçekleşmesi için her metan molekülüne karşılık iki molekül suya ihtiyaç duyuluyor olması çok önemli bir gelişme zira daha önce geliştirilen hidrojenli araba motorlarında bu miktar çok daha fazlaydı. Daha önceki sistemlerde benzer işlemin gerçekleşmesi esnasında 900°C’ye ulaşıldığını da düşünürsek araştırmacıların iki önemli problemin çözümünde önemli bir mesafe kattettiklerini söyleyebiliriz.

Araştırmacılar neredeyse 10 yıldır böylesine bir motoru üretmek için çalıştıklarını dile getirseler de sonucun henüz tam istedikleri seviyede olmadığını düşünüyorlar. Ayrıca havada bulunan karbondioksiti yakalamak son derece önemli ancak onu kalıcı olarak depolayabilecek bir teknolojiye de sahip değiller. 

Bütün bu çözülmesi gereken problemlere karşın araştırmacılar motor üzerinde çalışmayı sürdüreceklerini ve Tesla’nın Powerwall’ına benzer ancak hidrojen formunda çalışan bir cihaz meydana getirerek yalnızca arabalar için değil evlerde de doğalgaz hatlarından faydalanarak kullanılabilecek bir cihaz geliştirmeye çalışacaklarını söylediler.


http://www.news.gatech.edu/2017/02/16/four-stroke-engine-cycle-produces-hydrogen-methane-and-captures-co2 Yorum Yaz
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dr_mrh 2 yıl en beğenilen
iyi de bu tepkime de dışarıdan CO2 girmiyor ki metan ve 2 su - karbondioksit ve 4 Hidrojene dönüşüyor. yani bu motorun kendisi de CO2 üretiyor , CO2 kullanmıyor.
üstelik şu anki motorlardan daha da ekonomik mi ?
bu ancak Hidrojen üertim tesisi olarak kullanılabilir ama CO2 üretimini azaltmaya ne katkısı olacak orası soru işareti.
sadece hidrojenli araçlara geçişi hızlandırabilir, ama havayı kendiside kirletiyor.
iyi de bu tepkime de dışarıdan CO2 girmiyor ki metan ve 2 su - karbondioksit ve 4 Hidrojene dönüşüyor. yani bu motorun kendisi de CO2 üretiyor , CO2 kullanmıyo...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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xmen121 2 yıl
İlginç buluş
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emir kustirika 2 yıl
tüylerim diken diken oldu inşşalah günlük kullanıma yansır
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dr_mrh 2 yıl en beğenilen
iyi de bu tepkime de dışarıdan CO2 girmiyor ki metan ve 2 su - karbondioksit ve 4 Hidrojene dönüşüyor. yani bu motorun kendisi de CO2 üretiyor , CO2 kullanmıyor.
üstelik şu anki motorlardan daha da ekonomik mi ?
bu ancak Hidrojen üertim tesisi olarak kullanılabilir ama CO2 üretimini azaltmaya ne katkısı olacak orası soru işareti.
sadece hidrojenli araçlara geçişi hızlandırabilir, ama havayı kendiside kirletiyor.
1 Yanıt Yanıtla +5
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aktorun 2 yıl dr_mrh
dr_mrh

iyi de bu tepkime de dışarıdan CO2 girmiyor ki metan ve 2 su - karbondioksit ve 4 Hidrojene dönüşüyor. yani bu motorun kendisi de CO2 üretiyor , CO2 kullanmıyor.
üstelik şu anki motorlardan daha da ekonomik mi ?
bu ancak Hidrojen üertim tesisi olarak kullanılabilir ama CO2 üretimini azaltmaya ne katkısı olacak orası soru işareti.
sadece hidrojenli araçlara geçişi hızlandırabilir, ama havayı kendiside kirletiyor.


Haberde yanlış anlaşılmalara neden olabilecek bir anlatım var. Bahsi geçen motor atmosfer/hava daki karbondioksit (CO2) i girdi olarak kullanmıyor. Sadece Metan (CH4) ve Su (H2O) kullanarak Hidrojen (H2) ve Karbondioksit (CO2) üretiyor. Sanırım önceki motorlara göre avantajı CO2 i izole edebildiği için depolayıp dışarı atmosfere bırakmaması. Ama haberin son bölümünde anlatıldığı gibi CO2 gazını kalıcı olarak nasıl depolayacaklarını bilemiyormuş ekip henüz.
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deniz.gokcen 2 yıl
Motorsuz tank olan Altay'a takılabiliyor muyuz bunu?
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selcuksert38 2 yıl
co2 ch4
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