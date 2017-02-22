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Qualcomm'un yeni modemi telefonlara fiberden yüksek indirme hızı getirecek

Teknoloji devi Qualcomm, akıllı telefonların 1.2 Gbps'lik indirme hızına ulaşabilmesini sağlayacak yeni Snapdragon X20 modemini duyurdu. Yeni çip 10nm FinFET üretim sürecine sahip.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,9b
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Qualcomm'un yeni modemi telefonlara fiberden yüksek indirme hızı getirecek
Qualcomm geçtiğimiz yıl, gigabit LTE hızları sağlayacak ilk hücresel modem olan Snapdragon X16 ürününü duyurmuştu. Şirketin yeni amiral gemisi Snapdragon 835 yonga setiyle entegre olacak bu modemi nihayet yaklaşan Mobil Dünya Kongresi'ndeki ürünlerde görebileceğiz. Ancak Qualcomm kısa bir süre önce yayınladığı basın bülteniyle rehavete kapılmadığını ve çalışmalarına tam hız devam ettiğini gösterdi.
Şirket, 1.2 Gbps'ye kadar çıkan Category 18 indirme (download) hızı sağlayabilecek Snapdragon X20'yi tanıttı. Yükleme (upload) hızı ise Category 13 veya diğer bir deyişle 150 Mbps kapasiteli X16 ile aynı olacak. Yeni modem, "LTE operatörlerini, 4x4 MIMO yapılandırmalarını ve yüksek sayıda toplam LTE uzaysal akışı" için daha fazla kombinasyonu da destekliyor. Operatör birleştirme şu an 5x20 MHz, önceki nesil ise 4x20 MHz'di.
Qualcomm'un yeni modemi telefonlara fiberden yüksek indirme hızı getirecek
10nm FinFET sürecinde üretilen X20 ile birlikte Qualcomm, kısa süre önce ilk gigabit LTE modemini duyuran Intel'in bir adım önüne geçmiş durumda. 14nm'lik bir üretim süreciyle inşa edilmiş olan XMM 7560, 1 Gbps'lik indirme ve 225 Mbps'lik yükleme hızı sunacak. Ancak bu yılın ilerleyen aylarında kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor.
Qualcomm, Snapdragon X20'yi ne zaman yeni cihazlarda görebileceğimiz hakkında herhangi bir takvim açıklamadı. Ancak zaman dilimi X16 ile benzer olursa, yeni modemi önümüzdeki yıl bu zamanlarda şirketin yeni amiral gemisi yonga setinde görmeye başlayacağız.

https://www.neowin.net/news/qualcomm-announces-the-snapdragon-x20-modem-promising-12gbps-lte Yorum Yaz
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ceo-tr 2 yıl en beğenilen
oleyyy birkaç saniyede kotaları bitirebilir.
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Nemrut17 2 yıl
Ülkemiz bu şekilde devam ederse 250 yıl sonra Avrupayı yakalayabiliriz.
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babacan52 2 yıl
kota neyse de o yazma hızına sahip bellek ? o veriyi işleyecek işlemci daha gelmedi kardeş :D Hele altyapı meselesine hiç girmeyelim :D
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@BJK@ 2 yıl
O zaman avrupa için hayırlı olsun diyelim.
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Huysuz İhtiyar 2 yıl
Yani 8 saniyede indirilebilen 1GB paket sadece 20 TL olacak🙏🏻
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BekirTemel 2 yıl
iOs da indirme keyfini hiç yaşayamayacak mıyız
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interwap 2 yıl
Ülkemizde bu kadar taşıyıcıya sahip operatör yok. Yeni frekanslarla yeni taşıyıcılar eklenirse belki bu hızları vaat edebilirler.
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Nemrut17 2 yıl
Ülkemiz bu şekilde devam ederse 250 yıl sonra Avrupayı yakalayabiliriz.
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darkaura 2 yıl
her hiz haberinin altinda kota kota diyorsunuz ama anlamadiginiz mobil internette kota hizla birebir iliskili. keza mobilde bu hizlarin hic biri tek kisiye ayri hatla tahsis edilmiyor. binlerce, onbinlerce kisi tek baz istasyonundan bu hizi paylasiyor. herkez ayni anda yuklendiginde sistemin hizi bunu karsilayamayacagi icin kota var. herkez surekli tam hiz indirme yapmasin diye. teknoloji ilerleyip sistemin hizi artikca onla paralel kotalarda yukseliyor.
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smart1978 2 yıl darkaura
Hayir olay aslinda ARZ-TALEP ile alakali. Turkiye nin yurtdisi vs hizlari cok dusuk ondan . Turkiye yurtdisina cikis hizlarini artirmadigi icin yani altyapiisni ciddi manada yukseltmedigi icin KOTA koymakta.
Ayrcia hiz artisi varsa da hatta kullanici sayisi da artiyorsa kota artmaz aksine azaltilir. Turkiye de kota artirilmis olarak daha hizlisini elbette kazik fiyatlarla vermektedir verecektir de ...
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V4LKyR 2 yıl
Adamlar devrim niteliğinde işler başarıyorlar, mobil bir platform üzerinde 1 GİGABİT indirme hızı bandının üzerine çıkıyorlar, bizim TÜRK MİLLETİ'nin bakış açısı şu:
BENİM KOTAYI 10 SANİYEDE BİTİRİR.
Bu ülke bitmiş yahu. Kime neyi anlatalım. :)
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stalker(1979) 2 yıl
Şu kotalara da bir el atsalar keşke. Kaç senedir 4-5 gb'larda çakıldık kaldık Millet Snapdragon X100'e bile geçse bizde halen 4-5 gb'lık paketler olur. Mobilde kotalar resmen el yakıyor :(
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Jül Sezar 2 yıl
Turk telekom sehir merkezinde cekerse, cektigi yerde LTE cekerse, LTE cektigi yerde 1.2 gbps verirse 80 lira odedigim Ultra 15gb tarifesinde internet 13 saniyede bitecek. Tesekkurler Turk Telekom, tesekkurler Qualcom
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Guest-BF8E9B238 2 yıl Jül Sezar
United States
Turk telekom sehir merkezinde cekerse, cektigi yerde LTE cekerse, LTE cektigi yerde 1.2 gbps verirse 80 lira odedigim Ultra 15gb tarifesinde internet 13 saniyede bitecek. Tesekkurler Turk Telekom, tesekkurler Qualcom


Seni istemezükçü seni. Bu hükümet ne yapsa yaranamıyo size.
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qualcomm, modem ve
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