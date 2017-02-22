Qualcomm'un yeni modemi telefonlara fiberden yüksek indirme hızı getirecek

Qualcomm geçtiğimiz yıl, gigabit LTE hızları sağlayacak ilk hücresel modem olan Snapdragon X16 ürününü duyurmuştu. Şirketin yeni amiral gemisi Snapdragon 835 yonga setiyle entegre olacak bu modemi nihayet yaklaşan Mobil Dünya Kongresi'ndeki ürünlerde görebileceğiz. Ancak Qualcomm kısa bir süre önce yayınladığı basın bülteniyle rehavete kapılmadığını ve çalışmalarına tam hız devam ettiğini gösterdi.

Şirket, 1.2 Gbps'ye kadar çıkan Category 18 indirme (download) hızı sağlayabilecek Snapdragon X20'yi tanıttı. Yükleme (upload) hızı ise Category 13 veya diğer bir deyişle 150 Mbps kapasiteli X16 ile aynı olacak. Yeni modem, "LTE operatörlerini, 4x4 MIMO yapılandırmalarını ve yüksek sayıda toplam LTE uzaysal akışı" için daha fazla kombinasyonu da destekliyor. Operatör birleştirme şu an 5x20 MHz, önceki nesil ise 4x20 MHz'di.

10nm FinFET sürecinde üretilen X20 ile birlikte Qualcomm, kısa süre önce ilk gigabit LTE modemini duyuran Intel'in bir adım önüne geçmiş durumda. 14nm'lik bir üretim süreciyle inşa edilmiş olan XMM 7560, 1 Gbps'lik indirme ve 225 Mbps'lik yükleme hızı sunacak. Ancak bu yılın ilerleyen aylarında kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor.

Qualcomm, Snapdragon X20'yi ne zaman yeni cihazlarda görebileceğimiz hakkında herhangi bir takvim açıklamadı. Ancak zaman dilimi X16 ile benzer olursa, yeni modemi önümüzdeki yıl bu zamanlarda şirketin yeni amiral gemisi yonga setinde görmeye başlayacağız.

https://www.neowin.net/news/qualcomm-announces-the-snapdragon-x20-modem-promising-12gbps-lte