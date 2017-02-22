Bios Incube ile küllerinizden doğun

Günlük hayatta sıkça kullandığımız küllerinden doğmak deyimi Bios firması ile gerçeğe dönüşüyor. Firma vefat eden yakınlarınızın küllerini ağaç yetiştirmek için kullanmanızı sağlıyor. Hatta akıllı saksılar ile ağaçları bir süre evinizde de büyütebiliyorsunuz.

Küllerinizden doğun

Mezarlıkları ormana döndürme fikri ile ortaya çıkan Bios projesi, vefat eden yakınlarının küllerini saklayan kişilere hitap ediyor. Bunun için özel bir kap geliştiren Bios, en altta kül en üstte de toprak ve tohum olacak şekilde bir tasarım yapmış. Bios Urn adı verilen bu kap, doğrudan toprağa gömülüyor.

Tohum serpildikçe toprağın küle karışmasını sağlayan kap, doğada çözündüğü için belirli bir süre sonra sulama nedeniyle yok oluyor ve artık fidan boy vermeye başlıyor. Yeşeren ağaçta yakınınızın biyolojik kalıntıları bulunuyor. Bios Incube ise bu süreci evinize taşıyor.

Ortam sensörleri ve otomatik sulama sistemi ile donatılan Bios Incube saksıları, içindeki toprağın üzerine Bios Urn kaplarını alacak şekilde tasarlanmış. Sensörler yardımıyla çevreyi sürekli takip eden saksı, gerektiği zamanda su veriyor. Mobil uygulamalar ile de süreci takip edebiliyorsunuz. Fidan büyüdüğünde uyarı veriyor ve kişi fidanı çıkartarak istediği başka bir alana dikebiliyor.

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Yarım saatlik şarj ile 3 hafta çalışan saksı böylece uzun tatil dönemlerinde aklınızı evde bırakmıyor. Bios Incube saksısı 450$ fiyat etiketine sahip. Bios Urn kabı ise 145$. Firma dünyanın her yerine sevkiyat yapıyor. Sadece yakınlarınız değil sevdiğiniz evcil hayvanları da yeni fidanlara temel yapabiliyorsunuz.