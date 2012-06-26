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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, Yammer kurumsal sosyal ağını 1.2 Milyar dolara satın alıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Microsoft, uzun süredir söylentilere konu olan Yammer sitesinin alımını resmen duyurdu. Twitter'ın kurumsal versiyonu olarak nitelendirilen Yammer, 2008 yılında kurulmuş ve %85'ini Fortune 500 listesinde sıralanan firmalara mensup çalışanların oluşturduğu 5 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşmayı başarmıştı.
1.2 Milyar dolar karşılığında satın alınacak Yammer ve çalışanları, Microsoft'un Office bölümüne katılacak, CEO'su ve aynı zamanda kurucusu olan David Sacks'e rapor vermeye devam edecek. 23 dile çevrilen ve 150 ülkede, 200,000'in üzerinde firma tarafından kullanılan Yammer'ı kendi ortaklık çözümü SharePoint ile birleştirecek olan Redmond merkezli teknoloji devi, Oracle ve IBM gibi rakiplerinin de yer aldığı kurumsal sosyal medya pazarında üstünlük sağlamaya çalışacak.
Yammer kurucusu Sacks, dört yıl önce bu işe başladıklarında birçok insanın sosyal ağları çocuklar için geliştirilmiş bir hizmet olarak gördüğünü, ancak Yammer sitesiyle bu yargıyı yıkarak sosyal medyayı firmalarla buluşturmayı başardıklarını açıkladı. Hedeflerinin; kurumsal müşteriler için geliştirilen yazılımlar ile bir işin yapılış yöntemini değiştirmek olduğunun altını çizen David Sucks, Microsoft'un desteği ile bunu çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceklerini ifade ederek sözlerini noktaladı.
Microsoft tarafından yayınlanan basın duyurusunda ise; Yammer sosyal medya hizmetinin Microsoft'un tamamlayıcı bulut bilişim servislerine sağlayacağı fayda üzerinde duruluyor. SharePoint, Office 365, Microsoft Dynamics ve 8.5 Milyar dolarlık alımı resmen tamamlanan Skype hizmetleri ile kurumsal alanda rakipsiz bir ekosistem oluşturmayı planlayan Microsoft, henüz bu alandaki tüm planlarını gün yüzüne çıkarmış değil. İlerleyen dönemlerde Yammer alımıyla firmaları ne gibi değişikliklerin beklediğini göreceğiz.

http://techcrunch.com/2012/06/25/its-official-microsoft-confirms-it-has-acquired-yammer-for-1-2-billion-in-cash Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bkadem 6 yıl
playstyle
adını ilk defa burada duyduğum bir sosyal ağın, benim için için hiç bir anlamı yok !

Microsoft almadan önce size sorsaydı!
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SEO-Uzmanı 6 yıl
adını ilk defa burada duyduğum bir sosyal ağın, benim için için hiç bir anlamı yok !
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DraGonS 6 yıl
Kapitalizm düzeninde sevmediğim şey şu ki büyük olan küçüğü alarak dahada büyüyebiliyor. Tekelleşmenin adımları bunlar.
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wheelocklr 6 yıl

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Microsoft'un desteği ile bunu çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceklerini ifade ederek sözlerini noktaladı.
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