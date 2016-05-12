Microsoft Yaz Okulu başvuruları başladı

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Microsoft Türkiye, 1-26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Yaz Okulu’nda, öğrencilere uygulama geliştirme eğitimi vermenin yanı sıra onları farklı sektörlerin liderleriyle tanıştırıyor ve iş dünyasının kapıları açılıyor. Öğrenciler, program sonunda projelerini Microsoft Türkiye’nin yanı sıra bilişim dünyasındaki önemli firmalara sunma imkânı bulacak. Programa 27 Mayıs tarihine kadar başvuruda bulunulabilecek.

Her yıl Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 100 öğrencinin katılımı ile Microsoft Türkiye ofisinde gerçekleştirilen Microsoft Türkiye Açık Akademi Yaz Okulu kayıtları başladı. Bu yıl 1-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Yaz Okulu’nda ağırlıklı olarak üniversitelerin birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine eğitim veriliyor. Katılımcılara bulut teknolojilerinden uygulama geliştirmeye kadar yoğun teknik eğitimlerin verildiği program, aynı zamanda gençleri farklı sektörlerin liderleriyle tanıştırırken profesyonel hayatın kapılarını onlara açmış oluyor. Geçtiğimiz yıl 1000’e yakın başvurunun olduğu Yaz Okulu’nda bu yıl başvuru sayısının 1000’inin üzerine çıkması bekleniyor.

Microsoft Türkiye Açık Akademi Yaz Okulu’nda öğrenciler, teknoloji sektörünün önde gelen eğitimcileri tarafından hazırlanan yoğun bir ders programını takip ediyor. Teknik eğitimin yanı sıra gelecekte başarılı işler kurabilmeleri amacıyla pazarlama, iş geliştirme, satış gibi konularda da dersler alıyorlar. Microsoft Türkiye, Açık Akdemi Yaz Okulu ile Türkiye’nin çok düşük bir paya sahip olduğu küresel bilişim pazarına katma değer sağlayacak, Türkiye’nin kalkınmasında anahtar rol üstlenecek genç yazılımcılar yetiştirmeyi hedefliyor.

Microsoft Açık Akademi Yaz Okulu’nda bu yıl, temel uygulama geliştirme becerilerinin yanı sıra Xamarin, Unity, Microsoft Cognitive, VR/AR gibi teknolojiler, Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri ve Bulut Teknolojileri konuları sektörün önde gelen teknoloji liderleri tarafından aktarılıyor olacak. Microsoft Açık Akademi Yaz Okulu’na katılan her öğrenci 1 ayın sonunda büyük jüri önünde geliştirdiği projeyi sunma şansını da yakalayabilecek.

Microsoft Türkiye, Açık Akademi Yaz Okulu eğitimlerini, internet üzerinden ücretsiz olarak tüm Türkiye’nin erişimine açtı. Geçen sene internet üzerinden 56 binin üzerinde öğrenciye eriştiği Yaz Okulu’nu bu yıl daha çok kişinin takip etmesi bekleniyor. Öğrenciler, program sonunda projelerini Microsoft Türkiye’nin yanı sıra bilişim dünyasındaki önemli firmalara sunma imkânı bulacak.

Açık Akademi Yaz Okulu’na 27 Mayıs 2016 tarihine kadar http://aka.ms/yazokulu adresinden ücretsiz olarak başvurulabiliyor.

Rakamlarla Microsoft Açık Akademi Yaz Okulu 2015

Geçtiğimiz yıl 5 farklı lise ve 33 farklı üniversiteden olmak üzere toplam 100 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen Açık Akademi Yaz Okulu, aralarında Vodafone CEO’su Gökhan Öğüt, Markafoni CEO’su İlker Baydar ve Teknosa CEO’su Bülent Gürcan gibi farklı sektörlerden önemli isimlerin bulunduğu 46 konuşmacıyı öğrencilerle tanıştırarak, profesyonel hayata dair pek çok tecrübeyi ve bilgiyi öğrencilere sunmuş oldu. Sosyal medyada 1 milyondan fazla etkileşim alan Yaz Okulu eğitimleri www.acikakademi.com/canliyayin adresinden naklen izlenebildi ve bu sayede yaklaşık 56.000 kişiye ulaştı.

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