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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft tepe yöneticisi: Tüm silahlarımızla geliyoruz!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft tepe yöneticisi Steve Ballmer, şirketin yıllık olağan finansal analist görüşmesinde gelecek planlarına ilişkin bazı açıklamalar yaptı. Bilindiği üzere Microsoft, bir yandan Windows Phone 7 platformu diğer yandan da Windows 7 tabanlı tablet bilgisayarlar üzerinde çalışıyor. Her iki ürün kategorisi için de takımının yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu belirten Steve Ballmer, mümkün olan en kısa süre içerisinde bu ürünleri pazara sunmaya başlayacaklarını belirtti.

Windows Phone 7 için aralarında Samsung, LG ve Dell gibi isimlerin de aralarında yer aldığı çok sayıda üretici için yakın iş birliği içerisinde olan Microsoft, yeni mobil işletim sistemini son çeyrekte, muhtemelen Ekim ayı gibi lanse etmeye hazırlanıyor. Apple'ın iOS 4 ve Google'ın Android platformuna rakip olacak yeni mobil işletim sistemi, başta yenilikçi arayüz ve ileri internet entegrasyonu olmak üzere çok sayıda yenilik ve diğer Microsoft servislerine destek içerecek.

Microsoft'un tablet çalışmaları ise akıllı telefon platformuna göre bir miktar daha belirsiz. Zira pazarda başarı elde etmek isteyen firmanın, bu konuda iddialı üreticilerle iş birliğine gitmek zorunda olduğu ancak, üreticilerin önemli bir kısmının Android tabanlı çözümlere ilgi duyduğu söyleniyor. Tablet bilgisayar konusunda Microsoft'un en büyük donanım ortaklarından biri olması beklenen HP'nin, Palm'i satın aldıktan sonra önceliği webOS platformuna vereceği biliniyordu.

Windows tabanlı tablet bilgisayarını Computex 2010 fuarında tanıtan Asus da gelen son bilgilere göre Windows yerine Android tabanlı cihazlara yoğunlaşabilir. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen Microsoft, Windows 7 işletim sistemini kullanan ve Intel platformunu temel alan tablet bilgisayarların pazarda iddialı olacağından emin.


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EfeAYDIN 9 yıl
Saka maka. Exe lerin hepsini calistirabilen bi telefon cikarirlarsa ozaman senlik olur gibime geliyor kucumsuyorsunuz ama sonucta bu microsoft diyosunuz en iyi donanim ister diye mesala bende xperia x10 var donanimi iyi de noluyor hala android 2 veya ustu isletm sistemi glmedi saglam oyun acamiyom ki soyle donanimi zorlicak
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1080p 9 yıl
Symbian la WM tarihe gömülecek gibi hissediyorum.

Android.
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mehmetgirgin 9 yıl
ne yapacaklar ki
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DH Misafiri 9 yıl
yavaş gel, saçın başın dağılmasın :P
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tahir40 9 yıl
Windows cep telefonu pazarı için çooook geç kaldı... PC platformu gibi baştan tekel olacaktı pazar lideri olmak için. Üreticileri bağlayacaktı. Şimdi 'ubuntu windowstan çok daha hızlı' diyen ve isteyen kullanıcılara windows değil linux yüklü pc dağıtma kararı alan DELL bile 2 hafta dayanabildi. Yani Bilgisayar konusunda mecburuz, bari cep telefonlarını rekabette tutalım...
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_KadirşinaS_ 9 yıl

DH Misafiri

yavaş gel, saçın başın dağılmasın :P
















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hacı.basat 9 yıl
Ne insanlar var :) , sanki Windows7 arm tabanlı işlemcilere de kurulabilecek diye söz verip tutamayan kendileri değil...Önce bunu yapsalar daha doğru değil mi?
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