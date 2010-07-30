Microsoft tepe yöneticisi: Tüm silahlarımızla geliyoruz!

Microsoft tepe yöneticisi Steve Ballmer, şirketin yıllık olağan finansal analist görüşmesinde gelecek planlarına ilişkin bazı açıklamalar yaptı. Bilindiği üzere Microsoft, bir yandan Windows Phone 7 platformu diğer yandan da Windows 7 tabanlı tablet bilgisayarlar üzerinde çalışıyor. Her iki ürün kategorisi için de takımının yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu belirten Steve Ballmer, mümkün olan en kısa süre içerisinde bu ürünleri pazara sunmaya başlayacaklarını belirtti.

Windows Phone 7 için aralarında Samsung, LG ve Dell gibi isimlerin de aralarında yer aldığı çok sayıda üretici için yakın iş birliği içerisinde olan Microsoft, yeni mobil işletim sistemini son çeyrekte, muhtemelen Ekim ayı gibi lanse etmeye hazırlanıyor. Apple'ın iOS 4 ve Google'ın Android platformuna rakip olacak yeni mobil işletim sistemi, başta yenilikçi arayüz ve ileri internet entegrasyonu olmak üzere çok sayıda yenilik ve diğer Microsoft servislerine destek içerecek.

Microsoft'un tablet çalışmaları ise akıllı telefon platformuna göre bir miktar daha belirsiz. Zira pazarda başarı elde etmek isteyen firmanın, bu konuda iddialı üreticilerle iş birliğine gitmek zorunda olduğu ancak, üreticilerin önemli bir kısmının Android tabanlı çözümlere ilgi duyduğu söyleniyor. Tablet bilgisayar konusunda Microsoft'un en büyük donanım ortaklarından biri olması beklenen HP'nin, Palm'i satın aldıktan sonra önceliği webOS platformuna vereceği biliniyordu.

Windows tabanlı tablet bilgisayarını Computex 2010 fuarında tanıtan Asus da gelen son bilgilere göre Windows yerine Android tabanlı cihazlara yoğunlaşabilir. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen Microsoft, Windows 7 işletim sistemini kullanan ve Intel platformunu temel alan tablet bilgisayarların pazarda iddialı olacağından emin.