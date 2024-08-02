Dünya çapında en çok satan 10 akıllı cep telefonu belli oldu

2024'ün 2. çeyreğinde en çok satan 10 cep telefonu
- iPhone 15
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- Samsung Galaxy A15 5G
- Samsung Galaxy A15 4G
- iPhone 14
- Samsung Galaxy A55
- Redmi 13C 4G
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy A05
Apple'ın mobil telefon pazarındaki güçlü konumu en çok satanlar listesindeki ilk üç pozisyondan açıkça anlaşılıyor. Listenin başında yüzde 4,1'lik pazar payıyla iPhone 15 geliyor. Hemen arkasında yüzde 3,7'lik iPhone 15 Pro Max yer alıyor ve onu yüzde 3,1'lik iPhone 15 Pro takip ediyor.
Apple'ın dışında Samsung listedeki diğer önemli oyuncu ve popüler modelleriyle birden fazla pozisyon elde etti. Xiaomi, Redmi 13C 4G'nin yüzde 1,5'lik pazar payıyla sekizinci sırayı almasıyla ilk onda yer alan tek farklı marka oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.