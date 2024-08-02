Tam Boyutta Gör Önemli bir araştırma şirketi olan Counterpoint'in yakın tarihli raporu, Apple'ın bu yılın ikinci çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarındaki en büyük oyuncu olmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Dünya çapında en çok satan akıllı telefonlar listesinin ilk 10'unda Apple ve Samsung'tan 9 model yer aldı.

2024'ün 2. çeyreğinde en çok satan 10 cep telefonu

iPhone 15 iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro Samsung Galaxy A15 5G Samsung Galaxy A15 4G iPhone 14 Samsung Galaxy A55 Redmi 13C 4G Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung Galaxy A05

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Apple'ın mobil telefon pazarındaki güçlü konumu en çok satanlar listesindeki ilk üç pozisyondan açıkça anlaşılıyor. Listenin başında yüzde 4,1'lik pazar payıyla iPhone 15 geliyor. Hemen arkasında yüzde 3,7'lik iPhone 15 Pro Max yer alıyor ve onu yüzde 3,1'lik iPhone 15 Pro takip ediyor.

Apple'ın dışında Samsung listedeki diğer önemli oyuncu ve popüler modelleriyle birden fazla pozisyon elde etti. Xiaomi, Redmi 13C 4G'nin yüzde 1,5'lik pazar payıyla sekizinci sırayı almasıyla ilk onda yer alan tek farklı marka oldu.

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Dünya çapında en çok satan 10 akıllı cep telefonu belli oldu