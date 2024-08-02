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    Dünya çapında en çok satan 10 akıllı cep telefonu belli oldu

    Nisan-Haziran dönemi olan 2024'ün ikinci çeyreğinde akıllı telefon sevkiyatlarında genel bir büyüme görüldü. Counterpoint'in yayınladığı raporla dünya çapında en çok satan modeller de belli oldu.
    Dünya çapında en çok satan 10 akıllı cep telefonu belli oldu Tam Boyutta Gör
    Önemli bir araştırma şirketi olan Counterpoint'in yakın tarihli raporu, Apple'ın bu yılın ikinci çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarındaki en büyük oyuncu olmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Dünya çapında en çok satan akıllı telefonlar listesinin ilk 10'unda Apple ve Samsung'tan 9 model yer aldı.

    2024'ün 2. çeyreğinde en çok satan 10 cep telefonu

    1. iPhone 15
    2. iPhone 15 Pro Max
    3. iPhone 15 Pro
    4. Samsung Galaxy A15 5G
    5. Samsung Galaxy A15 4G
    6. iPhone 14
    7. Samsung Galaxy A55
    8. Redmi 13C 4G
    9. Samsung Galaxy S24 Ultra
    10. Samsung Galaxy A05

    Apple'ın mobil telefon pazarındaki güçlü konumu en çok satanlar listesindeki ilk üç pozisyondan açıkça anlaşılıyor. Listenin başında yüzde 4,1'lik pazar payıyla iPhone 15 geliyor. Hemen arkasında yüzde 3,7'lik iPhone 15 Pro Max yer alıyor ve onu yüzde 3,1'lik iPhone 15 Pro takip ediyor.

    Apple'ın dışında Samsung listedeki diğer önemli oyuncu ve popüler modelleriyle birden fazla pozisyon elde etti. Xiaomi, Redmi 13C 4G'nin yüzde 1,5'lik pazar payıyla sekizinci sırayı almasıyla ilk onda yer alan tek farklı marka oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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